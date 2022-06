Restos mortais do jornalista Dom Phillips são identificados pela PF

Foi confirmado pela Polícia Federal que os restos mortais encontrados ontem (17) na Amazônia são do jornalista inglês Dom Phillips, desaparecido desde o último dia 5. A confirmação veio por meio de exame de arcada dentária, realizado pelos peritos do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília.

Segundo a PF, o objetivo agora é fazer a identificação dos remanescentes humanos que pertenceriam ao indigenista Bruno Araújo Pereira: “A confirmação foi feita com base no exame de odontologia legal combinado com a antropologia forense. Encontram-se em curso os trabalhos para completa identificação dos remanescentes, para a compreensão das causas das mortes, assim como para indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos”, informou.

Desde a última quarta-feira (16) que os restos mortais do indigenista e do jornalista estão sendo periciados pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília, com a finalidade de confirmar a identidade deles.

Os dois estavam na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas, quando não foram mais vistos. Os restos mortais só puderam ser encontrados após Pelado, apelido de Amarildo da Costa Oliveira, ter dado uma versão confessando a participação no crime e indicando o local onde os dois corpos foram enterrados.

Foto destaque: Os peritos identificaram os restos mortais como sendo do jornalista inglês (Divulgação/TV Globo)