Resultado do concurso “Orla de Charitas” é divulgado

O vencedor do concurso “Orla de Charitas” tornou-se conhecido nesta segunda (28) em live realizada pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, departamento do Rio de Janeiro. A entidade realizou, em parceria com a Prefeitura de Niterói, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, um concurso público nacional para selecionar o melhor projeto. O vencedor foi a equipe do arquiteto urbanístico Luiz Eduardo Índio da Costa.

Além do responsável pela equipe, os demais integrantes da proposta vencedora são Luiz Augusto Indio da Costa (designer, mobiliário urbano e mobilidade), Sidney Linhares (paisagista), Monica Luz Lobo (arquiteta luminotécnica), Diana Lobo (comunicação e marketing) – Colaboradores: Daniel de Moraes, Roberta Leite, João Pedro Alencar, Leonardo Lopes, Carlota Sampaio, Rafaela Macedo, Paula Fiuza, Carla Vasconcelos, Ana Cecilia Menescal, Pedro Alamorim, Elizabeth Cohen, Elaine Biela, Daniele Vale, Camila Taboa, André Caetano, Lucas Gabriel, Tainá Brilhante.

A segunda colocação foi da equipe da arquiteta e urbanista Priscilla Moreno Bellas, de Niterói, e a terceira colocação foi da equipe da arquiteta e autora Paula Pereira, de Campinas, no interior de São Paulo. Além dos três primeiros colocados houve também cinco menções honrosas a outros cinco projetos.

O prefeito Axel Grael participou da cerimônia virtual que fez a escolha do novo projeto e declarou que espera que o projeto possa ajudar na recuperação de uma área “que tem um valor histórico para a cidade, com uma importante paisagística enorme”. Além disso, afirmou que “a população de Niterói vai receber com muita satisfação” com esse “grande presente”.

A requalificação urbanística faz parte de uma iniciativa mais ampla do Município de Niterói, que envolve toda a orla da Baía de Guanabara, desde o Caminho Niemeyer, no Centro, até o Clube Naval, em Charitas. O concurso é destinado ao projeto que possa abrangir o trecho litorâneo da Baía de Guanabara entre a Praça do Rádio Amador (inclusive), no Bairro de São Francisco, toda a extensão da Avenida Prefeito Sylvio Picanço, e o trecho inicial da Avenica Carlos Ermelindo Marins, até o Clube Naval, desde o limite da faixa de areia da praia, incluindo um trecho da faixa de areia próxima ao Clube, até o alinhamento das edificações da pista interna das avenidas citadas no sentido Centro.

Veja abaixo os detalhes do projeto vencedor

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação