Reserva Cultural de Niterói tem três boas estreias de filmes na semana

A Reserva Cultural de Niterói divulgou na última quinta-feira (30) uma seleção de filmes que vão estar em cartaz até a próxima quarta-feira (06), sujeito a alterações. Dos 11 filmes que estão disponíveis nas salas, Minions 2: A Origem de Gru, As Verdades e Carro Rei são estreias. A TRIBUNA selecionou alguns deles para você ter mais uma opção na cidade de Niterói em encontrar bons filmes:

MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU (2020) está na sala 1 no horário das 15h em 2D, 17h e 19h30, ambos em 3D. A animação é a continuação das aventuras dos Minions, e desta vez, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão.

Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles (Fotos: Divulgação)

AS VERDADES (2020) está na sala 3 no horário das 16h20 e 18h30. Conta a história de um crime em um pequeno município baiano. É o primeiro caso de Josué, o delegado recém-chegado na cidade. A história é contada de pontos de vista diferentes, dos três personagens presentes no momento do crime: Cícero, o matador de aluguel; Francisca, a noiva do político e Vladmir, a vítima.

CARRO REI (2021) está na sala 5 no horário das 17h50. O filme aborda Uno, tem o dom extraordinário de se comunicar com carros. Diante de uma lei que proíbe a circulação de automóveis antigos, o que coloca em risco a empresa de táxi de seu pai, ele vai buscar orientação de seu melhor amigo: um carro que possui inteligência sem igual.

A JANGADA DE WELLES (2019) está na sala 3 no horário das 14h40. É um documentário que conta a história de Manuel Jacaré, líder da jangada São Pedro que saiu em 1941 de Fortaleza (Ceará) com destino ao Rio de Janeiro (RJ) para apresentar uma série de reivindicações dos pescadores da região a Getúlio Vargas, ditador durante o Estado Novo.

A Jangada de Welles é um filme sobre histórias silenciadas, luta por direitos trabalhistas e conservação de territórios

O TRUQUE DA GALINHA (2021) está na sala 4 no horário das 17h50. O filme revela quando um truque de mágica dá errado na festa de aniversário de uma criança, o autoritário pai da família se transforma em uma galinha. Uma avalanche de coincidências absurdas recaí sobre todos.

ILUSÕES PERDIDAS (2021) está na sala 5 no horário das 20h. Em Ilusões Perdidas, acompanhamos a história de Lucien (Benjamin Voisin), um jovem poeta francês que decide abandonar a sua própria casa para tentar a sorte em Paris. Deixado à própria sorte nesta cidade fabulosa, o jovem descobrirá o que se passa nos bastidores neste mundo dedicado à lei do lucro e do fingimento.

O filme conta a história de Lucien, que pretende se tornar um poeta reconhecido

TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO (2022) está na sala 2 no horário das 14h40, 17h30 e 20h20. Em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, acompanhamos uma imigrante chinesa (Michelle Yeoh) que parte rumo a uma aventura onde, sozinha, precisará salvar o mundo, explorando outros universos e outras vidas que poderia ter vivido.

AMIGO SECRETO (2022) está na sala 4 no horário das 20h30. A película consegue esmiuçar os bastidores da entrada do ex-juiz Sergio Moro no governo Bolsonaro e o vazamento de mensagens trocadas por ele com procuradores e autoridades abalam a credibilidade da Operação Lava Jato.

O filme expõe a queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e Sérgio Moro

MÁ SORTE NO SEXO OU PORNÔ ACIDENTAL (2021) está na sala 5 no horário das 15h30. Emi trabalha como professora de História numa respeitada escola conservadora de Bucareste. No entanto, quando seu vídeo fazendo sexo com o marido vaza para todos os alunos, ela corre o risco de ser demitida. A instituição organiza uma grande reunião com pais de alunos, onde será decidido o destino da professora.

JURASSIC WORLD – DOMÍNIO (2022) está na sala 4 no horário das 14h50 (dublado). Em Jurassic World Domínio, sequência direta do longa de 2018, – Jurassic World: Reino Ameaçado – quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Contudo, nem todos répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana, trazendo problemas graves.

O filme é sequência direta do longa de 2018, só que os dinossauros agora vivem e caçam

TOP GUN: Maverick (2022) está na sala 3 no horário das 20h40 (legendado). Na sequência de Top Gun: Ases Indomáveis, acompanhamos a história de Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise), um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos.

O filme já é o recorde de bilheteria na carreira de Tom Cruise

Ingressos: Todos os dias, exceto quarta-feira: 2D – R$ 36 (inteira) – R$ 18 (meia) e 3D – R$ 43 (inteira) – R$ 21,50 (meia). Quarta-feira: R$ 32 (inteira) – R$ 16 (meia) e 3D – R$ 38 (inteira) – R$ 16,50 (meia).