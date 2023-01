Restaurante Jorge Amado completa seis anos em Niterói

Era 2017, quando a Prefeitura de Niterói assumia a responsabilidade de reabrir e manter em pleno funcionamento o Restaurante Cidadão Jorge Amado. Seis anos se passaram e o espaço já serviu mais de 2,9 milhões de refeições, entre cafés da manhã e almoços.

Opção econômica que ajuda a promover a segurança alimentar da população, o restaurante é uma opção com custo barato para alimentar quem tem fome.

Uma pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), apontou que 33,1 milhões de pessoas no Brasil não têm comida na mesa. O espaço é uma referência na Região Metropolitana que beneficia a população da cidade e de outros municípios que vêm garantir uma alimentação balanceada.

“Em seu primeiro ato no segundo mandato, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, reabriu o Restaurante Cidadão Jorge Amado, no Centro, que era de responsabilidade do governo estadual e que estava fechado. Essa foi uma importante decisão para manter o restaurante como uma opção digna de alimentação para a população mais vulnerável e que mais precisa desse olhar do poder público. Essa continua sendo uma das prioridades da nossa gestão”, afirmou o prefeito Axel Grael, que destacou que a municipalização do restaurante foi uma importante decisão tomada pelo seu antecessor.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária é a responsável pela gestão do equipamento que serve uma média de 2 mil refeições ao dia e mais de 500 mil a cada ano. O investimento anual é de cerca de R$ 3 milhões.

“O Restaurante Cidadão forneceu mais de 440 mil almoços e 72 mil cafés-da-manhã apenas em 2022. O equipamento é uma prova da preocupação da gestão com o aumento da fome no Brasil, que é latente. Por estar localizado no Centro, ele atende inúmeras pessoas de São Gonçalo, Itaboraí e mesmo do Rio de Janeiro. Em breve, teremos mais um equipamento como esse na Zona Norte. Aqui em Niterói, a segurança alimentar e nutricional é levada a sério”, destacou o secretário da pasta, Elton Teixeira, que também alertou para o número crescente de pessoas que estão em vulnerabilidade social no país.

Uma pesquisa realizada com frequentadores, em 2021, revela que 47,7% são moradores de outros municípios, sendo 31,8% dos usuários entrevistados moradores de São Gonçalo, seguidos de 4,7% da cidade do Rio de Janeiro, 3,7% do município de Itaboraí e 3,7% também de Maricá. Também apareceram no estudo moradores de Mesquita, São Fidélis, Quissamã e até de São Paulo. Outro dado significativo está no número de desempregados, que somam 40,2% dos usuários.

Entre novembro de 2021 e abril de 2022, a Rede Penssan publicou uma pesquisa onde foram coletadas informações sobre a fome no Brasil. A partir da realização de entrevistas em 12.745 domicílios, em áreas urbanas e rurais de 577 municípios, distribuídos nos 26 estados e no Distrito Federal, a Segurança Alimentar e a Insegurança Alimentar foram medidas pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia), que também é utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses dados revelam que mais da metade (58,7%) do povo brasileiro vive a insegurança alimentar em grau leve, moderado ou grave (fome).

O Restaurante Popular oferece uma média de 2 mil refeições ao dia. Os números mostram um crescimento na procura. Comparado ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, o espaço teve um aumento de quase 6% na busca por refeições.

Pelo valor de R$ 2 no almoço e o desjejum por R$0,50, se torna uma opção boa e barata para a população. Com cardápio variado, preparado por nutricionista, o restaurante funciona de segunda a sexta-feira, de 6h às 9h, para o café da manhã e, de 10h às 15h, para o almoço.