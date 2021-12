Restaurante Popular de Maricá oferece ceia de Natal

Amor ao próximo, doação e esperança. Foi com esses sentimentos que o Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã, promoveu um almoço de Natal nesta quinta-feira (23). Para celebrar a confraternização, a união, a paz e a esperança de dias melhores, mais de 740 pessoas participaram da refeição comemorativa, com cardápio diferenciado e preço módico: apenas R$ 2.

Foi uma oportunidade de as famílias mais humildes poderem sentar à mesa, ter uma ceia antecipada de Natal e guardar para sempre essa lembrança. As opções eram fartas: chester e pernil assados, farofa, arroz e salpicão, além de rabanada de sobremesa.

O militar Joilson de Araújo, de 39 anos, levou a família pela primeira vez ao restaurante municipal, e gostou do que viu e do que saboreou.

“Adorei tudo, da ideia do cardápio ao ambiente familiar. É uma ótima iniciativa da prefeitura, que atende muita gente que precisa”, disse ele, acompanhado da mulher e do filho João Gabriel, de 4 anos.

”A cidade se reencontra aqui, em torno da mesa”, diz prefeito

De acordo com a Secretaria de Economia Solidária, o almoço natalino foi uma ideia conjunta com a empresa que administra o restaurante. O prefeito Fabiano Horta esteve no local acompanhado da primeira-dama Rosana Horta e do vice-prefeito, Diego Zeidan.

“Este fim de ano é de reencontro coletivo. Já temos 87,7% dos moradores vacinados e o espírito natalino carrega esse valor e agrega o afeto também. A cidade se reencontra aqui, em torno da mesa, de uma ceia de natal. Temos retorno positivo com a satisfação das pessoas que estão fazendo sua alimentação com comida de qualidade”, afirmou o prefeito.

Para atender mais pessoas, na véspera de Natal, sexta-feira, 24/12, o restaurante abrirá mais cedo, às 10h, e funcionará até as 13h. No cardápio, frango xadrez, copa lombo ao molho, batata sauté, arroz, feijão e salada de alface com pepino.

Segurança alimentar

Inaugurado no dia 25 de agosto de 2021, e aberto ao público cinco dias depois, o Restaurante Municipal Mauro Alemão oferece refeições de segunda a sexta-feira, com café da manhã a R$ 1 real e almoço a R$ 2 reais, com foco na segurança alimentar da população que mais precisa. Os pratos são preparados com alimentos orgânicos, de alta qualidade, produzidos em parte na Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado, a partir de programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca.