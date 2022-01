Residente do Huap desenvolve projeto de meditação

Equilíbrio mental. Autocuidado. Autoconhecimento. Esses são alguns dos benefícios da meditação, prática que tem sido aplicada para funcionários dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap). A iniciativa partiu da residente Julianne Carvalho que criou um projeto de meditação Sahaja Yoga para os colegas de trabalho no ano passado. A ideia foi apresentada no início de 2021, foi aprovada e implementada no final do ano.

De acordo com nota do Huap, nos últimos anos a pandemia de Covid-19 tornou o ambiente hospitalar ainda mais difícil. A ideia surgiu da própria experiência da residente, que pratica a Sahaja Yoga há seis anos. Julianne se sentiu motivada a dar esse suporte aos colegas de trabalho, já que todos estavam enfrentando o auge da pandemia de coronavírus, uma época de sacrifícios, perdas e tristezas.

O aplicativo é gratuito e não é preciso experiência em meditação para o uso. “O meu objetivo é que as pessoas descubram que a meditação é uma ferramenta de autocuidado e autoconhecimento muito boa. A medicina é muito focada na doença, e eu quis trazer um dispositivo focado no cuidado em saúde. Qualquer funcionário que tem o desejo de meditar, pode vir. Seja ele servidor, terceirizado, residente ou estudante. O mais importante é o desejo de ter a sua própria experiência”, contou Julianne.

A Sahaja Yoga é feita todas as terças-feiras, às 17h, na sala de estudos dos residentes (no prédio principal do Huap, no Centro de Niterói.