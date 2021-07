Relembrando sucessos, cantor Byafra realiza live neste domingo (11) no Teatro Municipal de Niterói

Conhecido por sucessos como Leão Ferido e Sonho de Icaro, o cantor e compositor niteroiense Byafra realiza uma live neste domingo (11), a partir das 16 horas, em seu canal no YouTube, o “Biafraoficial”.

O evento será realizado no palco do Theatro Municipal de Niterói, localizado no Centro da cidade. Esse é o primeiro show do artista niteroiense após ele apresentar seu novo trabalho, a música “Brasil”, feita em parceria com o violonista José Henrique Nogueira, conforme divulgado com exclusividade pelo jornal A Tribuna.

Além dos sucessos antigos e da nova música composta, o cantor garante que vai fazer um show para animar todas as pessoas, não importando a idade.

“Vai ser um show muito especial. Só tenho a agradecer o apoio que a Fundação de Arte de Niterói tem me dado para a realização desse evento. Será uma apresentação para todo mundo assistir, algo voltado para todas as família”, conta Byafra.

Além da página do YouTube do artista, o show também terá transmissão na página “Cultura Niterói” do Facebook.