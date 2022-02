Reserva Cultural recebe feira que une moda, gastronomia e cultura

A segunda edição de 2022 da ITB, feira de moda e gastronomia, terá muitos shows e feira de adoção pet. Marcada para os dias 19 e 20 de fevereiro, no Reserva Cultural, em São Domingos, o evento é gratuito. Entre as apresentações muitas homenagens que vão desde Charlie Brown Jr até Tim Maia.

No dia 19, da banda Os Imortais, que vai se apresentar às 17h, levando o melhor do PopRock nacional e internacional. Depois, às 18h, será o show da banda O Coro, com um mega tributo ao Charlie Brown Jr. E fechando o sábado, às 19h, Valério Araújo chega com uma homenagem ao poeta Cazuza. Já no domingo, 20, às 18h30min, Victor Savios e a banda Filhos do Síndico apresentam um mega show com o melhor ao mestre do Soul Tim Maia.

Com o lema “compre de quem faz”, o evento valoriza os pequenos negócios locais, a moda e a gastronomia artesanal, e o estímulo de eventos em que toda a família possa consumir, brincar, se divertir.

O Reserva Cultural, em Niterói, que fica na Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos. A entrada é gratuita, tem estacionamento no local e o evento é pet friendly.