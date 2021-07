Restaurante Popular de São Gonçalo tem previsão de entrega até dezembro

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, recebeu em seu gabinete o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, para reafirmar o compromisso da construção do Restaurante Popular e a implementação do Café do Trabalhador. O Centro de Alcântara foi o local escolhido para receber o restaurante que vai servir 2.500 refeições diárias.

O local também terá Café do Trabalhador e será oferecido logo nas primeiras horas do dia, com um café com leite, pão e uma fruta, ambos a preços populares. Durante a tarde de quarta-feira (30), o secretário do Estado foi até a Rua São Pedro Alcântara, em um espaço que atualmente abriga o estacionamento da Secretaria de Transportes, para definir a construção do Restaurante Popular. “A pedido do governador Cláudio Castro, até o fim deste ano iremos entregar à população de São Gonçalo o Restaurante Popular e o Café do Trabalhador. O processo de definição já está em andamento”, disse o secretário Matheus Quintal, que assinou um termo de compromisso juntamente com o prefeito de São Gonçalo.

“Diante do desafio de enfrentarmos um momento de pandemia, considero importante o poder público de todas as esferas concentrar forças para combater a fome da população que perdeu seu emprego, os mais vulneráveis precisam de comida no prato”, afirmou o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.