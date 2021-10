RELATÓRIO DA CPI DA COVID É APROVADO COM BOLSONARO E MAIS 79 INDICIADOS

Senadores pretendem encaminhar parecer ao Tribunal Penal Internacional, em Haia

Após seis meses de investigações, e sete horas de apreciação ao longo de uma sessão interrompida por dias vezes, a CPI da Covid-19 chegou ao fim no Senado ontem (26) com a aprovação do texto do relatório final apresentado do Senador Renan Calheiros (MDB-AL), por 7 votos a favor e 4 contra.

Foram favoráveis ao relatório os senadores Eduardo Braga (MDB-AM), Renan Calheiros (MDB-AL), Tasso Jereissati (PSDB-CE), Otto Alencar (PSD-BA), Humberto Costa (PT-PE), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Omar Aziz (PSD-AM); e contrários Luis Carlos Heinze (PP-RS), Eduardo Girão (Podemos-CE), Marcos Rogério (DEM-RO) e Jorginho Melo (PL-SC).

Foi um dia tenso – e intenso, com alterações de pessoas indiciadas. A maior polêmica girou em torno do indiciamento do Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), que chegou a ser incluído do relatório, por requerimento do Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) mas acabou excluído no final do dia, a pedido do autor da medida, após ouvir do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) que a proposta configurava “um excesso”. Para o senador Alessandro Vieira, prevaleceu o entendimento de que o senador tem imunidade parlamentar ao se manifestar na CPI. Durante os trabalhos da CPI, Heinze defendeu o uso de medicamentos ineficazes para o tratamento da covid-19, além de divulgar estudos sem base científica.

A mesma sorte não tiveram doze novos indiciados, que tiveram seus nomes incluídos na reta final, entre eles o governador do Amazonas, Wilson Lima; seu ex-secretário de Saúde Marcellus Campêlo; além de outras pessoas que exerceram ou exercem assessorias no Ministério da Saúde que fariam parte do chamado ‘mercado paralelo’ de vacinas.

CRIMES CONTRA A HUMANIDADE

Um dos principais pontos do documento de 1.299 páginas sugere o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes que vão desde delitos comuns, previstos no Código Penal; a crimes de responsabilidade, conforme a Lei de Impeachment. Há também citação de crimes contra a humanidade, de acordo com o Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, para onde o parecer deverá ser encaminhado.

Além do presidente da República, mais 79 pessoas, entre elas três filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais, médicos e empresários estão na lista. Há ainda duas empresas: a Precisa Medicamentos e a VTCLog.

PRÓXIMOS PASSOS

De acordo com o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), o relatório será entregue pessoalmente ao procurador-geral da República, Augusto Aras, nesta quarta-feira (27) às 10h.

Por ser um tribunal político, uma comissão parlamentar de inquérito não pode por si punir qualquer cidadão. Na prática, ao final dos trabalhos a CPI pode recomendar indiciamentos, porém o aprofundamento das investigações e o eventual oferecimento de denúncia dependem de outras instituições. Apesar da votação do relatório marcar o fim dos trabalhos da comissão, a cúpula da CPI garante que pretende acompanhar de perto os desdobramentos do que foi apurado pelo colegiado.

O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que a análise de crimes imputados ao presidente da República, Jair Bolsonaro, cabe ao procurador-geral da República, Augusto Aras. Nesse sentido, ele reafirmou hoje que espera que Aras “cumpra seu papel” e dê encaminhamento às conclusões do relatório final. Rodrigues avaliou ainda que no caso de omissão do PGR ou, ainda, do Ministério Público, em relação a outros indiciados, a legislação brasileira sinaliza outros caminhos. Um deles seria levar o documento diretamente ao Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de ação penal subsidiária da pública.

“Iremos acompanhar as consequências desse relatório e vamos exigir que as responsabilidades sejam apuradas”, disse Randolfe. “No caso da ação penal subsidiária da pública, e isso só pode ocorrer em caso de omissão por parte do Ministério Público, ele será levado diretamente ao STF”.

No caso de deputados federais cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), abrir um processo por crime de responsabilidade. Já para denunciados por crime contra a humanidade, o andamento depende do Tribunal Penal Internacional. O vice-presidente da CPI confirmou que a partir desta quarta-feira (27) começará uma “agenda de entregas” do relatório. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (sem partido-MG), e Aras serão os primeiros a receberem o texto.