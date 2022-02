Retirada de barricadas termina com suspeito morto em São Gonçalo

Uma ação para retirar barricadas no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, teve troca de tiros e um suspeito de tráfico de drogas morto, na manhã desta quarta-feira (2). De acordo com informações da Polícia Militar, houve apreensão de drogas, além de uma arma de fogo.

Segundo a corporação, um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) estava em ação na Rua Doutor Mário Mota, na esquina com a Rua Gonçalves Chagas para retirar as obstruções quando os agentes foram atacados a tiros por criminosos. Os militares revidaram, iniciando o confronto no local.

Os policiais se mobilizaram para montar um cerco tático e conseguir prender os atiradores. Os suspeitos foram localizados e receberam ordem de parada, mas iniciaram novo ataque aos agentes, o que causou um novo confronto. Durante o tiroteio, um dos acusados acabou baleado e morreu no local.

Arma foi apreendida durante a ação – Foto: PMERJ

De acordo com os militares, o acusado não foi identificado. Os agentes afirmam terem encontrado com o homem uma pistola, possivelmente usada durante a troca de tiros. Além disso, um segundo suspeito, também não identificado, foi detido. Com ele, os policiais afirmam terem achado drogas ainda a serem contabilizadas.

O corpo do suspeito que morreu foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro Tribobó, onde aguarda identificação. O homem detido foi conduzido á 73ª DP (Neves), central de flagrantes, que registrou a ocorrência. Todo o material apreendido foi encaminhado á distrital.

Retirada de barricadas

Ao longo das últimas semanas, a Polícia Militar, em parceria com o governo municipal, tem realizado ações em diferentes pontos da cidade a fim de desobstruir vias públicas. “Em relação às barricadas, o 7º Batalhão da Polícia Militar vem realizando operações diárias e o trabalho está sendo acompanhado pelo município, que está finalizando um planejamento detalhado, em parceria com Estado, para colocar em prática um plano de retirada definitiva dos obstáculos colocados pelos criminosos nas ruas”, afirmou a Prefeitura da cidade.