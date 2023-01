Renovação do banco de dados do CISP terá contrato emergencial

Inoperância do sistema não compromete monitoramento em tempo real

FOTO – CISP possui cerca de 600 câmeras espalhadas por Niterói

A renovação contratual para o sistema de banco de dados para armazenamento de imagens do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da cidade de Niterói está travada. Uma empresa, derrotada no processo licitatório, questionou o certame no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). O problema, no entanto, não compromete o monitoramento em tempo real da cidade.

De acordo com o coronel Maurício Santos, subsecretário Administrativo de Ordem Pública, um contrato emergencial já está sendo elaborado para ser posto em prática enquanto o processo licitatório segue sob análise no TCE-RJ, mas ele preferiu não estabelecer prazos. Maurício destacou que o fato de uma empresa derrotada questionar o resultado não é algo anormal e que o Município precisa acatar às determinações do Poder Judiciário.

“Não é um contrato qualquer. Está sendo providenciado. São R$ 8 milhões. A gente tem que cumprir a lei. Funcionando está, mas não plenamente. É um contrato caríssimo, só que tem uma legislação e a gente tem que cumprir, senão a gente vai ser multado. As empresas que concorreram têm o artifício previsto em lei para pedir representação. Enquanto a gente não resolver esse problema, temos que aguardar”, explicou.

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói) e secretário Municipal de Administração, Luiz Vieira, afirmou que o armazenamento das imagens ajuda, principalmente, a Polícia Civil a investigar crimes. Ele demonstrou otimismo na elaboração do contrato emergencial que, segundo ele, está sendo feita pelo secretário de Ordem Pública, coronel Paulo Henrique de Moraes.

“O serviço oferecido pelas câmeras facilita muito o trabalho de segurança. A licitação referente a isso está no Tribunal de Contas. Houve uma empresa que entrou com uma representação. É um direito da empresa contestar. Por isso, o coronel Paulo Henrique entrou com um processo de contratação emergencial. Está prestes a resolver. É um processo burocrático que a gente tem que seguir”, disse Vieira.

Elogios

Embora o armazenamento de imagens esteja inoperante devido ao imbróglio, o monitoramento em tempo real segue funcionando normalmente. Durante reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública, realizada ontem (19), o delegado Lauro Rangel, titular da 81ª DP (Itaipu), elogiou o serviço de cercamento eletrônico, que segue auxiliando a capturar criminosos em fuga.

“Mesmo não funcionando em sua plenitude, o cercamento está funcionando. O CISP nos atende prontamente”, disse o delegado.

A reportagem procurou a Prefeitura de Niterói e questionou sobre o assunto, mas, até o fechamento deste texto, não havia sido encaminhada resposta. O nome das empresas envolvidas no certame não foi divulgado.