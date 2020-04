Renda Básica Temporária entrega mais de 4 mil cartões em um dia

Começou na segunda-feira (20) a distribuição dos cartões para o pagamento do Programa Renda Básica Temporária, que dará um auxílio de R$ 500 por três meses a cerca de 35 mil famílias incluídas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal em Niterói. Apenas no primeiro dia, foram entreguem 4500 cartões nos nove pontos da cidade organizados. A expectativa é beneficiar todas as famílias niteroienses com renda per capita de meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos mensais. O pagamento será feito através de um cartão de compras, nos meses de abril, maio e junho.

Para consultar e ver se tem direito ao benefício do Renda Básica Temporária, basta enviar um SMS para 28047, informando o CPF do responsável da família. Na página da Prefeitura de Niterói também foi disponibilizado um link (http://www.niteroi.rj.gov.br/rendabasica) com perguntas e respostas mais frequentes sobre o Renda Básica Temporária, além de informações sobre o agendamento. Em caso de dúvidas, é possível ainda enviar uma mensagem por WhatsApp para o número 98099-1157 ou email para psb@sasdh.niteroi.rj.br.

A distribuição dos cartões acontece em nove pontos: CEU Ismael Silva (Avenida Carlos Ermelindo Marins, 34, Jurujuba); Caio Martins (Rua Presidente Backer, s/n Icaraí); Caminho Niemeyer (Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Centro); Horto do Barreto (Rua Doutor Luiz Palmier, s/n, Barreto); Horto do Fonseca (Alameda São Boaventura, 770, Fonseca); Escola Municipal Antinéia Miranda (Rodovia Amaral Peixoto, Km 2, Caramujo); CIEP 420 Di Cavalcanti (Estrada Caetano Monteiro, s/n, Badu); Escola Municipal Portugal Neves (Rua Quatorze, s/n, Piratininga); UMEI Vale Feliz (Rua Renato Pereira Machado, s/n, Engenho do Mato).

A distribuição segue cronograma estabelecido por ordem alfabética. Nesta terça-feira (21), estão sendo atendidos os beneficiários com o nome iniciado pelas letras D, E, F, G, H, I. No dia 22, será a vez daqueles com as iniciais J, K, L. No dia 23, o atendimento é voltado para pessoas com nomes iniciados por M, N, O, P, Q. Já no dia 24, R, S, T, U, V, W Y, Z. O responsável familiar deverá apresentar documento de identificação com foto e documento que contenha o seu número de CPF. 3

Foto: Luciana Carneiro