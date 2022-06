Renovação do Proeis em Niterói deve ser assinada na próxima semana

O convênio entre a Prefeitura de Niterói e a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) para a renovação do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) deverá ser assinado na próxima semana. A informação foi confirmada ontem pelo subsecretário municipal de Ordem Pública, Maurício Santos de Moraes.

Durante reunião mensal do Conselho Comunitário de Segurança Pública, na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Maurício afirmou que os contratos já estão prontos e foram aprovados pelas Controladorias-gerais do Estado e Município. O vínculo anterior venceu no último dia 21 de maio.

Maurício Santos de Moraes é subsecretário de Ordem Pública – Foto: Vítor d’Avila

Na ocasião, o governador Cláudio Castro (PL) chegou a anunciar que o Estado passaria a realizar, de forma definitiva, o pagamento das horas extras dos policiais de férias e de folga que atuam no programa. Entretanto, a Polícia Militar assumiu o financiamento do programa, mas apenas enquanto não acontece a assinatura do novo vínculo com a Prefeitura.

Dessa forma, o efetivo extra, de 120 policiais militares por dia não foi afetado. A cidade também conta com o efetivo do 12º BPM (Niterói), além da Operação Segurança Presente.

“O que tratamos com a PM foi que manteríamos o efetivo na rua. A diferença é que a PM fará o pagamento dos dias trabalhados, enquanto não assinarmos o novo convênio”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Paulo Henrique, no final de maio.