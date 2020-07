Reserva Cultural Niterói reabre com novidades e reformas

Após mais de quatro meses de portas fechadas, o Reserva Cultural faz sua reabertura nessa terça-feira (28) em ritmo do “novo normal”, com melhorias e novidades, proporcionando bem-estar, com todos os protocolos em dia. Gastronomia, Livraria, Espaço com Galeria de Arte, tudo isso integrado e o melhor, totalmente a céu aberto como reza o protocolo recomendado pelas autoridades sanitárias.

“Estamos finalizando os últimos detalhes para reabertura desse espaço que tanto amamos. É como se estivéssemos voltando de uma longa viagem, após 4 meses, longe da família, amigos e companheiros de trabalho. Sentimos falta dessa convivência diária e estamos com um desejo imenso de encontrá-los novamente! Entendemos que será recomeço um pouco diferente, como em um reencontro com pessoas amadas, depois de muito tempo sem vê-las, mas, todos nós, que compomos a equipe do Reserva Cultural, estamos empenhados, nos preparando para recebê-los, respeitando a devida distância, mas com muito sorriso nos olhos, amor e profissionalismo”, contou Laure Bacqué, sócia diretora do Reserva Cultural.

Além dos cuidados necessários, seguindo todos os protocolos de higiene, segurança e plano de transição para o novo normal, o espaço, de 10.000m2 a céu aberto, passou por reformas para que os frequentadores se sintam seguros nesse período de adaptação, sem deixar de lado a essência do Reserva de proporcionar experiências prazerosas, promovendo bons momentos, encontros, boa gastronomia, cultura e vida. “Nestes quatro meses, trabalhamos todos os dias para termos uma reabertura a altura das expectativas da população de Niterói, preservando o máximo de aconchego aos nossos frequentadores. Todas as precauções recomendadas no plano de transição serão, obviamente, respeitadas como prioridades no Reserva Cultural e instalados os itens necessários para cuidar de todos, público e funcionários, que, aliás estão recebendo treinamentos intensivos, para agir conforme as recomendações atuais. Estamos priorizando o nosso atendimento nos espaços arejados, a céu aberto pensando no bem-estar de todos, com novidades no cardápio, atendimento, novos ambientes, tudo para tornar a sua experiência maravilhosa, nesse espaço de encontros, cultura e vida. Por isso, quando pensar em sair de casa, pense no Reserva Cultural, porque aqui, nós cuidamos de você e você cuida da gente.” Jean Thomas, sócio diretor.

Mesmo com a ampla infraestrutura que o Reserva possui, com seus grandes corredores de acessos e ventilação natural, a área externa foi adaptada e explorada com mesas espalhadas ao ar livre, respeitando o distanciamento, ombrelones e uma nova decoração que que deixará o lugar ainda mais aconchegante e acolhedor. O “novo passeio” pelo Reserva Cultural promete surpreender os antigos e novos frequentadores.

Espaço que apresenta condições ideais para o novo momento, o Reserva Cultural se destaca por ser o único Centro Cultural de Niterói, onde é possível caminhar por toda obra de Oscar Niemeyer ao ar livre, com a possibilidade de desfrutar da boa Gastronomia, Galeria de Exposições e Livraria. Enquanto o Espaço de Entretenimento com cinco Salas de Cinema permanece fechado, para voltar no momento certo com muitos lançamentos na telona, os restaurantes e livraria se preparam para a retomada. O Bistrô Reserva proporciona em sua área arrojada e ventilada, com mais de 300m2, uma experiência com toda tranquilidade e novidades que o Chef Daniel Ramos preparou para o retorno.