Renato Aragão é internado no Rio após sofrer acidente isquêmico

O ator e humorista Renato Aragão, de 87 anos, foi internado nesta quarta-feira (7), no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. Ele foi levado ao hospital após reclamar de que estava zonzo e foi diagnosticado com Acidente isquêmico transitório (AIT).

“Ele teve um acidente isquêmico transitório e está sob vigilância neurológica. Está bem e monitorado com muito amor e carinho”, informou Lilian Aragão, a mulher do humorista.

Lilian Aragão contou que decidiu levar o marido ao hospital após apresentar sintomas de labirintite. “Ele ficou zonzo e vim para o hospital, pensamos que fosse labirintite”, relatou.

No entanto, ela ainda procurou tranquilizar os fãs do líder de Os Trapalhões dizendo que ele apresentou melhoras após os primeiros atendimentos. Agora, o artista está em observação e não precisou ficar na Unidade de terapia intensiva (UTI).