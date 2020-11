Renata Esteves votou no colégio onde estudou na Região Oceânica

Estreante na política, a candidata a prefeita de Niterói, Renata Esteves (PMB), votou, na manhã desse domingo, no Colégio Itapuca, em Piratininga, na Região Oceânica. Ele afirmou que estava muito agradecida pelo apoio que recebeu dos eleitores durante a campanha. A advogada afirmou que conduziu sua campanha com coragem e determinação.

“Meu local de votação é no Colégio Itapuca, em Piratininga, onde estudei todo ensino Fundamental e Médio, já me sinto vitoriosa por tanta demonstração de apoio do cidadão niteroiense. Foi incrível a sensação de estar no local onde foi a base ensino em estar neste posto do qual com muita força e coragem me posicionei em busca da mudança da nossa cidade Niterói”, declarou.