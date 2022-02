Resiliência é tema da roda de conversa da Secretaria de Políticas Inclusivas

Com o tema “resiliência”, a Secretaria de Políticas Inclusivas promove a partir das 17h da quinta-feira (03/02) uma roda de conversa para debater a capacidade do indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas.

A atividade será ministrada pela professora Rita de Cássia Rodrigues, mestre e doutoranda em Literatura pela Universidade de Brasília (UnB), na sede da Secretaria de Políticas Inclusivas, na Avenida Antônio Vieira Sobrinho n° 333, no Parque Eldorado.

A secretária de Políticas Inclusivas, Sheila Pinto, afirmou que o conceito de resiliência será mostrado de forma ampliada e como pode ser aplicado no cotidiano.

Quem quiser participar pode se inscrever pelo e-mail politicasinclusivas@marica.rj.gov.br, onde o interessado deverá enviar dados como nome, endereço, telefone e CPF. A inscrição também poderá ser feita presencialmente no local antes do início do evento. Dentro das normas sanitárias de combate à Covid-19 será solicitado o cartão de vacinação e o uso de máscara será obrigatório.