Ressaca no litoral fluminense transforma Praia das Flechas em paraíso dos surfistas

Ondas com cerca de três metros atraem grande número de amantes do surf e provoca aglomeração dentro e fora d´água, na Praia das Flechas, zona sul de Niterói.

Tal como diz a letra da canção de Caetano Veloso, Menino do Rio, “o Havaí é aqui!” Assim pode ser resumido o cenário que vem se repetindo na orla da Praia das Flechas, desde o início do período de ressaca provocado pelo ciclone subtropical que atua no oceano ao largo do litoral sul e sudeste do Brasil. A presença de uma área de baixa pressão, provocada por um ciclone formado em alto-mar, vem provocando ventos fortes e deixando o mar agitado, com formação de ondas que, em Niterói, podem atingir até três metros. A resseca, que teve início na última terça-feira (20), atingiu seu pico na tarde de ontem e deve se estender por toda quinta-feira (21).

Apesar do alerta emitido pela Marinha e pela Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, é grande a aglomeração de surfistas nas águas da Praia das Flechas. A concentração vem ocorrendo diariamente desde o início do período de ressaca e não se limita apenas ao mar, mas também se estende ao calçadão e os mirantes da praia, onde uma pequena multidão se reúne para acompanhar as performances dos surfistas.

Segundo relato de moradores da Praia da Boa Viagem, as fortes ondas vem danificando os rochedos da região, inclusive a famosa formação rochosa conhecida como “Cabeça do Cachorro”, que teria sido uma das mais afetadas pela fúria das ondas.