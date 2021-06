Representando Niterói, Isabela Mercante é campeã da quinta etapa do campeonato estadual de tênis

A tenista niteroiense Isabela Mercante conquistou, nesta segunda-feira (21), a 5ª etapa do circuito profissional da ADT-RJ, a Associação Desportiva de Tênis do Rio de Janeiro. Por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/2), a moradora de Pendotiba derrotou Milena Canellas para levar a taça, a segunda como profissional em 2021.

Antes de disputar a final, a atleta disputou um triangular contra Valentina Monsanto e Carolina Lima. Derrotando ambas por 2 sets a 0, ela se credenciou para disputar o título na decisão que aconteceu na sede da academia Tennis Route, localizada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com apenas 18 anos, Isabela tem um retrospecto impressionante em 2021. São sete jogos disputados, com seis vitórias e apenas uma derrota. Além dos títulos do circuito da ADT-RJ, ela já foi campeã neste ano de outros dois torneios disputados de forma independente.

Desde que foi descoberta pelo técnico Ricardo Barney, Isabela é tratada como um talento nato. Atualmente, ela é a líder do ranking estadual e treina na Academia Total Tennis, localizada em Pendotiba, na Região Oceânica. Pelo título, ela também levou o prêmio de R$ 800.