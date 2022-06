Renaissance faz show gratuito em Niterói

O festival Itacoatiara Pro, que promete movimentar Niterói com diversas apresentações e competições esportivas em junho, terá uma ampla programação cultural em vários pontos da cidade. Os shows prometem agradar diferentes públicos, desde os clássicos de Nando Reis ao rock progressivo do Renaissance; todos gratuitos e ao ar livre: praia de São Francisco, Skate Park e Caramujo.

De 3 a 5 na Praia de São Francisco terão shows de Nando Reis e Sebastião (dia 03/06 às 19h), Oriente (dia 03/06 às 22h), além da clássica banda Renaissance (dia 04/06 às 22h), Marcelo D2 (dia 05/06 às 21h), Vitor Kley (dia 05/06 às 18h30min) entre outros artistas a partir das 17h.

No Stake Park, em São Francisco, dia 17 às 17h será vez de Lary subir ao palco e a banda Instinto Coletivo às 20h. Dia 18 a festa começa às 17h com DJ Machintal, às 18hh se apresenta Engenho Roots e às 21h é vez de André Frateschi. Dia 19 a banda Bicho Solto começa a embalar a plateia às 19h e pela segunda vez André Frateschi se apresenta às 20h. Dia 25 o DJ Machintal começa a tocar às 15h. No domingo, 26, Supla faz um show às 18h.

No dia 23, no Caramujo, DJ Malboro promete sacudir o público com muitos clássicos do funk em horário que ainda será anunciado. Dia 24 a partir das 13h terá apresentação de uma orquestra.

Segundo Prefeitura de Niterói o evento contará ainda com o Espaço Funarte, que será instalado na Praça José Martí, ao lado do skateparque de São Francisco, onde também serão promovidas diversas oficinas culturais, shows e exposições de artes.