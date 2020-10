Renata Esteves, prefeitável pelo PMB em Niterói, cumpre agenda em bairros de Norte a Sul

Renata Esteves, candidata a prefeita de Niterói pelo PMB, percorreu em campanha as regiões Norte, Sul, Oceânica e do Centro, levando suas propostas de gestão e ouvindo a população. Palestrou em um encontro de mães no bairro do Jacaré, ouvindo os anseios de matriarcas niteroienses; caminhou pelo calçadão de São Francisco, onde conversou com quiosqueiros e ambulantes; e visitou os comércios tradicionais de Icaraí, dando-lhes apoio neste momento de crise. Neste último bairro, conferiu o totem em homenagem ao Outubro Rosa, mostrando apoio à causa.

A prefeitável também esteve na comunidade da Engenhoca, acompanhada da candidata a vereadora Clemencia Siqueira, de 78 anos, moradora local desde 1958. “Pela idade, não precisava nem mais votar, mas resolveu disputar uma vaga no Legislativo niteroiense na intenção de representar o desejo de um futuro melhor para seus 15 bisnetos”, conta Renata.

Nesta segunda (12), a candidata andou de manhã pelo Centro e à tarde em São Francisco, onde interagiu com os eleitores, Agora à noite, irá se reunir internamente com sua equipe e membros do partido.