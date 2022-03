Resultados do ProUni foram divulgados nesta quarta-feira

Os resultados do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 1º semestre de 2022 foram divulgados nesta quarta-feira, e podem ser acessados no site http://prouniportal.mec.gov.br/. O programa oferece bolsas de estudo integrais ou parciais (50%) em faculdades particulares a estudantes de baixa renda.

Para concorrer a uma bolsa, o estudante deve participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na edição imediatamente anterior ao processo seletivo do ProUni, e obter a nota mínima nesse exame, estabelecida pelo MEC.

Deve, também, ter renda familiar de até três salários mínimos por pessoa, e satisfazer a uma das condições ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola privada com bolsa integral da instituição, cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola privada com bolsa integral da instituição, ser pessoa com deficiência; ser professor da rede pública de ensino básico, em efetivo exercício, integrando o quadro permanente da instituição, e estar concorrendo a vaga em curso de licenciatura, normal superior ou pedagogia. Neste caso, a renda familiar por pessoa não é considerada.

O candidato que não for aprovado na primeira chamada poderá concorrer a vaga mais uma vez, de forma automática, na 2ª convocação, cuja lista sairá em 21 de março.