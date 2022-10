Representatividade feminina cresce na Alerj

A evolução da sociedade revela que, com o passar do tempo, há um flagrante aumento da participação feminina, em diferentes espaços acadêmicos e ou cargos de destaque, no mundo do trabalho. Tradicionalmente considerado um reduto masculino, a política também está se transformando através delas. E há, de fato, um crescimento maior da conscientização social – de homens e mulheres -, no sentido de acreditar que votar nelas é fundamental para uma representatividade cada vez mais ampla e qualificada, nas câmaras municipais, estaduais e federal.

Um dos casos mais recentes de ascensão do discurso do empoderamento feminino é o da senadora e candidata à Presidência da República, Simone Tebet (MDB). Terceira colocada em 2 de outubro, ela concluiu o primeiro turno, obtendo um desempenho eleitoral (4,2%) melhor que o de uma figura conhecida como Ciro Gomes (PDT), que se saiu das urnas na quarta colocação, com apenas 3% dos votos totais. Demonstrando convicção no que acredita, Simone vem ganhando protagonismo, também, ao ser porta-voz de 53% do eleitorado – mulheres -, apoiando, agora, a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste segundo turno.

Pluralidade – No Rio, os números eleitorais destacam que o percentual de mulheres eleitas cresceu, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Além da representatividade feminina, agrega-se a marca da diversidade: Dani Balbi (PC do B) é a primeira transexual da história da Casa; Índia Armelau (PL), a primeira indígena; e Élika Takimoto (PT), a pioneira entre os asiáticos. Isso fora nomes como Verônica Lima (PT) e Renata Souza (PSOL), por exemplo, representando as mulheres pretas do estado.

Dentre os 70 deputados estaduais eleitos, Souza obteve 174.132 votos, tendo sido a terceira mais votada da Assembleia.

Em 2018, menos mulheres foram eleitas (10, no total). À ocasião, asiáticos e indígenas também não chegaram a se eleger. A partir de fevereiro de 2023, a bancada feminina da Alerj contará com 15 deputadas – o que representa 21,4% da Assembleia.

Câmara ‘das Deputadas’

Antes com 77 parlamentares, as mulheres brasileiras se saíram ainda mais bem representadas, também na Câmara dos Deputados. Agora, elas são 91 deputadas brasileiras; o que representa 17,5% do total de 513 deputados. Ainda assim, alguns analistas pensam que estes números revelam o persistente desequilíbrio de gênero, distante da proporcionalidade ideal de representação.

Autora do livro “O Problema é Ter Medo do Medo – O que o Medo da Ditadura Tem a Dizer à Democracia ”, a jornalista Ana Helena Tavares acredita que, apesar do crescimento da representação conservadora nos parlamentos, a pauta feminista brasileira ganha com outras representatividades. “Tenho acompanhado as análises pessimistas, mas vejo uma diversidade importante, tanto no Congresso como na Alerj. No momento em que vivemos, de ameaça aos movimentos sociais, tal representatividade é o que pode se tirar de mais positivo”, destaca a jornalista.

Aqui no Rio, entre os 46 representantes fluminenses na Câmara, duas mulheres – Daniela do Waguinho (União Brasil) e Talíria Petrone (PSOL) – receberam dos eleitores 213.706 e 159.548 votos, respectivamente, ficando na primeira e na terceira colocação geral, em 2 de outubro último.

Entre alguns homens que pensam a sociedade brasileira, há visões antagônicas, que se complementam, relativamente ao tema da participação feminina na política.

O cientista político Márcio Malta vê com bons olhos o crescimento da participação delas, “tanto na Alerj como na bancada federal”, porque “essa questão vem agregada à da mulher negra, fator que amplia a concepção de representatividade”.

Para outro cientista político, Guilherme Carvalhido, o aumento da participação feminina, na Alerj e na Câmara, é, ainda, pequeno. Em sua avaliação, deveria ser maior, por conta do tamanho real da representatividade feminina, na sociedade brasileira. “A política, no Brasil e no Rio de Janeiro, ainda é essencialmente masculina. A base demográfica dos homens ainda mantém um controle partidário e dos cargos que são colocados”, criticou.

Bancada Estadual

Renata Souza (PSOL); Elika Takimoto (PT); Giselle Monteiro (PL); Dani Balbi (PC do B); Tia Ju (Republicanos); Delegada Martha Rocha (PDT); Lucinha (PSD); Índia Armelau (PL); Verônica Lima (PT); Zeidan (PT); Dani Monteiro (PSOL); Célia Jordão (PL); Marina do MST (PT); Francine Motta (União Brasil) e Carla Machado (PT).

Bancada federal

Laura Carneiro (PSD); Chris Tonietto (PL); Dani Cunha (União Brasil); Rosangela Gomes (Republicanos); Jandira Feghali (PCdoB); Benedita Da Silva (PT); Soraya Santos (PL); Taliria Petrone (PSOL) e Daniela do Waguinho (União Brasil).