Retirada de barricadas tem confronto e cinco baleados em SG

Uma ação para retirada de barricadas na Comunidade do Feijão, em São Gonçalo, teve tiroteio e terminou com cinco pessoas baleadas, na tarde desta quarta-feira (6). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), pelo menos quatro deles tem suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e dois não resistiram aos ferimentos.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), dois Grupamentos de Ações Táticas (GATs) foram à comunidade, que fica no bairro do Paraíso, a fim de dar sequência à série de ações realizadas pelo batalhão, em conjunto com o governo municipal, para desobstruir vias públicas. As ações se concentraram em vias ao redor da travessa Oscar Maldonado, onde aconteceu o confronto.

Ainda segundo o batalhão, quando as equipes chegaram ao local foram atacadas a tiros por criminosos da região. É importante frisar que a localidade é de influência da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que controla o comércio ilegal de drogas na região. Os policiais revidaram os disparos. Houve intenso tiroteio no local.

Durante o fogo cruzado, os PMs afirmam que quatro suspeitos de integrar a organização criminosa, que não foram identificados, acabaram baleados. Eles foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram. Outros dois não tiveram o estado de saúde divulgado até o fechamento deste texto.

Com o bando, os agentes afirmam terem encontrado uma pistola calibre 40, dois revólveres calibre 38, dois aparelhos de rádio transmissor, além de drogas a serem contabilizadas. Todo o material foi apreendido. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves). Os suspeitos que sobreviveram estão presos sob custódia na unidade de saúde.

Após o tiroteio com os suspeitos de tráfico, os militares afirmam terem sido acionados por populares que afirmaram haver um homem baleado em outro ponto da comunidade. A vítima foi identificada, é um homem de 67 anos, e foi socorrida ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG), no bairro do Zé Garoto. O estado de saúde dele não foi revelado.