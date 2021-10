Renato Moreth inaugura exposição em Niterói

A Câmara Municipal de Niterói retomou suas atividades culturais com a exposição “Viajando Juntos” do fotógrafo Renato Moreth.

A exposição reúne prédios históricos de Niterói, Brasília e São Paulo sob o olhar fotográfico de Renato Moreth e ícones da cultura mundial fotografados durante suas viagens internacionais por países como a Síria.

A exposição está aberta ao público das 13h às 17h, todas as terças, quartas e quintas. É indispensável o uso de máscara. A Câmara Municipal de Niterói fica na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625 no Centro da cidade.