Restaurante Cidadão oferece cardápio especial

Nesta quinta-feira (6), a Prefeitura de Niterói trouxe para o Restaurante Cidadão Jorge Amado, mais uma edição do “Chef Popular”, que convida nomes da gastronomia para realizar diferentes pratos com os ingredientes disponíveis no local. A edição desta semana contou com o chef carioca Alexandre Gazé Filho, dono do restaurante Casa da Vila, em São Gonçalo que trouxe um guizado de carne de porco acompanhado de farofa de cebola roxa.

O chefe expressou todo o amor que aprendeu com a mãe na cozinha, preparando uma de suas especialidades, carne suína.

“Minha mãe cozinhava e eu já gostava de ajudar. Sou jornalista e professor, mas queria um novo rumo na vida. Fiz cursos na faculdade onde dava aula e me redescobri. Passei a trabalhar com gastronomia e também a dar aulas nessa área. Participar do Chef Popular é um desafio. Já preparei cardápios para grandes festas com 200, 300 pessoas, mas nunca para mais de mil. Precisei da ajuda de todos aqui para dar conta”.

Devido sua origem asiática, Gazé traz em sua cozinha uma fusão de temperos brasileiros e libanêses. Atualmente se dedica totalmente a esse ramo e possui 4 restaurantes. Segundo Alexandre, o seu amor pela gastronomia cresce a cada dia mais, e todos os dias acorda com a expectativa de ver pessoas comendo e gostando dos seus pratos.

Diariamente, são quase 2 mil refeições servidas aos moradores de Niterói e cidades adjacentes como São Gonçalo e a capital Rio de Janeiro.