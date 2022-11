‘Resolver na maciota com policial’, teria dito acusado de torturar enteado; ouça áudios

Áudios atribuídos a Victor Possobom, réu por torturar o enteado de quatro anos de idade, mostram uma suposta vontade do acusado em tentar persuadir policiais para não responder criminalmente pelo crime. O material foi apresentado, na última quinta-feira (3), na primeira audiência de instrução do processo por Jéssica Jordão, mãe da criança e ex-companheira dele.

As mensagens teriam sido enviadas por Victor a sua mãe adotiva, Stella Possobom. Na gravação, o suspeito teria dito que queria “resolver isso antes de chegar em juiz”, dando a entender que tentaria se livrar da acusação antes de se tornar réu. Para tal, Victor teria afirmado que faria “na maciota”, direto “com policial ou delegado”.

“Queria resolver isso antes de chegar em juiz nenhum (sic). Resolvia na maciota, com policial direto, com delegado para ele rasgar as folhas e acabou”, teria dito.

Em resposta, a mensagem atribuída a Stella fala que o laudo de insanidade mental obtido por Victor teria sido emitido por uma “amiga” dele, sem, no entanto, citar essa pessoa. A pessoa ainda afirma que o réu “precisaria começar logo o tratamento” supostamente para escapar de responder judicialmente.

“Você tem o laudo e agora preciso que você converse com sua amiga que deu esse laudo se ela não te trata. Se ela passar a medicação, começar com e medicação. Esse é o grande lance. O laudo que está na sua mão te livra disso e aí provar que você está se tratando. Acho que termina isso”, teria respondido a mãe.

Procurado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ) afirmou que “houve apenas uma audiência de instrução, então não há sentença do caso. Como a ação corre em segredo de justiça, não temos acesso aos detalhes”. A Polícia Civil foi procurada e questionada se existiu algum tipo de tentativa de persuasão a agentes por parte de Possobom, mas, até o momento, não respondeu.

A ex-companheira e mãe da criança, Jéssica Jordão

A reportagem tentou contato com o advogado Sérgio Ricardo Menezes, que representa Victor, pelo número de telefone cadastrado na OAB-RJ. Inicialmente, uma atendente perguntou que gostaria de falar com ele. Após a equipe de reportagem se identificar, a pessoa disse que o advogado “não trabalha lá”.

O caso

Possobom teve a prisão preventiva pelo crime de tortura contra o enteado decretada no dia 16 de setembro pela juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, em exercício na 1º Vara Criminal de Niterói, e mantida pelo juiz Antonio Luiz de Fonsêca Lucchese, em audiência de custódia realizada dois dias depois, em Benfica. As agressões foram flagradas por imagens de câmeras de segurança de um condomínio, em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

Ainda no fim da noite de 16 de setembro, o acusado foi localizado pela Polícia Militar e levado à 77ª DP (Icaraí). O processo tramita em segredo de Justiça Já no dia 17, o Tribunal de Justiça do Rio expediu mais um mandado de prisão contra Possobom por violência psicológica contra a ex-mulher e mãe do menino agredido, Jéssica Jordão Carvalho. O inquérito foi concluído pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói (Deam).