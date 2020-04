Restrição de circulação é ampliada mais uma vez em Niterói

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) afirmou em sua live no Facebook, durante atualização dos número de Covid-19, que devido aos 8 mil novos casos que apareceram na Região Metropolitana, vai estender as restrições de circulação até o dia 20 de maio.

De acordo com a sua análise, somente respeitando o distanciamento social será possível superar a pandemia de coronavírus. Rodrigo Neves ainda disse que a medida é necessária no sentido de estimular o isolamento social na Região Metropolitana, nos limites dos municípios limítrofes, assegurar o achatamento da curva e evitar o lotamento dos CTI dos hospitais públicos de Niterói.

O prefeito acredita que respeitar as orientações de isolamento é uma saída para brecar o aumento de contágio. Assim como a sobrecarga do sistema de saúde. “Niterói tem uma relação com outras cidades extremamente movimentada e para manter o padrão de contenção dessa pandemia dentro dos padrões de sucesso que Niterói tem observado ao longo das últimas semanas foi preciso então manter esse controle dos acessos da cidade em relação aos seus vizinhos, principalmente, ao Rio Maricá e São Gonçalo por conta dessa movimentação que chega aumentar em 50% da população de Niterói todos os dias”, disse o prefeito.

Segundo o secretário de Urbanismo Renato Barandier, a medida é necessária devido ao aumento exponencial da doença nos municípios da região metropolitana. Segundo o secretário, Niterói é a segunda cidade com maior circulação interurbana do Brasil, com circulação de 250 mil pessoas de outros municípios, perdendo apenas para São Paulo- Guarulhos.

Desta forma só poderão entrar na cidade pessoas que trabalhem em serviços considerados essenciais.