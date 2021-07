Restauração do busto de Celso Peçanha é concluída em Rio Bonito

Alvo de vandalismo, o busto do ex-governador Celso Peçanha, localizado em Rio Bonito, teve a restauração concluída pelo artista plástico Dawson Nascimento. A peça em bronze já se encontrava, nesta quinta-feira (1º) nos jardins ao lado da escadaria de acesso ao Hospital Regional Darcy Vargas.

A peça é de autoria do escultor Honório Peçanha, o mesmo que fez a estátua do ex-presidente Juscelino Kubistchek acenando para o público e que se encontra no Memorial JK em Brasília, no Distrito Federal. A estátua foi alvo de vandalismo em 20 de junho, em um domingo. Na ocasião, viralizou nas redes sociais uma série de fotos com o busto sujo e jogado no chão.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em entrevista ao jornal A Tribuna no dia seguinte, em 21 de junho, Nascimento comentou como se encontrava o trabalho de restauração à época.

“É uma peça muito bem feita, que guarda total semelhança com o ex-governador Celso Peçanha. Graças a Deus conseguimos resgatar e a direção do hospital nos contratou para fazer a restauração e colocá-lo de volta na mesma localização e no mesmo pedestal em que se encontrava antes de ser vandalizado. Com certeza, caso não ocorresse a manifestação nas redes sociais, esse busto poderia ter sido vendido em um ferro velho e apagado parte da história de uma cidade”, disse ele.

Celso Peçanha foi governador do antigo Estado do Rio de Janeiro no período de 1961 a 1962, quando sucedeu o governador Roberto Silveira, morto no exercício do cargo no dia 18 de fevereiro de 1961. Foi prefeito de Rio Bonito durante três mandatos (1943 a 1950), além de deputado federal. Morreu no dia 13 de julho de 2016, aos 99 anos. São vários os prédios públicos construídos ou que teve a colaboração direta do Governador Celso Peçanha na cidade de Rio Bonito, entre eles o Hospital Regional Darcy Vargas, instituição filantrópica de direito privado.