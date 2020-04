Restrições de acesso à Niterói tem inicio neste sábado

Neste sábado (04) entram em vigor as novas medidas de restrição de circulação nas ruas de Niterói. O secretário de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, explicou que oito barreiras de fiscalização serão montadas nos principais acessos a Niterói, a partir das 6h, com efetivo da NitTrans, Guarda Municipal e do programa Niterói Presente.

“É importante ressaltar que os táxis de outros municípios não poderão entrar em Niterói. Se algum morador estiver vindo em táxi de outro município, é importante levar um comprovante de residência e documento com foto para ter a passagem liberada”.

O prefeito Rodrigo Neves lembrou que a janela de uma semana para o funcionamento de lojas de materiais de construção e oficinas mecânicas se encerrou nesta sexta-feira (03), e os estabelecimentos não poderão ser reabertos a partir deste sábado.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Paulo Henrique Moraes, pediu que a população continue participando, com denúncias para o telefone 153 sobre locais que não estejam desrespeitando determinações do município, gerando aglomerações e, consequentemente, maior risco à população.