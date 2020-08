Restaurante Popular de Niterói reabre nesta quarta

O Restaurante Popular Jorge Amado retomará o funcionamento nesta quarta-feira (5), para servir café da manhã e almoço. Os funcionários do restaurante, que é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), passaram por um treinamento com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde para estabelecimento dos protocolos a serem seguidos para evitar a propagação do novo coronavírus. O restaurante funcionará com 50% da capacidade e com usuários intercalados nas mesas para manter o distanciamento entre eles.



A Secretaria de Assistência Social, Flavia Mariano, explica como as ações vão acontecer.



“Tomamos algumas precauções no funcionamento do restaurante, como a intensificação na limpeza. Teremos uma equipe de manutenção para higienizar corrimãos, as áreas do restaurante e os banheiros. Além disso, seguiremos todos os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde, como distanciamento entre os usuários, uso de material descartável para servir as refeições e reforço na higienização das mãos e nos sapatos de cada pessoa que entrar no restaurante”, esclareceu a secretária. “Também adotamos como medida uma mudança no fluxo da fila, para que os usuários possam lavar as mãos antes de entrarem para o almoço. Também limitamos o número de pessoas dentro do restaurante”, informou.



Dentre os protocolos, o uso da máscara é indispensável. O equipamento só poderá ser retirado na hora da refeição, já à mesa. Na entrada, haverá um agente de desaglomeração para manter o distanciamento nas filas, aferição de temperatura e orientação dos usuários para higiene das mãos. O serviço de buffet está proibido. No lugar, os funcionários servirão as refeições em material descartável e individual. Quanto ao cardápio, a secretária ressalta que continuarão com a preocupação de investir em vegetais e em uma dieta equilibrada, rica em oxidante e vitamina C, que auxiliam na imunidade.



O restaurante funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h para o café da manhã, e das 11h às 15h para o almoço. As refeições custam R$ 2 e o desjejum, R$ 0,50. O restaurante, que é aberto ao público, atrai pessoas de todo o Estado do Rio.

Municipalizado em janeiro de 2017, a Prefeitura de Niterói investe aproximadamente R$ 4 milhões por ano para manter o local funcionando. O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. O restaurante chegou a ficar fechado quando o governo do Estado, que administrava o espaço, passou por uma crise financeira.



Serviço:

Local: Restaurante Cidadão Jorge Amado (Av. Visconde do Rio Branco, 281 – Centro, Niterói)

Horário: café da manhã – 6h às 9h e almoço – 11h às 15h

Valor: café da manhã R$ 0,50 e almoço – R$ 2,00