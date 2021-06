Relator vota a favor da importação da Sputnik V e Covaxin

Alex Machado Campos, diretor da Quinta Diretoria da Anvisa, e relator do processo de importação das vacinas Sputnik V e Covaxin, votou nesta sexta-feira (4) a favor da autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição do imunizante contra a Covid-19. Alex Machado entendeu que o governo pode usar a vacina cumprindo várias condições para aplicação das doses na população. A votação ainda está acontecendo. No total, cinco diretores da Anvisa vão votar, inclusive o presidente, Antônio Barra Torres.

Segundo Alex, a importação deve ser restrita a um total de doses referente a 1% da população e a aplicação deve ser destinada a maiores de 18 anos e menores de 60 anos. Não foi recomendado o uso em gestantes e pessoas com comorbidade.

Ele também especificou que a Anvisa deverá ser comunicada sobre eventuais eventos adversos nas pessoas que forem imunizadas. Somente poderão ser utilizadas vacinas oriundas de fábricas inspecionadas pela agência.

O caso é analisado em reunião da diretoria colegiada da agência para analisar pedidos dos estados da Bahia, de Sergipe, do Maranhão, de Pernambuco, do Ceará e do Piaui para importação 37 milhões de doses da Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia. A compra de 20 milhões de doses da Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech, foi feita pelo governo federal.

Campos disse que após a negativa da Anvisa para uso da Covaxin, as pendências sobre as etapas de boas práticas na produção foram resolvidas. No caso da Sputnik V, após a decisão que rejeitou a importação , passou-se a admitir o uso do imunizante, mas com várias condicionantes, a partir da nova documentação apresentada por diversos governadores.