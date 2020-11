Resultado das urnas confirma tradição trabalhista em Niterói

“Niterói se consolida como a fortaleza do trabalhismo no Brasil”. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, definiu assim a vitória de Axel Grael, do PDT, no primeiro turno das eleições municipais com 62,56% dos votos. Com o resultado, avalia Rodrigo, o município chega a 35 anos consecutivos de governos trabalhistas. Além disso, o pedetista Andrigo foi o candidato a vereador com mais votos, e o PDT elegeu a maior bancada na Câmara de Vereadores, com quatro parlamentares.



“O trabalhismo teve uma avassaladora e retumbante vitória neste domingo. Com aprovação de 85% dos niteroienses ao nosso governo, meu amigo Axel Grael foi eleito no primeiro turno e elegemos a maior bancada na Câmara. Mostramos que, com unidade das forças democráticas e trabalho sério, é possível seguir avançando cada vez mais para fazer de Niterói o melhor lugar para viver e ser feliz”, afirmou o prefeito.



De acordo com o prefeito, as administrações trabalhistas de Niterói foram responsáveis pela implantação do Programa Médico de Família no país e a importância do resgate dos CIEP’s, um projeto de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro.



Niterói foi a primeira cidade do Brasil a implantar o Médico de Família, em 1992. O programa, bem sucedido, foi ampliado e adaptado para todo o País. Atualmente, Niterói continua referência nessa estratégia de Saúde que aproxima os médicos dos cidadãos, em especial os que estão em situação de maior vulnerabilidade – cidade conta com cerca de 220 mil pessoas atendidas pelo Programa.



Na Educação, o legado trabalhista continua em Niterói. Apesar de abandonados na maior parte do Estado, os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) – criados em 1984 por Darcy Ribeiro, então vice de Brizola no governo do Rio de Janeiro – foram reformados e reabertos na cidade. Transformados em escolas ou Espaços Nova Geração, com cursos e aulas de esportes no contraturno escolar, os Cieps do município mantêm o objetivo de oferecer ensino público de qualidade.



A Prefeitura inaugurou, ano passado, a maior unidade de educação infantil de Niterói, a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Darcy Ribeiro, na comunidade do Preventório, na enseada de São Francisco. Esta é a 24ª escola construída na gestão Rodrigo Neves e atende 360 crianças em horário integral.





O trabalhismo, neste momento de pandemia, mostra novo lado, com políticas sociais e econômicas para apoio a microempreendedores individuais, pequenas e médias empresas e manutenção empregos em Niterói.



“Essas ações inovadoras desenvolvidas pela administração, como os programas Renda Básica Temporária, Empresa Cidadã, Busca Ativa, Niterói Supera e Supera Mais foram fundamentais para a manutenção de postos de trabalho na cidade, mesmo em um período muito difícil. E a vitória de Axel Grael na eleição deste domingo deixa claro que a população reconhece o trabalho feito nesses últimos oito anos e quer seguir avançando”, comentou.



O prefeito lembrou que, ao assumir o primeiro mandato, em 2013, Niterói acumulava dívidas e tinha dificuldades para cumprir seus compromissos. Oito anos depois, a cidade tem suas contas em dia, é reconhecida pela sua gestão fiscal eficiente e apresenta o maior crescimento entre os municípios da Região Metropolitana do Estado.



“Por tudo isso, eu tenho certeza que Axel Grael fará um governo ainda melhor do que o meu. Hoje Niterói tem as suas contas ajustadas e é uma cidade com a vocação para a inovação e o desenvolvimento. Nós conseguimos manter empregos, mesmo durante a pandemia, apoiar as nossas empresas e fazer com que Niterói continuasse crescendo, apesar de termos enfrentado o maior desafio da nossa geração com essa pandemia”, ressaltou.

A gestão fiscal de Niterói foi a única, no Estado do Rio de Janeiro, qualificada como de excelência pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e evoluiu de 58⁰ lugar (2012) para o 1⁰ lugar (2017 e 2019) no ranking independente da organização. A cidade também conquistou o 1⁰ lugar no ranking de Transparência Municipal da Controladoria Geral da União (CGU) e do Ministério Público Federal (MPF). E a agência de classificação de risco Standard & Poor’s Global Ratings confirmou a nota de crédito de Niterói para a mais alta em sua escala nacional: brAAA, com perspectiva estável. O resultado aumenta a visibilidade da cidade no mercado internacional e a confiança de novos investidores.



“Tudo isso reforça nossa responsabilidade e compromisso com o planejamento, a transparência e zelo na administração pública municipal de Niterói. Quando assumimos em 2013, herdamos dívidas de mais de R$ 300 milhões – que foram pagas por nossa administração – e, com muita seriedade, sem prejuízo dos investimentos em segurança pública, saúde, educação, infraestrutura e mobilidade, não atrasamos salários e constituímos uma poupança inédita para futuras administrações e gerações de niteroienses. Também implantamos uma Controladoria independente, criamos as carreiras de auditor de controle e gestor público, instituímos a Lei Orgânica da Procuradoria e realizamos concursos para auditores, gestores, agentes fazendários e procuradores municipais”, enumerou o prefeito.



O trabalho de combate à pandemia do coronavírus realizado pela Prefeitura de Niterói fez com que o município fosse o único do Brasil a receber um prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU), Congresso Smart City e Fira de Barcelona pela atuação para deter o avanço da Covid-19. A organização destacou as ações rápidas, que souberam priorizar o atendimento à população mais vulnerável e garantir ações no âmbito social sanitário ou econômico. Para Rodrigo Neves este reconhecimento foi um sinal de foram tomadas todas as medidas necessárias e corretas para salvar vidas e apoiar as pequenas e médias empresas da cidade.



“Niterói passou a ser um exemplo para outras cidades do Brasil e do mundo. Uma homenagem de organismos reconhecidos mundialmente, como a ONU Habitat, Congresso Smart City Expo LATAM e Fira de Barcelona significa que, desde o começo, usar a ciência e analisar as experiências internacionais era o único caminho para que a gente pudesse vencer essa guerra contra o coronavírus”.

A Prefeitura de Niterói abriu o primeiro hospital público do País exclusivo para tratamento de pacientes com o coronavírus, com 140 leitos com respiradores, contratou mais de 1.200 profissionais de saúde para ampliar o atendimento na cidade e realizou mais de 109 mil testes gratuitos para a Covid-19. A cidade foi pioneira na sanitização de ruas e comunidades; foram entregues cerca de 2 milhões de máscaras de tecido para os cidadãos, distribuídos 80 mil kits de limpeza para a população mais carente e criado o centro de referência de quarentena, onde pessoas com sintomas leves da doença podem ficar em isolamento, recebendo cuidados médicos e alimentação.



Entre as iniciativas, também se destacam os programas Renda Básica Temporária e Busca Ativa, que beneficiam cerca de 50 mil famílias com o crédito mensal de R$ 500, até dezembro deste ano, pagos através de um cartão pré-pago que pode ser usado no comércio local para compra de alimentos e medicamentos.



Foi elaborado um Plano de Transição Gradual para o Novo Normal, com participação de especialistas da Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e protocolos sanitários baseados nas melhores experiências internacionais, que orienta a retomada de atividades econômicas.



A Prefeitura de Niterói desenvolveu o programa Empresa Cidadã, em que o poder público municipal paga um salário mínimo para funcionários de empresas, entidades religiosas, filantrópicas, clubes e organizações sindicais que não reduzirem seu quadro funcional. Cerca de 2.800 empresas são atendidas pelo programa, preservando aproximadamente 11 mil postos de trabalho.



Foram criados os fundos de crédito Niterói Supera e Supera Mais, que injetam recursos na economia da cidade através do apoio às micros e pequenas empresas sediadas na cidade que terão direito a pegar empréstimos a juro zero em instituições financeiras credenciadas pelo município. Os dois programas já concederam cerca de R$ 38 milhões em empréstimos a centenas de micro e pequenas empresas.