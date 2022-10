Reserva Cultural recebe Festival do Rio

Isis Chaby

O Festival do Rio é um dos mais importantes eventos de cinema no mundo e terá um braço em Niterói. A partir desta sexta (7), nesta nova edição que retorna presencialmente este ano, as salas dois e três do Reserva Cultural vão receber filmes valiosos, nacionais a estrangeiros.

O público pode conferir a revista de programação do evento com todas as salas de cinema que vão exibir o Festival no seguinte link: https://bityli.com/VXURXpQe .

Ao todo, são mais de 200 filmes exibidos ao longo de dez dias. O festival se estende até o dia 16 deste mês.

O valor do ingresso é R$ 36, disponível em https://movieid.com/hotsite/festivaldorio2022

Programação

7 de outubro

16H45 – Segredos em Família – De Jorge Riquelme Serrano – Première Latina

19H00 – Corsage – De Marie Kreutzer – Panorama

Trailer:

21H15 – Nossa Senhora do Nilo – De Atiq Rahimi – Panorama

21H00 – O Menu – De Mark Mylod – Panorama

8 de outubro

16H45 – As Histórias de Meu Pai – De Jean-Pierre Améris – Panorama

19H00 – Meu filho é um craque – De Julien Rappeneau – Panorama

21H15 – Shortbus – De John Cameron Mitchell – Midnight Movies

Trailer:

21H00 – Derrapada – De Pedro Amorim – Hors Concours

9 de outubro

16H45 – E.T.: O Extraterrestre – De Steven Spielberg – Panorama

Trailer:

19H00 – Raymond & Ray – De Rodrigo Garcia – Panorama

21H15 – A Acusação – De Yvan Attal – Panorama

21H00 – Belchior – Apenas um Coração Selvagem – De Natália Dias, Camilo Cavalcanti –

Retratos

Teaser:

10 de outubro

16H45 – Luzes Mulheres Acão – De Eunice Gutman – Retratos

19H00 – Mônica – De Andrea Pallaoro – Panorama

21H15 – Halloween Ends – De David Gordon Green – Midnight Movies

Trailer:

21H00 – Pérola – De Murilo Benício – Hors Concours

11 de outubro

16H45 – Corsage – De Marie Kreutzer – Panorama

19H00 – Elis & Tom, só tinha de ser com você – De Roberto de Oliveira – Retratos

21H15 – Meu Lugar no Mundo – De Adrián Silvestre – Expectativa

21H00 – Abestalhados 2 – De Marcos Jorge, Marcelo Botta – Hors Concours

Trailer:

12 de outubro

16H45 – O Tesouro do Pequeno Nicolau – Direção: Julien Rappeneau – Panorama

18H45 – Mali Twist – De Robert Guédiguian – Panorama

Trailer:

21H15 – Segredos em Família – De Jorge Riquelme Serrano – Première Latina

x 21H00 – Domingo à Noite – De André Bushatsky – Novos Rumos

13 de outubro

16H45 – Shortbus – De John Cameron Mitchell – Midnight Movies

19H00 – O Curto Verão de Hilda – De Agustín Banchero – Première Latina

21H15 – The Banshees of Inisherin – De Martin McDonagh – Panorama

21H00 – Down Quixote – De Leonardo Cortez – Hors Concours

Trailer:

14 de outubro

16H45 – A Acusação – De Yvan Attal – Panorama

19H30 – A Conferência – De Matti Geschonneck – Panorama

21H30 – Noites de Paris – De Mikhaël Hers – Panorama

Trailer:

21H00 – O Pastor e o Guerrilheiro – De José Eduardo Belmonte – Hors Concours

15 de outubro

X 16H45 – Blue Jean – De Georgia Oakley – Expectativa

19H00 – Sra. Harris vai a Paris – De Anthony Fabian – Panorama

Trailer:

21H15 – The Wonder – De Sebastián Lelio – Panorama

21H00 – Andança – Os Encontros e as memórias de Beth Carvalho – De Pedro Bronz –

Hors Concours

16 de outubro

16H45 – Mali Twist – De Robert Guédiguian – Panorama

19H15 – Till – A Busca por Justiça – De Chinonye Chukwu – Panorama

21H30 – Uma noite em Haifa – De Amos Gitai – Panorama

21H00 – Miucha, a Voz da Bossa Nova – De Daniel Zarvos, Liliane Mutti – Hors Concours

Trailer: