Resultado do Enem é liberado antecipadamente pelo Ministério da Educação

A divulgação dos resultados do Enem foi realizada no início da noite desta quarta-feira (9). A previsão era que o resultado fosse divulgado na sexta-feira (11). Os candidatos podem acessar no portal do participante os resultados. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação Milton Ribeiro. O resultado pode ser acessado no site: https://enem.inep.gov.br/participante

Os candidatos poderão realizar consultas no seu boletim com as notas individuais em cada uma das provas realizadas nos dois dias de exame. Referente aos conteúdos de: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação.

A prova do ENEM é a principal entrada para o ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e para obter bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni).

As inscrições para o primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SISU) vão ocorrer entre os dias 15 e 18 de fevereiro, após a divulgação das notas do Enem 2021. O resultado da primeira edição deve ser publicado no dia 22 de fevereiro.

Para se candidatar às vagas, é preciso acessar o site do programa, informar o número de inscrição no Enem 2021 e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções nas vagas ofertadas pelas instituições participantes do programa. As opções podem ser alteradas ao longo do período de inscrições. Será validada a última escolha.

NOTA DE CORTE

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

A nota de corte, contudo, é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga ofertada, alerta o Ministério da Educação.

O sistema não faz o cálculo em tempo real e a nota de corte é modificada conforme a nota dos inscritos. A nota de corte será informada pelo sistema somente a partir do segundo dia de inscrição.