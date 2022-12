Restaurante ‘Seu Antônio’ é tombado como patrimônio imaterial de Niterói

Antônio de Azevedo Alves. O nome certamente é desconhecido para a maioria. Já, o apelido, “Seu Antônio”, remete ao restaurante, de propriedade do simpático português, referência em frutos do mar, no Cafubá, Região Oceânica de Niterói. Hoje (14), o estabelecimento foi tombado como patrimônio imaterial da cidade.

Morador de Niterói há 65 anos, Seu Antônio fez questão de demonstrar a alegria que sentiu pela conquista. Ele explicou que, durante sua trajetória, focou em fazer um estabelecimento à altura da grandiosidade da cidade. O comerciante não esqueceu de recordar de suas origens humildes, quando teve pequenos bares em bairros como Barreto, na Zona Norte, e Santa Rosa, na Zona Sul.

Seu Antônio ao lado da esposa, Shirley – Foto: Vítor d’Avila

“Eu fico feliz porque Niterói sempre teve minha preferência. São 65 anos de Niterói, cheguei com 17 anos. A gente quer Niterói sempre em primeiro lugar, então temos que colaborar. Fazer uma casa comercial que esteja à altura de Niterói. Estou feliz por causa disso. A gente começou pequeno, muito humilde. Começou a dar certo e a gente fez com que esse restaurante ficasse tão conhecido”, orgulhou-se.

O português também externou o sentimento de vitória por ter conseguido passar pela pandemia da Covid-19, que teve seu piro momento em meados de 2020, sem dispensar um funcionário sequer. Falou mais alto a experiência de vida para ter calma em meio a uma guerra contra um “inimigo invisível”. Ao todo, foram dois meses de portas fechadas.

Antônio é dono do restaurante que leva seu nome – Foto: Vítor d’Avila

“A gente sempre faz um planejamento de, uma vez ao ano, fechar e dar férias coletivas de 30 dias. Tivemos a ajuda do Município também, com os programas sociais, para segurar os empregados. Deu tudo certo. Superamos a crise, não mandamos ninguém embora. Ninguém perdeu o emprego. Foi uma espécie de teste de guerra, 60 dias sem faturar um tostão”, prosseguiu.

Seu Antônio também fez projeções para o futuro do restaurante. Ele afirmou que receber o tombamento como patrimônio imaterial aumenta a responsabilidade para se oferecer um serviço de excelência. O comerciante enfatizou que abraça esse desafio, que motiva não apenas ele, mas também seus familiares e funcionários que trabalham lá.

“Estamos muito bem. A grande problemática é manter o padrão. Temos custos adicionais, mas a gente vai levando. Agora, com essa condição de patrimônio da cidade, esperamos que a gente continue melhor ainda para que a cidade esteja sempre em primeiro lugar. É um incentivo para manter os padrões que alcançamos, aumenta a responsabilidade”, completou.

Shirley se orgulha ao falar sobre a trajetória do restaurante – Foto: Vítor d’Avila

‘A gente não pode decepcionar a cidade’

Shirley Nunes Alves é a esposa do Seu Antônio e esteve presente, sempre atuante, desde os primórdios do restaurante. Ela comparou o estabelecimento a um filho bem criado e também frisou a importância de se manter um padrão de excelência.

“É um orgulho muito grande. A gente recebeu a notícia e ficou muito satisfeito. É como um filho criado e crescido. Deu certo. Ficamos muito contentes. A cidade merece e a gente não pode decepcionar a cidade”, afirmou.

Tombamento

O projeto do tombamento é de autoria do vereador Atratino Cortes (MDB) e sancionado pelo prefeito Axel Grael (PDT). O Departamento de Documentação e Defesa dos Bens Culturais da Secretaria Municipal de Cultura fará o registro no Livro de Tombo dos Lugares. O Restaurante Seu Antônio fica na R. Dr. Heleno de Gregório, 312, Cafubá, e funciona de terça-feira a domingo, das 11h30 às 19h30.