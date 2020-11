Resgate de animais silvestres em São Gonçalo

Raquel Morais

Aves silvestres e uma iguana foram resgatadas em São Gonçalo através de uma ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com o Comando de Polícia Ambiental (Cpam). Ao todo foram 44 aves silvestres e um réptil capturados através de denúncias e duas pessoas foram prestar depoimento na 75ª DP (Rio de Ouro).

A ação foi dividida em duas, uma resultou na captura de um tucano que estava preso em uma gaiola, em Tribobó. E a segunda parte apreendeu 43 pássaros silvestres, através de um pedido do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no bairro Galo Branco, além da iguana. Esse caso do Galo Branco foi registrado na 72ª DP (Mutuá).

Segundo nota da Prefeitura de São Gonçalo os pássaros recuperados são das seguintes espécies: coleiro, tico-tico, tiziu e trinca-ferro. Os animais serão destinados à soltura.