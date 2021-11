Resultado preliminar do concurso de São Gonçalo será divulgado no dia 18 de novembro

A Prefeitura de São Gonçalo realizou o concurso para profissionais da Educação, com provas discursivas e objetivas no domingo (31). O resultado final da prova objetiva está previsto para 18 de novembro e o resultado final do concurso para 30 de dezembro. Os nomes dos aprovados serão divulgados a partir de 31 de dezembro no Diário Oficial para que sejam convocados a partir de janeiro de 2022.

Ao todo, foram 20.362 candidatos disputando 2.213 vagas. O prazo para recursos é nesta segunda-feira (1), pelo site do Instituto Selecon. Nenhum incidente foi registrado nos locais de aplicação de provas, que começaram e terminaram nos horários previstos, nos turnos da manhã e da tarde.

A professora Luciene de Souza fez a prova na tentativa de conseguir a tão sonhada vaga pública. “Após esse período de incertezas e muitos adiamentos dessa prova, finalmente chegou o dia! Esse concurso é uma oportunidade para trabalhar na cidade onde moro. Espero obter uma boa colocação e ser chamada o mais rápido possível”, disse.