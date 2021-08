Ressaca invade restinga na Região Oceânica

Uma forte ressaca invadiu a área da restinga na Praia de Camboinhas, na Região Oceânica. As águas chegaram a invadir parcialmente um quiosque localizado na área.

De acordo com vídeos e fotos encaminhados por WhatsApp é possível ver um cenário de muita sujeira na área. Segundo moradores da região, a ressaca foi em uma área localizada ao lado do quiosque da Marinete. Além disso, em um dos vídeos dois homens aparecem com equipamentos voltados para a localização de metais.

Moradora do bairro, Aline Araújo passou pelo local e contou que dois quiosques foram atingidos, sendo que um deles foi mais atingido pela ressaca. Ela explicou que conversou com outros moradores e também com alguns quiosqueiros sobre a situação.

“Foi uma das maiores ressacas dos últimos anos, infelizmente ao longo do calçadão dois quiosques foram atingidos, um deles com a base bastante danificada. Conversei com alguns moradores de Camboinhas sobre a conservação da restinga e todos concordam que a preservação é a melhor solução. Estive também com alguns quiosqueiros da orla e percebi uma grande preocupação com relação a erosão junto aos quiosques e calçadão. Penso que a prefeitura precisa com urgência enviar técnicos para melhor avaliar a situação, caso contrário nas próximas ressacas a situação vai piorar”, opinou Aline.

Tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Guarda Municipal informaram que não receberam nenhum tipo de acionamento.