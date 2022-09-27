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RELAÇÃO COMPLETA DA CANDIDATOS

Marcelo Macedo Soares
PRESIDENTENúmeroPartido
CIRO GOMES12PDT
CONSTITUINTE EYMAEL27DC
FELIPE D’AVILA30NOVO
JAIR BOLSONARO22PL
LÉO PÉRICLES80UP
LULA13PT
PADRE KELMON14PTB
SIMONE TEBET15MDB
SOFIA MANZANO21PCB
SORAYA THRONICKE44UNIÃO
VERA16PSTU
GOVERNADORNúmeroPartido
CLÁUDIO CASTRO22PL
CYRO GARCIA16PSTU
EDUARDO SERRA21PCB
JULIETE80UP
LUIZ EUGÊNIO29PCO
MARCELO FREIXO40PSB
PAULO GANIME30NOVO
RODRIGO NEVES12PDT
WILSON WITZEL35PMB
SENADORNúmeroPartido
ALESSANDRO MOLON400PSB
ANDRE CECILIANO133PT
ANTONIO HERMANO290PCO
BÁRBARA SINEDINO160PSTU
CABO DACIOLO120PDT
CLARISSA444UNIÃO
DANIEL SILVEIRA142PTB
HIRAN ROEDEL211PCB
ITAGIBA700AVANTE
PROF. HELVIO COSTA277DC
RAUL800UP
ROMÁRIO222PL
SUED HAIDAR355PMB
DEPUTADO FEDERALNúmeroPartido
“A VERA”7050AVANTE
ABRAÃO BRAZ3017NOVO
ADELZON ALVES4300PV
ADEMIR MELO1956PODE
ADEMIR PANCOTE9095PROS
ADENIR BRETAS1512MDB
ADILSON REIS3670AGIR
ADRIANO PEQUENO1918PODE
ADRIANO RODRIGUES4501PSDB
ADRIELY OSÓRIO4048PSB
AGUINALDO MARTINS2332CIDADANIA
ALAINE JAPONESA9097PROS
ALAN ANDRADE3663AGIR
ALAN BOSA4571PSDB
ALANZINHO7017AVANTE
ALBERTO BRIZOLA4414UNIÃO
ALBERTO DA 174517PSDB
ALDINHO HUNGRIA1544MDB
ALENCAR DACIOLO1200PDT
ALESSANDRA  MARQUES2989PCO
ALESSANDRA SANTOS1990PODE
ALEX CAMPANHAO5071PSOL
ALEX SANDRO VIGILANTE3693AGIR
ALEXANDRE CARVALHO2824PRTB
ALEXANDRE COIMBRA3317PMN
ALEXANDRE DA COLÔNIA7725SOLIDARIEDADE
ALEXANDRE FREITAS1900PODE
ALEXANDRE MADEIRA4003PSB
ALEXANDRE METELLO OIPAZ5150PATRIOTA
ALEXANDRE MUNIZ3303PMN
ALEXANDRE OLIVEIRA5580PSD
ALEXANDRE PIMENTEL2822PRTB
ALEXANDRE SALGADO7727SOLIDARIEDADE
ALEXANDRE WEISSHUHN3012NOVO
ALEXANDRINA FALCÃO7710SOLIDARIEDADE
ALINE NASCIMENTO2805PRTB
ALMIR MOURA5180PATRIOTA
ALTINEU CORTES2269PL
ALVES ASSISTENTE SOCIAL1426PTB
AMANDINHA DO DEDÉ2016PSC
ANA CLAUDIA5101PATRIOTA
ANA PAULA GOLDBACH1405PTB
ANA PAULA SAMI JORGE7009AVANTE
ANATIELY BARBOSA7772SOLIDARIEDADE
ANDERSON AMORIM2730DC
ANDERSON BARRETO2883PRTB
ANDERSON BRAVO3307PMN
ANDERSON PILOTO4078PSB
ANDERSON VILELA1153PP
ANDRÉ AFFONSO2850PRTB
ANDRE ARIGONI3609AGIR
ANDRÉ BARROS5042PSOL
ANDRE COSTA2356CIDADANIA
ANDRÉ DE GILSON5525PSD
ANDRÉ FALA MIRANDA1138PP
ANDRE LAZARONI4321PV
ANDRE MONICA1211PDT
ANDRÉ SANTIAGO1533MDB
ANDREA CASSA5023PSOL
ANDREA GUIMARÃES9033PROS
ANDRÉA LUCIA LÖFGREN7051AVANTE
ANDREA PAOLA A ARACI EMPREGADA2864PRTB
ANDREA SORVETÃO1027REPUBLICANOS
ANDREA VIEIRA1258PDT
ANDREIA ZITO5545PSD
ANGÉLICA MARCELINO1505MDB
ANSELMO FOTÓGRAFO5198PATRIOTA
ANTONIA FONTENELLE1008REPUBLICANOS
ANTONIA LEITE BARBOSA2323CIDADANIA
ANTÔNIO EUDES4080PSB
ANTÔNIO LUIZ1023REPUBLICANOS
AQUILES BARRETO5544PSD
ARANHA1357PT
ARIEL MARTINS1406PTB
ARIMATHÉA4010PSB
ARLEAN BUENO TAXISTA1003REPUBLICANOS
ARLEY SANTOS3507PMB
AROLDINHO FEDERAL2225PL
AROLDO NASCIMENTO1475PTB
ARTHUR COSTA1101PP
ARY JORGE FAMÍLIA9080PROS
ASSIS FREITAS6500PC do B
ATAIDE JUNIOR1121PP
ÁTILA A. NUNES5507PSD
AUGUSTO ECO1888REDE
AUREO RIBEIRO7733SOLIDARIEDADE
BABÁ5051PSOL
BACABAL1213PDT
BALTAZAR4450UNIÃO
BANDEIRA DE MELLO4000PSB
BARACK OBAMA3696AGIR
BARBARA BERNARDES1527MDB
BARBARA CRISTINA3355PMN
BEATRIZ2826PRTB
BEATRIZ MELO2959PCO
BEATRIZ NASCIMENTO2035PSC
BEBETO1433PTB
BEBETO TETRA5577PSD
BED LENNY2812PRTB
BENEDITA DA SILVA1377PT
BERE DOS ANJOS3637AGIR
BERNARDO ABREU3021NOVO
BETH LYRA3375PMN
BETTY LAGE1144PP
BIA PONTES4006PSB
BIANCA MACHADO2267PL
BIANCA NALDY3669AGIR
BILICO PAIM5136PATRIOTA
BINHO FAVELA1388PT
BIÓLOGO HENRIQUE4090PSB
BISPA ROSILENE OLIMPIO1277PDT
BISPO ANTÔNIO CARLOS1135PP
BISPO JOÃO LEITE1500MDB
BISPO JOSIAS CARVALHO DA JUMEB3550PMB
BISPO PAULO SANTOS3505PMB
BONECO1933PODE
BONITÃO7055AVANTE
BRENO RIO1266PDT
BRUNO LOPES1980PODE
BRUNO NASCIMENTO1091REPUBLICANOS
CABO ALONSIMAR1903PODE
CABO JORDANE CABRAL7021AVANTE
CAETANO ALBUQUERQUE2949PCO
CAIO LOPES2002PSC
CAIO VIANNA5589PSD
CAMILA MARINS1329PT
CAMILLA SANTIAGO3698AGIR
CANTORA ANA GONÇALVES3330PMN
CAPITÃ BRASIL1401PTB
CAPITÃO PAULO SILVA5161PATRIOTA
CAPITÃO RAFAEL O COELHÃO7766SOLIDARIEDADE
CAPITÃO RAMOS3681AGIR
CARLA PIRANDA4333PV
CARLA ROSA3515PMB
CARLÃO DA AGRICULTURA5140PATRIOTA
CARLINHO DA RECICLAGEM1236PDT
CARLINHO DA SAÚDE7715SOLIDARIEDADE
CARLINHOS DA PROF ODETTE1455PTB
CARLINHOS JACARÉ3360PMN
CARLINHOS MECÂNICO1113PP
CARLINHOS PRÓ-MENOR9051PROS
CARLINHOS SANTANA1588MDB
CARLOS ALEXANDRE3616AGIR
CARLOS BAÍA DA RÁDIO2350CIDADANIA
CARLOS CORTES1593MDB
CARLOS CRUZ1214PDT
CARLOS DARCY BERSOT1169PP
CARLOS FAREH5144PATRIOTA
CARLOS JORDY2211PL
CARLOS MACEDO5156PATRIOTA
CARLOS ONTIVEROS1218PDT
CARLOS PERRÉTO2736DC
CARLOS RUSSO1912PODE
CARLOS SANTANA2007PSC
CAROL MIDORI1140PP
CAROL SPONZA3001NOVO
CAROLINA FILHA DE ALAIR CORRÊA4445UNIÃO
CAROLINA LACERDA9066PROS
CARVALHAL3561PMB
CASSIO AVELAR9004PROS
CASSIO LOPES1407PTB
CATIA CRUZ1068REPUBLICANOS
CATIA NASCIMENTO5132PATRIOTA
CAUTELA9056PROS
CAVALIERI1104PP
CEL PROF JOÃO NEVES3003NOVO
CÉLIA ARAÚJO3080NOVO
CELSO CAMPISTA2725DC
CEZINHA DO MERCADO5120PATRIOTA
CHAPINHA1132PP
CHARBEL CAPAZ3039NOVO
CHARLES ADVENTE1467PTB
CHARLLES BATISTA2299PL
CHAROPINHO 222752DC
CHEILINHA2715DC
CHICÃO BULHÕES5553PSD
CHICO ALENCAR5050PSOL
CHICO D’ANGELO1210PDT
CHININHA7787SOLIDARIEDADE
CHIQUINHO BRAZÃO4401UNIÃO
CHRIS DA QUATRO PATINHAS2264PL
CHRIS NERI5133PATRIOTA
CHRIS TONIETTO2214PL
CHRISTINO ÁUREO1155PP
CINTIA SAVELLI1123PP
CLAUDIA DO BRECHÓ9049PROS
CLAUDIA FERREIRA3353PMN
CLAUDIA MARTA4505PSDB
CLAUDIA SANTOS5165PATRIOTA
CLAUDINHO DO SOM2755DC
CLAUDINHO PÉ NO CHÃO1394PT
CLAUDIO CHUMBINHO4441UNIÃO
CLAUDIO LUIZ1292PDT
CLÉBIO LOPES JACARÉ4499UNIÃO
CLEIDE GARI2398CIDADANIA
CLEMELSON DA SAÚDE7016AVANTE
CLOVINHO5189PATRIOTA
COMANDANTE RIBEIRO AFONSO1920PODE
COMANDANTE SARMENTO1082REPUBLICANOS
COMANDANTE SERGIO1154PP
CORONEL BUSNELLO5554PSD
CORONEL CAJUEIRO4434UNIÃO
CORONEL CLAUDIA LOVAIN5530PSD
CORONEL GUILHERME5170PATRIOTA
CORONEL LERMEN2882PRTB
CORONEL MARCIO2040PSC
CORONEL MELO4447UNIÃO
CORONEL PAULO AFONSO1290PDT
CORONEL PERRY SOUZA3366PMN
CORONEL RABELO1490PTB
CORONEL ROBADEY1193PP
CORONEL WILLIAM SODRÉ1051REPUBLICANOS
COSME DA SILVEIRA2774DC
CRIS FERNANDES4555PSDB
CRIS MOTA7060AVANTE
CRISTIANE FRANCO3633AGIR
CRISTIANE HUBACK1043REPUBLICANOS
CRISTIANE PEREIRA5516PSD
CRISTIANO7751SOLIDARIEDADE
CRISTIANO ALMEIDA7788SOLIDARIEDADE
CRISTIANO MORAGAS2001PSC
CRISTINA MEL4443UNIÃO
CRISTOVÃO5151PATRIOTA
CUTRIM2817PRTB
DANI CUNHA4477UNIÃO
DANI MAIA4554PSDB
DANIEL FERNANDES2888PRTB
DANIEL MOFACTO1402PTB
DANIEL SORANZ5588PSD
DANIELA DO WAGUINHO4412UNIÃO
DANIELLE CARVALHO2809PRTB
DANIELLE SANTANA2334CIDADANIA
DANNY BABALU1282PDT
DARIO FERREIRA2860PRTB
DAVI SOUZA1202PDT
DAVID MUNIZ DINIZ3326PMN
DAYVIANE GARCIA3030NOVO
DE SÁ2758DC
DÉBORA MONTEIRO2804PRTB
DEBORAH FARAH5102PATRIOTA
DEDINHO5541PSD
DEL5565PSD
DELANEY2720DC
DELEGADA PAULA MARY4411UNIÃO
DELEGADO ALEXANDRE SARAIVA4007PSB
DELEGADO ALLAN TURNOWSKI2227PL
DELEGADO ANTÔNIO FURTADO4493UNIÃO
DELEGADO FERNANDO VELOSO2230PL
DELEGADO MARCUS VINICIUS9010PROS
DELEGADO RAMAGEM2217PL
DELEY5599PSD
DENA MOURA3538PMB
DENILSON PRATA5055PSOL
DENILSON SOUZA1368PT
DENIS DE PAULA2877PRTB
DENIS MOURA7072AVANTE
DERÊ5007PSOL
DEULER1511MDB
DEYSON THOMÉ1151PP
DICA4419UNIÃO
DIMAS GADELHA1301PT
DINHO TRINDADE7077AVANTE
DOM SERRA2707DC
DONATO1999PODE
DOUTOR DANILO1133PP
DOUTOR KLEBINHO1950PODE
DOUTOR LUIZINHO1177PP
DOUTORA EDIANNE ABREU2226PL
DOUTORA LUCIA COSTA1370PT
DR ANDRE CAMPISTA1914PODE
DR ANGELA TENORIO1953PODE
DR ANTÔNIO ANTUNES2855PRTB
DR AUGUSTO CESAR2322CIDADANIA
DR BRUNO CHAGAS3333PMN
DR CAIO REIS7066AVANTE
DR EDUARDO TERRA2873PRTB
DR FLÁVIO2245PL
DR FLÁVIO ANTUNES2320CIDADANIA
DR GUSTAVO DO SANEAMENTO2828PRTB
DR J.SANTANA1172PP
DR LAÉRCIO DO CARMO2816PRTB
DR LOBÃO1344PT
DR LUIZ ELPIDIO3565PMB
DR MARCIO DIAS7028AVANTE
DR MÁRCIO VILARÓ2742DC
DR PAULO CÉSAR5569PSD
DR PAULO RODRIGUES1930PODE
DR ROBSON SANTANA5167PATRIOTA
DR RODRIGO TEIXEIRA3580PMB
DR SADINOEL5567PSD
DR WAGNER GAMA7085AVANTE
DR WELINGTON AGUIAR2077PSC
DR WELLINGTON BRUNO2301CIDADANIA
DR. ALCIO PEREIRA1017REPUBLICANOS
DR. ELIMAR1056REPUBLICANOS
DR. EMERSON ALBERTO7076AVANTE
DR. GOMES3500PMB
DR. HENRIQUE PAES4522PSDB
DR. JOÃO VAZ1081REPUBLICANOS
DRA DIVA VALENTINI2708DC
DRA FLÁVIA FRÓES4413UNIÃO
DRA LETÍCIA COSTA2200PL
DRA LUCIANA OLIVEIRA7747SOLIDARIEDADE
DRA MALU ALCANTARA9002PROS
DRA MARCIA WALLIER9060PROS
DRA SARITA PAIVA2866PRTB
DRª VIVIAN ALENCAR5597PSD
DRA.  ROSE CABRAL3635AGIR
DRA. ALEXANDRA MENEZES1118PP
DRA. ALZIRA MARQUES3553PMB
DRA. AURORA1427PTB
DRA. MARTHA CARDOSO1044REPUBLICANOS
DRA. ROSELENE MARTINS1465PTB
DUDA CARVALHO4500PSDB
DUDU DOIS D7790SOLIDARIEDADE
DUDU SOARES7730SOLIDARIEDADE
DUUGOMES4544PSDB
ED RAPOSO1461PTB
EDIMILSON MIGOWSKI2224PL
EDSON DO PEIXE2312CIDADANIA
EDSON SANTOS4077PSB
EDUARDO BADU1007REPUBLICANOS
EDUARDO DO BLOG1088REPUBLICANOS
EDUARDO NEVES3551PMB
EDUARDO TORRES1016REPUBLICANOS
ELAINE MOURA2235PL
ELAINE OLIVEIRA1251PDT
ELBA BARCELLOS1525MDB
ELIANE DA SAÚDE1166PP
ELIANE JORDÃO “MÃE DA MANU”1078REPUBLICANOS
ELIANE PIRES1232PDT
ELIEL JR OCUPA BAIXADA5060PSOL
ELIEL TREZEDECK2728DC
ELISA SANCHES5169PATRIOTA
ELISABETTA ZOTTOLO4005PSB
ELISÂNGELA FREITAS2844PRTB
ELIZ NASCIMENTO7044AVANTE
ELIZABETH FERRAZ2274PL
ELIZANGELA LOBO1905PODE
ELYANE SOUZA4553PSDB
EMANUEL MARQUES2351CIDADANIA
EMERSON ZÉ NINGUÉM3655AGIR
EMÍLIA AMOÊDO1305PT
ENFERMEIRA KAREN VALLADARES5537PSD
ENFERMEIRA REJANE6556PC do B
EPHRAIN MARINS3020NOVO
ERCILIA SILVEIRA5121PATRIOTA
ERICA MADRINHA7780SOLIDARIEDADE
ERICK VERMELHO1302PT
ERIKA GAMA3627AGIR
ERIKA PEIXOTO3331PMN
ERIVELTO COSTA5105PATRIOTA
ERIVELTON CANTOR7762SOLIDARIEDADE
ESLEY RODRIGUES1217PDT
ETHIENE3666AGIR
EVANDRO MACHADO4502PSDB
EZEQUIEL OLIVEIRA3338PMN
FABIANO GONÇALVES2360CIDADANIA
FABIANO OLIVEIRA4490UNIÃO
FÁBIO BARAÚNA5089PSOL
FABIO COSTA5527PSD
FÁBIO MANAUS2747DC
FABIO PERALTA3599PMB
FAFA CAMINHONEIRA1926PODE
FATIMA GONÇALVES OBA OBA1921PODE
FATINHA5556PSD
FELICIANO JOSÉ4577PSDB
FELÍCIO LATERÇA1122PP
FELIPE BORNIER4488UNIÃO
FELIPE BRASILEIRO1570MDB
FELIPE PEIXOTO5512PSD
FERNANDA CAMPISTA7744SOLIDARIEDADE
FERNANDA DA  SOS3305PMN
FERNANDA LEAL5508PSD
FERNANDA LIRA1147PP
FERNANDO FREITAS3608AGIR
FERNANDO PAULADA1966PODE
FILIPE MENDES2785DC
FIUZA1551MDB
FLAVIANA CARVALHO3078NOVO
FLAVINHA FREITAS2800PRTB
FLÁVIO GANEM7099AVANTE
FLÁVIO HORTA2829PRTB
FLAVIO PACCA1445PTB
FLÁVIO TIZIU4009PSB
FRANCELINO PAES1317PT
FRANCISCO FLORIANO4480UNIÃO
FRANK ALARCON1366PT
FRANKLIN MOTA2833PRTB
FROILAN4525PSDB
FURLANI4410UNIÃO
FUZILEIRO BRAZ1120PP
GABI MARQUES1523MDB
GABRIEL GARCIA1299PDT
GABRIEL MARQUES2123PCB
GABRIELA LIMA1331PT
GABRIELA MORAIS1946PODE
GABRIELA VARGAS3585PMB
GABY DAMASCENO2000PSC
GASPAR STEIN2846PRTB
GAVIÃO5148PATRIOTA
GEFERSON DO CQO3399PMN
GELSON AZEVEDO2288PL
GENERAL  PAZUELLO2212PL
GENIVALDO NOGUEIRA3520PMB
GEORGE ITAL7781SOLIDARIEDADE
GEORGE LEAN9011PROS
GERALDINHO DO GELO4430UNIÃO
GERSON PAULO3337PMN
GERUSA JONHSON SANTOS7025AVANTE
GESIEL LESSA4569PSDB
GIGI7729SOLIDARIEDADE
GIL ARRUZO3625AGIR
GILBERTO COSTA3321PMN
GILBERTO DANIEL1545MDB
GILBERTO RODOVIARIO1928PODE
GILBERTO SALARINI1520MDB
GILBERTO VANDERLEI5025PSOL
GILCEIA MACHADO1509MDB
GILMAR MARTINS3359PMN
GILSON DO CEFEN5513PSD
GION FLOR7022AVANTE
GISELE NASCIMENTO4478UNIÃO
GISELE SANTOS2005PSC
GLAIDSON ACÁCIO2710DC
GLAUBER5080PSOL
GLAUBER POUBEL9022PROS
GLAUBER ROCHA1599MDB
GLAUCIA BRENNY1117PP
GLAUCIO MARCELO1451PTB
GLAUCIO SANTOS3602AGIR
GLORIA OLIVEIRA2827PRTB
GRAÇA DO PT1367PT
GUARINO VILHENA3537PMB
GUGU QUARENTA1413PTB
GUILHERME MENEZES7081AVANTE
GUILHERME OLIVEIRA2013PSC
GURGEL2238PL
GUSTAVO FERREIRA7010AVANTE
GUSTAVO HENRIQUE DANDO CHOQUE9081PROS
GUSTAVO PEDRO2121PCB
GUSTAVO SIMAS4421UNIÃO
GUTEMBERG FONSECA2255PL
GUTEMBERG REIS1516MDB
HAMILTON ROCHA4358PV
HAROLDO BUNN1199PP
HAROLDO PEÇANHA7721SOLIDARIEDADE
HELDER IVO DEDO DE DEUS7707SOLIDARIEDADE
HELEN BARRETO1574MDB
HELENA WITZEL3501PMB
HELIMAR AZEVEDO2801PRTB
HELINHO DO SINDICATO3612AGIR
HELINHO SILVA1205PDT
HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES2220PL
HELOÍSA HELENA1818REDE
HELOISA SANTOS3379PMN
HENRIQUE  SIMONARD2929PCO
HENYS PINTO2802PRTB
HERMAN GUEDES3015NOVO
HERMITON MOURA VEM PRA DIREITA2244PL
HUGO LEAL5510PSD
HUGO TAVARES3620AGIR
HUGUINHO5123PATRIOTA
HUMBERTO ADAMI4055PSB
IDA DEL RIO3013NOVO
IGOR CRESPO7013AVANTE
IGOR PORTO1945PODE
INDIANARAE SIQUEIRA1369PT
INDIO1276PDT
IONE FAVELA1330PT
IRACEMA TULSEN7064AVANTE
IRMÃO AMORIM1598MDB
IRMÃO CAIO4514PSDB
ISABEL ACIMO3554PMB
ISIS COSTA4567PSDB
ITAGIBE CABRAL4440UNIÃO
IVAN DA SAÚDE1030REPUBLICANOS
IVANETE5057PSOL
IVÂNIA MARTINS1176PP
ÍVANO RODRIGUES3033NOVO
JAILTON BEZERRA3508PMB
JAIR PRODUÇÕES5178PATRIOTA
JANA DO HOSPITAL9025PROS
JANDIRA FEGHALI6565PC do B
JANE LOUISE1131PP
JANIO COSENDEY1145PP
JAQUELINE LOPES2025PSC
JARBAS DA MARÉ3320PMN
JEAN CARLOS3699AGIR
JEAN CARLOS INSTRUTOR2782DC
JEAN PIERRE SALLES1923PODE
JEANE DAMES2275PL
JEFFERSON SOMBRA3310PMN
JEFFERSON VIDAL1910PODE
JESUS3645AGIR
JÔ DUTRA4060PSB
JOÃO BOSCO3689AGIR
JOÃO DINIZ7040AVANTE
JOAO MAURICIO2012PSC
JOÃO ROBERTO GOULART1434PTB
JOEL SANTANA9007PROS
JOEL SANTOS5030PSOL
JOHN WALKER3562PMB
JOKLEYNE3619AGIR
JÔNATHAS ROCHA AMÂNCIO1435PTB
JONES MOURA5511PSD
JORGE ABREU1569MDB
JORGE BRAZ1011REPUBLICANOS
JORGE COSTA2834PRTB
JORGE DA HORA5107PATRIOTA
JORGE ESTEVES9099PROS
JORGE KATARINA1112PP
JORGE LEIBE3570PMB
JORGE LUIS DE ALMEIDA1488PTB
JORGE LUKAS9030PROS
JORGE MENDES4045PSB
JORGE TURCO4420UNIÃO
JORGINA2792DC
JORGINHO FUEDE4545PSDB
JOSE ANTONIO BATISTA1913PODE
JOSÉ MAIA2853PRTB
JOSÉ NINO9020PROS
JOSÉ ÔNIX RÁDIO RIO BONITO4546PSDB
JOSÉ SILVA ONG VIVER FELIZ4598PSDB
JOSEF GERSTEL7071AVANTE
JOSIANE CONFEITEIRA2756DC
JULIANA DRUMOND5013PSOL
JULIO GONÇALVES1055REPUBLICANOS
JULIO KFURI2254PL
JULIO LOPES1111PP
JULLIENE SALVIANO1492PTB
JUNINHO DO PNEU4400UNIÃO
JUNINHO VIRGILIO4458UNIÃO
JUNIOR CRUZ1006REPUBLICANOS
JURANDIR SOUZA2731DC
JUSCELINO ARAUJO7080AVANTE
JUVENAL VITOR3340PMN
KABEÇA BORRACHEIRO5021PSOL
KAKÁ7752SOLIDARIEDADE
KAKAU DA SAÚDE7749SOLIDARIEDADE
KARINA WILBERG3036NOVO
KARLA DE LUCAS DOS BICHINHOS5551PSD
KATH DO NOVO3010NOVO
KÁTIA2765DC
KATIA MIKI2345CIDADANIA
KATIA REGINA1228PDT
KELY LOUZADA7767SOLIDARIEDADE
KÊNIA DO DIDIU FONTOURA4065PSB
KENIA SANTOS1989PODE
KEREM1939PODE
L BARRETO1450PTB
LAURA CARNEIRO5566PSD
LAURA GOMES4526PSDB
LAURO BOTTO5593PSD
LEANDRO COSTA2880PRTB
LEANDRO FARIAS1998PODE
LEANDRO NEVES1143PP
LECA DA BICICLETA2751DC
LEIDE SILVA1985PODE
LENY FERREIRA9021PROS
LEO BRASIL1099REPUBLICANOS
LEO DA JOALHERIA1909PODE
LÉO FRANCISCO4033PSB
LÉO LEAL1578MDB
LEO RODRIGUES1922PODE
LEON GOMES1255PDT
LEONARDO1580MDB
LEONARDO ANDRADE3301PMN
LEONARDO FURTADO1466PTB
LEONARDO VIDAL3055NOVO
LEONEL BRIZOLA1312PT
LETICIA CABRAL2821PRTB
LETICIA PIRES DO MEGAFONE1320PT
LEVI4008PSB
LÍDIA COSTA5175PATRIOTA
LIGYDO BOMBEIRO4593PSDB
LILI MORAIS3618AGIR
LILIAM SÁ1414PTB
LINDBERGH FARIAS1300PT
LÍRIO1877REDE
LORENA MORENA DO AÇAI1242PDT
LOURDES PETRONILHO4054PSB
LOURIVAL GOMES1189PP
LU RUFINO MISS CADEIRANTE5575PSD
LU SANTOS1072REPUBLICANOS
LUANA MORETH7705SOLIDARIEDADE
LUCAS MYRA7006AVANTE
LUCÉLIA SANTOS4004PSB
LUCIA HELENA5131PATRIOTA
LUCIANA CALAÇA1013REPUBLICANOS
LUCIANA NERY2700DC
LUCIANA NOVAES1355PT
LUCIANO VIEIRA2256PL
LUCIO AGUIAR5160PATRIOTA
LUIS CARLOS GOMES1010REPUBLICANOS
LUIS CLAUDIO DE SANTANA1283PDT
LUIS MAIA9044PROS
LUIS SANTA CRUZ2732DC
LUISA MARANHÃO2999PCO
LUIZ ANTÔNIO1127PP
LUIZ FERNANDO3023NOVO
LUIZ LIMA2233PL
LUIZ NOVAES4041PSB
LUIZINHO SOS HOMEM3311PMN
LULA DO QUIOSQUE3512PMB
LULU ARAÚJO5002PSOL
MABELLE PEREZ3344PMN
MÃEDATA THAIS FERREIRA5010PSOL
MAGALI NUNES2370CIDADANIA
MAIARA FELÍCIO1307PT
MAJOR ELITUSALEM3622AGIR
MAJOR FABIANA2210PL
MAJOR JOYCE1444PTB
MAMC5088PSOL
MANO JORGE1901PODE
MANOEL FIGUEIREDO1937PODE
MANOEL LIMA1203PDT
MANOEL MATTOS3357PMN
MANOEL NETO2333CIDADANIA
MARADONA DE BANGU2711DC
MARCÃO BORGES3316PMN
MARCÃO GOMES2207PL
MARCELINA RAMOS1026REPUBLICANOS
MARCELINHO BOB1561MDB
MARCELLO CAPPARELLI2234PL
MARCELLO SICILIANO1188PP
MARCELO BOSCHER2823PRTB
MARCELO CALERO5501PSD
MARCELO CRIVELLA1000REPUBLICANOS
MARCELO HENRIQUE5127PATRIOTA
MARCELO LEMOS5177PATRIOTA
MARCELO LESSA7777SOLIDARIEDADE
MARCELO NASCIMENTO3300PMN
MARCELO QUEIROZ1100PP
MARCELO RADAR7723SOLIDARIEDADE
MARCELO TURBO9091PROS
MARCIA CAMARGO1289PDT
MARCIA HELENA2723DC
MARCIA SILVA7737SOLIDARIEDADE
MARCINHO ALVES1012REPUBLICANOS
MARCIO CICA1045REPUBLICANOS
MARCIO GARCIA2010PSC
MARCIO GREEN3600AGIR
MARCIO LABRE2252PL
MARCIO MONTENEGRO2773DC
MÁRCIO PONCIO9012PROS
MARCO ANTÔNIO CABRAL1501MDB
MARCO FURTADO3345PMN
MARCOS ABRAHÃO FILHO7012AVANTE
MARCOS BRAZ2213PL
MARCOS DIAS3377PMN
MARCOS FORÇA BRASIL2714DC
MARCOS JARON7757SOLIDARIEDADE
MARCOS NATALINO7745SOLIDARIEDADE
MARCOS PIMENTEL1502MDB
MARCOS RIBEIRO4001PSB
MARCOS RR SOARES4444UNIÃO
MARCOS SANTO1534MDB
MARCOS TAVARES1216PDT
MARCOS UCHÔA4050PSB
MARCUS LUCENNA4015PSB
MARCUS VINICIUS MARTINS2310CIDADANIA
MARCUS VINICIUS NESKAU1484PTB
MARGARIDA4418UNIÃO
MARGOTH CARDOSO1323PT
MARI NOGUEIRA2100PCB
MARIA DE JESUS3621AGIR
MARIA DO CARMO2818PRTB
MARIA EMILIA VOSS1042REPUBLICANOS
MARIA ISABEL5502PSD
MARIA JOSÉ2716DC
MARIA MACHADO1573MDB
MARIANGÉLICA HERDY5523PSD
MARILYN WERNER7704SOLIDARIEDADE
MARINARA2270PL
MARIO RAMOS3378PMN
MARIO VILLAS BOAS9050PROS
MARIZA RODRIGUES7037AVANTE
MARIZETE JORNALISTA5108PATRIOTA
MARLI ALVES3611AGIR
MARLUCIA DE BÚZIOS1562MDB
MARQUES1311PT
MARQUINHOS TAVARES2762DC
MARTA SCAVUZZI7023AVANTE
MATHEUS ANKIM1554MDB
MAURÃO2209PL
MAURIÇÃO9098PROS
MAURÍCIO LOPES4455UNIÃO
MAURICIO REIS3653AGIR
MAURO BABO2030PSC
MAX9090PROS
MAX BRANDÃO5152PATRIOTA
MAX GUILHERME2201PL
MAZINHO1223PDT
MEDINA4012PSB
MENDES BRANDÃO1454PTB
MESAC BOMBEIRO3393PMN
MEZZOMO7001AVANTE
MICHELE MEDEIROS7034AVANTE
MIGUEL LYOTTA1474PTB
MILENA CARDOSO2287PL
MILLA PONTES2017PSC
MIRANDA DOS PROJETOS SOCIAIS1526MDB
MIRIA DA AGRICULTURA5199PATRIOTA
MIRIANA AMARAL5020PSOL
MIRIANE COBALEA4067PSB
MIRO TEIXEIRA1222PDT
MISINHO4470UNIÃO
MISSIONÁRIA CARLA MAX VK4467UNIÃO
MISSIONÁRIA ZULEIDE2803PRTB
MIZAEL DO LANCHE1563MDB
MM MARINHO1423PTB
MOISES BOECHAT1235PDT
MÔNICA BRASIL4518PSDB
MONICA CURY1019REPUBLICANOS
MONICA D’SÁ1907PODE
MONICA FRAGA2052PSC
MONICA FRANÇA9018PROS
MÔNICA PAULA1110PP
MONICA SILVA3314PMN
MURILLO GOUVEA4452UNIÃO
MURILO MORAES2712DC
MYCHELLE2008PSC
MYRIAN MARIA7731SOLIDARIEDADE
NANDO DA NANCEL1160PP
NANE CARVALHO4427UNIÃO
NARAC1391PT
NATÁLIA QUINQUINO7720SOLIDARIEDADE
NAYARA ACHA PRESTES1038REPUBLICANOS
NELSINHO GARI1517MDB
NELSON DURÃO9009PROS
NELSON JUNIOR4030PSB
NELSON ROSA NETTO2869PRTB
NENÉM4460UNIÃO
NEREIDE PEDREGAL7045AVANTE
NEY CAVALCANTE3652AGIR
NILSON DINIZ1173PP
NILTON SALOMÃO2304CIDADANIA
NIU3031NOVO
NIVALDA AGUIAR3308PMN
NORLI CARLINI3556PMB
OKINGA1221PDT
ORLANDO ZACCONE1201PDT
OSNIR GLADIADOR3640AGIR
OTAVIO LEITE4456UNIÃO
OTONI DE PAULA1522MDB
OZORIO BARBOSA3623AGIR
PAIVA2311CIDADANIA
PAOLA SILVEIRA1441PTB
PAPINHA1022REPUBLICANOS
PASTOR ANDERSON COSTA2056PSC
PASTOR DAVID ANTUNES9017PROS
PASTOR DIDA3650AGIR
PASTOR EBER SILVA5505PSD
PASTOR HENRIQUE VIEIRA5033PSOL
PASTOR JOEL SERRA1477PTB
PASTOR JUNIOR TROVÃO1077REPUBLICANOS
PASTOR LUIZ ANTÔNIO1001REPUBLICANOS
PASTOR MARCELO PURI2797DC
PASTOR MARTINHO MONTEIRO3318PMN
PASTOR MAX MILLER1550MDB
PASTOR SAMUEL1430PTB
PASTORA BÁRBARA1503MDB
PASTORA CARMINHA2825PRTB
PASTORA GORETTI MAIA5155PATRIOTA
PASTORA PAULA3549PMB
PASTORA RITA SANTOS1415PTB
PASTORA ROSI1168PP
PASTORA SIDNEIA SANTOS1908PODE
PATRICIA CARDOSO1288PDT
PATRICIA DO POSTO1196PP
PATRICIA LADEIRA5125PATRIOTA
PATRICK DO NADINHO3610AGIR
PAULA DO VOLEI1988PODE
PAULA TRINGUELÊ4433UNIÃO
PAULINHO BEBE9039PROS
PAULO ANDERSON5159PATRIOTA
PAULO CANTUARIA2303CIDADANIA
PAULO CESAR1057REPUBLICANOS
PAULO DOMICIANO1540MDB
PAULO LEONE9015PROS
PAULO MESSINA1929PODE
PAULO SERGIO QUEIROZ1410PTB
PEDIATRA ROBERTO CERDEIRA1412PTB
PEDRINHO ADL1004REPUBLICANOS
PEDRINHO DA CADEIRA DE RODAS9055PROS
PEDRO AUGUSTO1180PP
PEDRO MANSO2250PL
PEDRO PAULO5555PSD
PEDRO RIBEIRO1476PTB
PETER SALOMÃO1478PTB
PIETRO COMES3322PMN
POLICIAL FEDERAL SERGINHO3521PMB
POLICIAL FEDERAL SILVIOSANTANA2047PSC
PR ANDERSON BARRETO3578PMB
PR EVERALDO2022PSC
PR PROF SERGIO LEITE7778SOLIDARIEDADE
PR WAGNER AVELLAR1244PDT
PRISCILA BOMBEIRA1993PODE
PRISCILA RAINHA DO REBOQUE2215PL
PRISCILA WAGNER7792SOLIDARIEDADE
PROF DR MAURO ROSA3334PMN
PROF GILMAR CARNEIRO5183PATRIOTA
PROF JONATAS CASTELO BRANCO2020PSC
PROF LEONARDO FRANÇA7011AVANTE
PROF SANDRA BORGES4027PSB
PROF. ARLINDO TEIXEIRA4046PSB
PROFESSOR FABIANO5029PSOL
PROFESSOR FÁBIO GARRIDO2876PRTB
PROFESSOR JIMMY CORRÊA4405UNIÃO
PROFESSOR JOZIEL5116PATRIOTA
PROFESSOR LEANDRO AZEVEDO7755SOLIDARIEDADE
PROFESSOR MARCELO HORTA3302PMN
PROFESSOR MARCOS JULIANO3040NOVO
PROFESSOR MÁXIMO LUSTOSA5012PSOL
PROFESSOR NUNES3576PMB
PROFESSOR UDERSON4389PV
PROFESSOR VIRGILIO1399PT
PROFESSOR WALBER3680AGIR
PROFESSORA BIA NUNES1263PDT
PROFESSORA DEBORA DE OLIVEIRA3552PMB
PROFESSORA GLORINHA7004AVANTE
PROFESSORA LUCIANA1572MDB
PROFESSORA NATALIA SOARES5005PSOL
PROFESSORA NIVEA2018PSC
PROFESSORA SIRLEI3595PMB
PROFESSORA SÔNIA2739DC
PSICÓLOGA MARIA LUIZA2799DC
QUIEL DO CANARINHO1015REPUBLICANOS
QUIRINO2757DC
RACHID5564PSD
RAFAELA DE MELO2854PRTB
RAFAELLA LEANDRO3644AGIR
RAIZA MARINS2763DC
RAMON NEVES4020PSB
RAONE FERREIRA4070PSB
RAQUEL COIFFER1507MDB
RAQUEL GOMES5100PATRIOTA
RAQUEL MACIEL1417PTB
RAQUEL STASIAKI4422UNIÃO
REGINA FONTE5027PSOL
REIMONT1333PT
REINALDO DE ALMEIDA2722DC
REITOR PAULO ALONSO1060REPUBLICANOS
RENAN FERREIRINHA5521PSD
RENAN MARASSI2278PL
RENATA COSTA2313CIDADANIA
RENATA DO CABO CORREA3522PMB
RENATA ESTEVES3535PMB
RENATA MAGALHÃES5520PSD
RENATA MONTEIRO1440PTB
RENATINHO DA OFICINA1944PODE
RENATO CAMPELLO1416PTB
RENATO CARIELLO1245PDT
RENATO MONTES2006PSC
RENATO ZACA2223PL
RENÊ FREITAS3000NOVO
RICARDINHO GRATIDÃO7007AVANTE
RICARDINHO NETUNO1066REPUBLICANOS
RICARDO ABRÃO4498UNIÃO
RICARDO ACIOLI7014AVANTE
RICARDO ARANHA2899PRTB
RICARDO BARBIERI5110PATRIOTA
RICARDO LAURENTINO3328PMN
RICARDO LODI1310PT
RICARDO PERICAR2232PL
RICARDO RANGEL2300CIDADANIA
RITIELE MARIOTTI DO AÇAÍ3309PMN
RIVERTON MUSSI1220PDT
ROBERTA BARCELOS5004PSOL
ROBERTO BARROSO1150PP
ROBERTO EMIDIO1125PP
ROBERTO MONTEIRO PAI2282PL
ROBERTO SALES5515PSD
ROBINHO FRANÇA4454UNIÃO
ROBSON OLIVEIRA5517PSD
RODRIGO KEKEU1360PT
RODRIGO LAEBER7070AVANTE
ROGÉRIO CABRAL4425UNIÃO
ROGERIO DO VALLE5559PSD
ROLAN MELO5106PATRIOTA
ROMULO MATTOS3607AGIR
ROMULO REIS2939PCO
RONALD MIRANDA2791DC
RONALDO LEONARDO3511PMB
RONALDO RUSSO5118PATRIOTA
RONALDO SEQUEIRA4503PSDB
RONILDO FERREIRA2060PSC
RONILDO SESSENTA3660AGIR
RONNY SILVA7015AVANTE
ROSA PEREIRA4056PSB
ROSANE FELIX2221PL
ROSANE SANTOS7090AVANTE
ROSANGELA GOMES1033REPUBLICANOS
ROSANGELA PEÇANHA1400PTB
ROSANGELA STARSEC7799SOLIDARIEDADE
ROSENI CAMILO PAES7074AVANTE
ROSI NASCIMENTO2717DC
RUAM GALHARDO1315PT
RUBENS TEIXEIRA1977PODE
RUDSON VELASQUES3545PMB
RYAN ALBUQUERQUE2979PCO
SAMUCA SILVA4465UNIÃO
SANDOCLEY1021REPUBLICANOS
SANDRA SAMPAIO3356PMN
SANDRINHO ROCHA3315PMN
SANDRO CEZAR1340PT
SANDRO CRUZ4404UNIÃO
SANDRO MATOS7700SOLIDARIEDADE
SANDRO WOLVERINE2727DC
SANTIAGO7753SOLIDARIEDADE
SARGENTO AQUINO DO PAPA7789SOLIDARIEDADE
SARGENTO PASSOS5112PATRIOTA
SARGENTO PORTUGAL1911PODE
SAULO CARVALHO3592PMB
SELMA BC1514MDB
SELMINHA SORRISO2344CIDADANIA
SERGINHO NEGUINHO3688AGIR
SERGIO FAENZA9000PROS
SERGIO LOPES1422PTB
SERGIO PORTO9001PROS
SERGIO SOARES5550PSD
SEU LUIZ AU AU3513PMB
SGT MAIA3510PMB
SHEILA ARÃO4310PV
SHIRLEI SILVA3566PMB
SHIRLENE MENDES9070PROS
SHIRLEY ANGEL3601AGIR
SHIRLEY CARVALHAES4423UNIÃO
SIDNEY DINHO5128PATRIOTA
SILAS SILVA DE OLIVEIRA2761DC
SILVANINHA ARAUJO3502PMB
SILVIO CASTRO1431PTB
SIMONE PEREIRA MULHER GUERREIR1226PDT
SIMONE SILVA2759DC
SÍNDICA PAULA1420PTB
SOL MIRANDA4044PSB
SOLANGE SOUZA1935PODE
SONINHA ANIBAL1530MDB
SONINHA DE QUINTINO5503PSD
SORAYA SANTOS2222PL
SÓSTENES CAVALCANTE2277PL
SOU GABY1555MDB
SR VARANDAS1955PODE
STELLA GAIO1224PDT
SU CARECA1291PDT
SUBOFICIAL ALEX SABINO1411PTB
SUBOFICIAL BONIFÁCIO5122PATRIOTA
SUBOFICIAL WAGNER COELHO1902PODE
SUBTENENTE BRAGA5103PATRIOTA
SUBTENENTE MAURO NASCIMENTO2858PRTB
SUELLEN SANTOS7703SOLIDARIEDADE
SULA DO CARMO7000AVANTE
SULLIVAN PACHECO9089PROS
SUZANE VASCONCELLOS3313PMN
SYLVIO GOUVÊA1208PDT
TAÍS ALMEIDA2832PRTB
TALIRIA PETRONE5077PSOL
TARCÍSIO MIRANDA1515MDB
TARCÍSIO MOTTA5000PSOL
TATÁ DO SOCIAL3342PMN
TATIANA ROQUE4013PSB
TAVEIROS4527PSDB
TAYNÁ SENNA5570PSD
TENENTE CORONEL  ANDRÉA FIRMO1047REPUBLICANOS
TENENTE LUCAS HENRIQUE1470PTB
THAYNÁ GOULART2788DC
THIAGO FONSECA7097AVANTE
THIAGO LYRA3690AGIR
THIAGO RABONI1940PODE
THIAGO SANDERSON7712SOLIDARIEDADE
THIAGO VASCONCELOS7088AVANTE
THIAGO ZANATA1002REPUBLICANOS
THIMOTEO CAVALCANTI7722SOLIDARIEDADE
TIA CÉLIA4475UNIÃO
TIA CÉLIA DA VILA GENY9075PROS
TIA CLAUDIA DO ESCOLAR1567MDB
TIA GLAUCIA1285PDT
TIA IVANI9005PROS
TIA VAN1991PODE
TIAGO CUNHA7716SOLIDARIEDADE
TIAGO FERNANDES3022NOVO
TIAGO GOMES4021PSB
TIÃOZINHO DO JACARÉ1074REPUBLICANOS
TINHA AMARAL7033AVANTE
TININHA3381PMN
TIO ROGÉRIO DOS BRINQUEDOS1566MDB
TITA4507PSDB
TONINHO BONDADE1225PDT
VALDO TAVARES1321PT
VALÉRIA BAILÃO1115PP
VALERIA THOME1404PTB
VALTER MELLO3306PMN
VANESSA BASONI5111PATRIOTA
VÂNIA LUZ1600PSTU
VENISSIUS1919PODE
VERONICA COSTA2202PL
VERONICA PENCO3648AGIR
VIGILANTE JORGE ROSA1256PDT
VILLER TAVARES3504PMB
VINICIUS CAMARGO1616PSTU
VINICIUS DIPLOMATA3396PMN
VINICIUS FARAH4415UNIÃO
VINNY É NÓS7702SOLIDARIEDADE
VITÓRIA ALMEIDA9088PROS
VIVIANE PETISCO4474UNIÃO
WADIH DAMOUS1322PT
WAGNER SENA1915PODE
WALDECK CARNEIRO4040PSB
WALDIR FERRAZ2206PL
WALLACE PALA PALA9013PROS
WALMER MACHADO7770SOLIDARIEDADE
WANDO NASCIMENTO3506PMB
WASHINGTON MACHADO7750SOLIDARIEDADE
WASHINGTON QUAQUÁ1313PT
WASHINGTON SOUZA3503PMB
WELLINGTON RODRIGUES3588PMB
WERNER SARAIVA7027AVANTE
WESLEY DINIZ1303PT
WILIANS VALENTE7020AVANTE
WILLIAM SIRI5022PSOL
WILSON BESERRA5500PSD
WILSON PROTETOR3636AGIR
XARA CARLOS BOA MORTE2033PSC
YENNA1577MDB
ZAQUEU TEIXEIRA5533PSD
ZÉ ANDRÉ1020REPUBLICANOS
ZÉ AUGUSTO NALIN5522PSD
ZE BONITINHO2044PSC
ZÉ CHALEIRA9092PROS
ZE DA RASA3577PMB
ZÉ DA TUIA7030AVANTE
ZÉ MARIA1350PT
ZEZÉ PORTO7714SOLIDARIEDADE
ZICO PQD2777DC
ZICRI KAINON3667AGIR
ZILMARA BRANDÃO DA SILVA1108PP
DEPUTADO ESTADUALNúmeroPartido
 ANA PAULA ETA GLORIA35677PMB
 PROFESSORA SANDRA DE SÁ10113REPUBLICANOS
ABEL DA ILHA27852DC
ABILENE70755AVANTE
ABILIO CARDOSO10600REPUBLICANOS
ABÍLIO PEDRA43123PV
ADALBERTO SANTOS30555NOVO
ADÃO35333PMB
ADELSON GUEDES13011PT
ADEMIR FRANÇA90199PROS
ADILSON PIRES13620PT
ADMILSON KATIRÉIA10264REPUBLICANOS
ADRIANA BALTHAZAR55010PSD
ADRIANA DIAS23780CIDADANIA
ADRIANA KUTWAK36190AGIR
ADRIANO ALVES36789AGIR
ADRIANO AVERA18088REDE
ADRIANO BERNARDO12789PDT
ADRIANO MACIAS19001PODE
ADRIELE EVELIN51190PATRIOTA
AFFONSO MONNERAT11123PP
AGUIMAR BERRIEL11900PP
AGUINALDO LUIS33007PMN
AGUINALDO MICUIM ENFERMAGEM51192PATRIOTA
AILTON BARROS22001PL
AIRTON DE CASTRO36678AGIR
ALAN CUNHA10500REPUBLICANOS
ALAN JOSE19111PODE
ALAN LOPES22377PL
ALAN NEGÃO36006AGIR
ALANA PASSOS14120PTB
ALBERTO SENSATO13455PT
ALCA MOURA45145PSDB
ALCIMAR BATISTA55255PSD
ALCIR SOARES12113PDT
ALCYR BARÃO12033PDT
ALÊ CURY19072PODE
ALESSANDRA ALMEIDA45000PSDB
ALESSANDRA FREIRE44144UNIÃO
ALESSANDRA MEL28996PRTB
ALESSANDRA ROSALINO70200AVANTE
ALESSANDRO TRINDADE13163PT
ALEX AMARANTE55755PSD
ALEX CABELUDO77223SOLIDARIEDADE
ALEX CARIOCA27021DC
ALEX FÁVARO DO HERÓIS DO RIO44808UNIÃO
ALEX FREITAS77033SOLIDARIEDADE
ALEX FREITAS BARTENDER13867PT
ALEX LIMA13130PT
ALEXANDER LAINO30678NOVO
ALEXANDER SAAR11022PP
ALEXANDRA LARENA28008PRTB
ALEXANDRE ALENCAR35678PMB
ALEXANDRE BONITO15333MDB
ALEXANDRE BUENO45888PSDB
ALEXANDRE DUQUE33355PMN
ALEXANDRE FILIPPO33666PMN
ALEXANDRE FONSECA50333PSOL
ALEXANDRE FRANÇA27061DC
ALEXANDRE KAIO77773SOLIDARIEDADE
ALEXANDRE KNOPLOCH20022PSC
ALEXANDRE LUCIO15762MDB
ALEXANDRE MEDEIROS15974MDB
ALEXANDRE PANTALEÃO50884PSOL
ALEXANDRE PRADO44220UNIÃO
ALEXANDRE SCHNEIDER77713SOLIDARIEDADE
ALEXANDRO MOLETA15099MDB
ALEXANDRO TAVARES13555PT
ALINE FERNANDES90909PROS
ALINE GONÇALVES23231CIDADANIA
ALINE LEITÃO44456UNIÃO
ALLAN FEIJÓ33022PMN
ALLAN PASSOS35144PMB
ALMEIDA DO PROGRESSO36723AGIR
ALOISIO DA BIBLIOTECA77234SOLIDARIEDADE
ALOYR ORSI27327DC
ALUIZIO JUNIOR40123PSB
ALZENIR44632UNIÃO
AMANDA DINIZ35725PMB
AMANDA SANTANA15136MDB
AMARAL RAMOS35077PMB
AMARILDO ORELHA28000PRTB
AMAURI BATISTA11693PP
AMAURY AMIGO DO POVO19633PODE
AMAURY MORAES19666PODE
AMELIA MACHADO19620PODE
AMÓS15015MDB
ANA CANTO40600PSB
ANA CRISTINA55400PSD
ANA DA RAMIRO33200PMN
ANA DO JORNAL90005PROS
ANA GUIMARÃES14018PTB
ANA LEITE90213PROS
ANA LÍDIA ALECRIM23300CIDADANIA
ANA LUZIA70023AVANTE
ANA PATRÍCIA51566PATRIOTA
ANA UZEDA90300PROS
ANÃO MONTANHA45369PSDB
ANDERSON BOURNER10800REPUBLICANOS
ANDERSON CAMPOS10022REPUBLICANOS
ANDERSON MORAES22120PL
ANDERSON SANTOS44244UNIÃO
ANDERSON SILVA33103PMN
ANDERSON SILVA JB40180PSB
ANDRÉ CABEÇA27122DC
ANDRE CALDAS28333PRTB
ANDRÉ CORREA11321PP
ANDRE DAS CLINICAS36686AGIR
ANDRÉ GONÇALVES43333PV
ANDRÉ LABARBA70705AVANTE
ANDRÉ OLIVEIRA27167DC
ANDRÉ QUIZOMBA40111PSB
ANDRE RIOS36002AGIR
ANDRÉ SALVADOR18018REDE
ANDRE ZANELLA23111CIDADANIA
ANDREA AFFONSO20051PSC
ANDRÉA ARAUJO DTO. LGBT/ANIMAL30303NOVO
ANDREA CASTRO20716PSC
ANDREA CUNHA12384PDT
ANDRÉA GERMANO11088PP
ANDREA ROSENO12019PDT
ANDREA VALE DA ORTOPEDIA20999PSC
ANDRÉIA BATISTA27111DC
ANDRÉIA BORGES28144PRTB
ANDREIA DAMACENO12973PDT
ANDREIA ELISA77300SOLIDARIEDADE
ANDRÉIA PÁDUA14123PTB
ANDRESSA CARLA33367PMN
ANDRESSA TEX28322PRTB
ANDREZINHO35111PMB
ANDREZINHO CECILIANO13567PT
ANGÉLICA BARROS45663PSDB
ANNA PATRÍCIA22712PL
ANNIBAL VELLOSO15111MDB
ANTONIO AGUIA33707PMN
ANTONIO ALMEIDA20288PSC
ANTONIO DA DEDETIZADORA23210CIDADANIA
ANTONIO DO SEGURO44987UNIÃO
ANTONIO FONSECA90444PROS
ANTONIO PEDRO14025PTB
ANTONIO SOUZA12135PDT
ARETHUZA DÓRIA77898SOLIDARIEDADE
ARI SALLES28638PRTB
ARIANA SOARES70004AVANTE
ARILDO JUNIOR50200PSOL
ARILTO CRUZ11375PP
ARISTEU35011PMB
ARLETE ALVES JENKINS DE LEMOS35001PMB
ARMED RIO55432PSD
ARTHUR BILLÉ77145SOLIDARIEDADE
ARTHUR CORRÊA44122UNIÃO
ARTHUR MONTEIRO19222PODE
ARTUR DO TÊNIS77555SOLIDARIEDADE
ARY GIROTA13222PT
ASSIS MOTORISTA12057PDT
ASSUÃ LOPES23321CIDADANIA
ÁTILA NUNES55007PSD
AUGUSTO RUSSO70010AVANTE
AYLTON MATTOS12015PDT
B UM TORRES36362AGIR
BABI CRUZ19070PODE
BAIANO FOTOGRAFIA12314PDT
BARETTO35000PMB
BEATRIZ MOURA19449PODE
BEICINHO TATTOO44321UNIÃO
BENÉ DO VITAL14234PTB
BENJAMIN BERECO35100PMB
BENNY BRIOLLY50555PSOL
BENNY GUERREIRA33577PMN
BERGUINHO CAVALCANTI36666AGIR
BERNARD BATALHA30023NOVO
BERNARDA THAILANIA50008PSOL
BERNARDO POVOLERI90222PROS
BERNARDO ROSSI77007SOLIDARIEDADE
BERRIEL13513PT
BETE DA PHOENIX28789PRTB
BETINHO ALBERTASSI44088UNIÃO
BETO DA FARMÁCIA44666UNIÃO
BIA NOBREGA43437PV
BIANKA  BLANCA COLEGUINHA55771PSD
BIRA DE RAMOS51635PATRIOTA
BISPA ANDREA CARVALHO51300PATRIOTA
BISPA ANDRÉA PADILHA11235PP
BISPA NEULY BARROS12132PDT
BISPO CELSO HORÁCIO77015SOLIDARIEDADE
BISPO IVO NEVES35666PMB
BOMBA35093PMB
BOMBEIRA MARA DA SAUDE36193AGIR
BOMBEIRO MARIO MARTINS28876PRTB
BOMBEIRO SARMENTO90193PROS
BRAZÃO44101UNIÃO
BRUNA VIEIRA51889PATRIOTA
BRUNO BOARETTO22369PL
BRUNO BORGES30321NOVO
BRUNO CAMPISTA20321PSC
BRUNO CANDIDO12088PDT
BRUNO COUTO33636PMN
BRUNO DAUAIRE44888UNIÃO
BRUNO KAZUHIRO45100PSDB
BRUNO LESSA55000PSD
BRUNO MARINI28022PRTB
BRUNO PAI DA MARIA28318PRTB
BRUNO POLÔNIO15999MDB
BRUNO SATO27381DC
BRUNO VIANNA55123PSD
BUGUINHA FAROFÃO43000PV
CABO SANSÃO70190AVANTE
CABO TULLYUS10091REPUBLICANOS
CABO WELITON35762PMB
CACAU DE BRITO12100PDT
CACAU MARQUES27001DC
CAÇULINHA12122PDT
CALEB BRAGA70345AVANTE
CAMILA OLIVEIRA18800REDE
CANDIDO SOUSA50097PSOL
CANTOR RONALDO SANTOS19257PODE
CANTORA BEATRIZ11121PP
CANTORA GEORGETE ROCHA19077PODE
CAP PAULO CHAGAS20017PSC
CAPELÃO WILSON SILVA45123PSDB
CAPITÃO ADILSON14551PTB
CAPITÃO MATEUS36225AGIR
CAPITÃO NEYFSON33003PMN
CAPITÃO REIS90190PROS
CAPITÃO SÉRGIO ALEXANDRE10001REPUBLICANOS
CARLA MACHADO13321PT
CARLA MEZES27178DC
CARLA SAAR14141PTB
CARLA TORRES22002PL
CARLÃO CHAMBARELLI35123PMB
CARLIN FAMÍLIA18618REDE
CARLINHO DO TRAYLLER90790PROS
CARLINHOS BNH11777PP
CARLINHOS DA BARREIRA90320PROS
CARLINHOS DESPACHANTE28001PRTB
CARLINHOS DO SINDICATO45001PSDB
CARLINHOS PRESIDENTE19000PODE
CARLINHOS PURURUCA70015AVANTE
CARLOS A S LOPES15698MDB
CARLOS ALVARENGA33733PMN
CARLOS CABRAL36020AGIR
CARLOS EDUARDO CACÁ14111PTB
CARLOS FERREIRA12029PDT
CARLOS FRANCO55120PSD
CARLOS JANUÁRIO22321PL
CARLOS LOPES19901PODE
CARLOS MACEDO10100REPUBLICANOS
CARLOS MANHAES36360AGIR
CARLOS MINC40000PSB
CARLOS NENÉM45999PSDB
CARLOS PEREIRA DE TANGUÁ19321PODE
CAROL CAVALCANTE11015PP
CAROL GUEDES55121PSD
CAROL QUINTANA13044PT
CAROLINA CACAU16555PSTU
CAROLINA MYNSSEN22226PL
CARVALHÃO22123PL
CÁTHIA BARBOSA70555AVANTE
CATIA FIUZA11020PP
CÁTIA SIAS11211PP
CEIA NASCIMENTO35889PMB
CELENA SANTOS50013PSOL
CELIA DO SALÃO36377AGIR
CÉLIA JORDÃO22220PL
CÉLIO GARI13100PT
CELSO BOMBEIRO44778UNIÃO
CELSO DA GRAMA18606REDE
CELSO DALMASO51456PATRIOTA
CESAR DAFLON19551PODE
CESAR SUCUPIRA36024AGIR
CHANTAL80180UP
CHICO LIMA15188MDB
CHICO MACHADO77611SOLIDARIEDADE
CHICO VERAS12420PDT
CHIQUINHO CIDADE DE DEUS15636MDB
CHIQUINHO DA MANGUEIRA77345SOLIDARIEDADE
CHRIS AGUIAR77667SOLIDARIEDADE
CHRIS LOPES15555MDB
CIDA LOUREIRO70208AVANTE
CIDINHO SAMPAIO55200PSD
CIPRIANO NOGUEIRA40186PSB
CIRENE27100DC
CIRO FERNANDES55999PSD
CLARICE SANTOS55015PSD
CLAUDETE COSTA13772PT
CLAUDIA DO HIAGO33036PMN
CLÁUDIA ROMA43456PV
CLAUDIA SACRAMENTO40670PSB
CLAUDIA VITALINO55102PSD
CLAUDINEI SANTOS77134SOLIDARIEDADE
CLAUDINHA10009REPUBLICANOS
CLAUDINHA ENFERMEIRA33144PMN
CLAUDINHO BOMBEIRO45444PSDB
CLAUDINHO MACIEL33810PMN
CLAUDIO CAIADO55622PSD
CLÁUDIO CAVALCANTE13261PT
CLAUDIO CYPRIANO20208PSC
CLAUDIO DANTAS SAPATINHO11115PP
CLAUDIO DO FORUM90007PROS
CLAUDIO MEXICANO45474PSDB
CLAUDIO PRADO11137PP
CLAYTON LOPES14333PTB
CLAYTON MOTTA33033PMN
CLEBER GALVÊAS20006PSC
CLEBER VAL12618PDT
CLEBINHO11010PP
COMANDANTE HILDELENE19191PODE
COMANDANTE PAULO ROBERTO51001PATRIOTA
COMANDANTE SERAFIM33369PMN
COMANDANTE SÉRGIO WEYDT22522PL
COMTE BITTENCOURT23601CIDADANIA
CORONEL FIDALGO51221PATRIOTA
CORONEL GERMANO44038UNIÃO
CORONEL INOCENCIO19193PODE
CORONEL JAIRO77123SOLIDARIEDADE
CORONEL LIBANIO35193PMB
CORONEL LINO10047REPUBLICANOS
CORONEL MÉDICA EDNA QUEIROZ11771PP
CORONEL RONDON14376PTB
CORONEL SALEMA22500PL
CORONEL WOLNEY DIAS11190PP
COSME FELIPPSEN13300PT
COUTO ATLETA11200PP
COWBOY BELEZA77707SOLIDARIEDADE
CRIS ALVES RAINHA12529PDT
CRIS DA HORTA51251PATRIOTA
CRIS FELIX14026PTB
CRIS GÊMEAS44999UNIÃO
CRIS PSICÓLOGA18607REDE
CRISTIANE BARCELOS11220PP
CRISTIANE DO LUIS FERNANDO45202PSDB
CRISTIANE GUERRA45007PSDB
CRISTIANE SILVA51016PATRIOTA
CRISTIANO GELINHO19089PODE
CRISTIANO MATTOS28851PRTB
CRISTIANO OLIVEIRA20167PSC
CRISTIANO SANTOS22931PL
CRISTINA DE BRIZOLA12014PDT
CRISTINA ROMANO40799PSB
CYANA BEBÉ90390PROS
DAG GOTARDO70122AVANTE
DAIANA SILVA11414PP
DAISY CALÁBRIA ZANATTA22711PL
DAN O AMORIM11999PP
DANI BALBI65123PC do B
DANI CRUZ36306AGIR
DANI EZEQUIEL22422PL
DANI MONTEIRO50050PSOL
DANIEL  BARBOSA90560PROS
DANIEL LUIZ MARTINS44200UNIÃO
DANIEL MOURA51017PATRIOTA
DANIEL PENNA-FIRME44556UNIÃO
DANIELE RODOVIÁRIO20001PSC
DANIELLE RODRIGUES28220PRTB
DANIELLE SOUZA33833PMN
DANIELLY DANTAS44621UNIÃO
DANIELZINHO45222PSDB
DANILO FUNKE55055PSD
DANNIEL LIBRELON10000REPUBLICANOS
DANNY VILLAS BOAS10010REPUBLICANOS
DARA SANT’ANNA13031PT
DAVI DO JEREMIAS28711PRTB
DAVI PEROÁ27153DC
DAVI PQD22444PL
DAVID ELMÔR90090PROS
DAY EIRAS19004PODE
DAYSE PENNA30130NOVO
DEBORA DE ALMEIDA33737PMN
DEISE FRANKLIN40477PSB
DEJACIR NOCO77556SOLIDARIEDADE
DEJORGE PATRÍCIO51789PATRIOTA
DELAROLI22222PL
DELEGADA MARTHA ROCHA12040PDT
DELEGADA VERONICA OLIVEIRA22580PL
DELEGADO ANTONIO RICARDO19007PODE
DELEGADO CARLOS AUGUSTO22045PL
DELEGADO DAVI RODRIGUES19035PODE
DELEGADO FEDERAL BERTOLUCCI22007PL
DELEGADO RICARDO15000MDB
DELON DA JUVENTUDE11404PP
DENESON NEGÃO40234PSB
DENISE CUSTÓDIO55088PSD
DENISE VIEIRA23637CIDADANIA
DIANA LIMA19991PODE
DIDI CAMPELLO77277SOLIDARIEDADE
DIEGO DINIZ35035PMB
DIEGO MICHELINI33001PMN
DIMAS40928PSB
DIMISSON BOMBEIRO19300PODE
DINHO DA FARMACIA36222AGIR
DINHO GOMES PQD28762PRTB
DINY MENEZES15507MDB
DIOGO THOMPSON30007NOVO
DIONISIO LINS11111PP
DODÓ35265PMB
DOMINGOS MEIRELLES40001PSB
DONA KINA90256PROS
DOUGLAS DO BEM40555PSB
DOUGLAS GIGANTE33888PMN
DOUGLAS GOMES22999PL
DOUGLAS RUAS22022PL
DOUTOR MILTON10400REPUBLICANOS
DR ABEL DONATO DELUQUI70170AVANTE
DR ALEXIS JAPIASSU12052PDT
DR ALFREDO DENTISTA10002REPUBLICANOS
DR ALTAIR ANDRADE90113PROS
DR BERNARDO BARROS22000PL
DR CLAYTON WILLE15122MDB
DR DEODALTO22456PL
DR FABIO BINHA19099PODE
DR GILBERTO19123PODE
DR HELINHO51060PATRIOTA
DR HENRIQUE GALVÃO11711PP
DR JOAO BAPTISTA19500PODE
DR JORGE FERNANDO70009AVANTE
DR JORGE LUCENA10888REPUBLICANOS
DR JORGE LUIZ BRAGA51003PATRIOTA
DR LINO28101PRTB
DR LUIS CARLOS55233PSD
DR MANTOVANI70007AVANTE
DR MARCELLO AUTRAN11122PP
DR MARCELO14327PTB
DR PAULO MARCELO35444PMB
DR PEDRO ARCHER11444PP
DR RAFAEL BRASIEL33000PMN
DR RHAMON NUNES90377PROS
DR RICARDO BITENCOURT51007PATRIOTA
DR SERGINHO22122PL
DR VITÓRIO15888MDB
DR ZEMA DURAS VERDADES77670SOLIDARIEDADE
DR. ANDERSON CHAPOCA11612PP
DR. ANDRÉ JENSEN90040PROS
DR. ANDRÉ LOMBARDI20008PSC
DR. CAMÕES11077PP
DR. CURY HABIB35700PMB
DR. EMANUEL TORQUATO40444PSB
DR. GLÁUCIO TAI CHI40007PSB
DR. JOÃO BOSCO45544PSDB
DR. MARCELO BARROS14789PTB
DR. MARCELO PEIXOTO11133PP
DR. MARCIO MARCELO45678PSDB
DR. MARCOS PAULO50000PSOL
DR. MARIVALDO SENA11023PP
DR. NORIVAL JÚNIOR20010PSC
DR. PEDRO RICARDO90456PROS
DR. RICARDO MENEZES55444PSD
DR. RICARDO PIMENTEL55588PSD
DR. SALOMÃO90122PROS
DR. VLAMIR GOULART14999PTB
DR. WELLINGTON OLIVEIRA10031REPUBLICANOS
DR. ZÉ CARLOS11177PP
DRA ANA CAVALCANTE90789PROS
DRA FATIMA90900PROS
DRA JESSICA MIRANDA36001AGIR
DRA MARIA AMÉLIA33300PMN
DRA RAQUEL44567UNIÃO
DRA RHOAMA70900AVANTE
DRA RITA SISTELLO11313PP
DRA ROSE SERAFIM44111UNIÃO
DRA TALITA BARBOSA12077PDT
DRA TÁRCIA ALENCAR15115MDB
DRA. DENISE CORDEIRO10111REPUBLICANOS
DRA. IMACULADA10101REPUBLICANOS
DRA. RENATA MELO19023PODE
DRYKA BATISTA51126PATRIOTA
DÚ GARI20200PSC
DUDA MECANICO33645PMN
DUDU MENOR33100PMN
DULCE ANDRADE22170PL
DULCINÉA BARROS10135REPUBLICANOS
ED ARÊIAS10250REPUBLICANOS
EDEVALDO OLIVEIRA20088PSC
EDI CASA20507PSC
EDI SÓ VITÓRIA20122PSC
EDILAINE DA SAÚDE44012UNIÃO
EDIMARA CELI55050PSD
EDIMILSON GARCIA70669AVANTE
EDINHO15165MDB
EDINHO RODRIGUES33777PMN
EDMILSON CARDOZO27200DC
EDMUNDO COELHO19789PODE
EDNA GOMES15433MDB
EDNA PIRES51223PATRIOTA
EDNALDO SILVA22350PL
EDSON SALES12031PDT
EDUARDO ACOSTA12212PDT
EDUARDO CABRAL55111PSD
EDUARDO CAVALIERE55001PSD
EDUARDO FARIA19221PODE
EDUARDO FELIX45637PSDB
EDUARDO KITA70222AVANTE
EDUARDO LOPES29329PCO
EDUARDO ROSA11007PP
EGGER27000DC
ELAINE CHAVES12777PDT
ELAINE CONSTANTINO10300REPUBLICANOS
ELAINE DE MIRANDA28221PRTB
ELAINE DE PAULA51443PATRIOTA
ELAINE FERNANDES35551PMB
ELAINE FERREIRA40440PSB
ELANYR CALAZANS15277MDB
ELENITA BARBOSA51065PATRIOTA
ELIANE FARIAS20009PSC
ELIANE MOREIRA45015PSDB
ELIANE ZÓ11344PP
ELIAS MONTES14456PTB
ELIAS ROCHA28777PRTB
ELIAS ROLO COMPRESSOR18140REDE
ELIKA TAKIMOTO13021PT
ELIS ALMEIDA55033PSD
ELISA35707PMB
ELISA MORAES22140PL
ELISA SORRISO14007PTB
ELISABETH DE OLIVIERA35322PMB
ELISIA RANGEL12012PDT
ÉLITA SILVA90003PROS
ELMAIR NETO55013PSD
ELOA MORAES13024PT
ELSON PAZ11789PP
ELTON CRISTO11222PP
EMERSON SANTOS36280AGIR
ENFERMEIRA ANA RODILÂNDIA40070PSB
ENFERMEIRA ISABEL VIEIRA36433AGIR
ENFERMEIRA JANAINA11456PP
ENFERMEIRA LUCIANA ROSA11333PP
ENFERMEIRA SONIA LIMA77275SOLIDARIEDADE
ENO DO BALÃO33336PMN
ENY FERREIRA70008AVANTE
ERIAN OZÓRIO COLETIVAS18777REDE
ERIC ALEX70513AVANTE
ERICA BISPO51033PATRIOTA
ERIKA COELHO55040PSD
ESTELINHA DO CIEP12008PDT
ESTER SALES35013PMB
EUGENIA BONDIM12065PDT
EURICO JÚNIOR43126PV
EVALDO SANTANA27890DC
EVANDREZA HENRIQUE44327UNIÃO
EVANDRO HILÁRIO20456PSC
EVANDRO LISBOA10610REPUBLICANOS
EVANGELISTA ELCIMAR14331PTB
EVERALDO TROMPETISTA36999AGIR
FABI ROCINHA EM FOCO11002PP
FABIANA CARVALHO27003DC
FABIANE LOURIVAL77677SOLIDARIEDADE
FABIANI VASCONCELLOS36123AGIR
FABIANO BARCELLOS35116PMB
FABIANO LEAL10321REPUBLICANOS
FABINHO MARAVILHA51838PATRIOTA
FABIO ARRUDA33999PMN
FÁBIO BARRADAS30333NOVO
FABIO CHARUTO51015PATRIOTA
FABIO DA PAZ33373PMN
FABIO GUEDES70097AVANTE
FÁBIO MIGUEL40112PSB
FÁBIO PALERMO28383PRTB
FÁBIO PIRES20007PSC
FÁBIO RAMOS44678UNIÃO
FABIO SILVA44300UNIÃO
FABRICIO BAIAO19022PODE
FABRÍCIO DA MUDANÇA77222SOLIDARIEDADE
FABRÍCIO PIMENTEL90800PROS
FABRICIO QUEIROZ14422PTB
FABRICIUS CARAVANA23777CIDADANIA
FAFÁ CRIANÇA FELIZ33444PMN
FELIPE BRITO OFICIAL44021UNIÃO
FELIPE CARDOSO12023PDT
FELIPE MICHEL11021PP
FELIPE NINI14454PTB
FELIPE VARGAS12369PDT
FELIPINHO RAVIS77200SOLIDARIEDADE
FERNANDA DE ADELAIDE19299PODE
FERNANDA FRANCO29129PCO
FERNANDA LOUBACK22228PL
FERNANDA TAVARES35311PMB
FERNANDO ATHAIDE40321PSB
FERNANDO BRAZ28020PRTB
FERNANDO COSTA E SILVA22551PL
FERNANDO DIAS O BARBEIRO36136AGIR
FERNANDO ELETRICISTA70117AVANTE
FERNANDO FREITAS20234PSC
FERNANDO KASINÃO22700PL
FERNANDO METANOL10025REPUBLICANOS
FERNANDO PALMARES40567PSB
FERNANDO PFISTER23001CIDADANIA
FERNANDO RUSSO35200PMB
FERNANDO TAVARES51100PATRIOTA
FERREIRA DO ALTERNATIVO36100AGIR
FERREIRINHA40620PSB
FILIPE DA SILVA22553PL
FILIPE PEREIRA20020PSC
FILIPE RR SOARES44444UNIÃO
FILIPPE POUBEL22622PL
FLAVIA CUIDADORA27004DC
FLÁVIA DINIZ45013PSDB
FLÁVIA DINIZ  AFROPCD13131PT
FLAVIO FARIAS10440REPUBLICANOS
FLÁVIO ROCHA20177PSC
FLAVIO SERAFINI50123PSOL
FLORINDA LOMBARDI16123PSTU
FRAGA20301PSC
FRAN SANTARONI45773PSDB
FRANCIANE MOTTA44288UNIÃO
FRANCIS NASCIMENTO30272NOVO
FRANÇOIS AMORIM10007REPUBLICANOS
FRED PACHECO BANDA DOM33010PMN
FREDERICO BARBOSA LEMOS77040SOLIDARIEDADE
GABIGOL DA TORCIDA14009PTB
GABRIEL GB80123UP
GABRIEL VARGAS11555PP
GABRIELA CHAFFIN12036PDT
GARI BRUNO DA ROSA50300PSOL
GENILSON GUIMARÃES33053PMN
GEORGE NEDER30000NOVO
GERALDO MAGELA51022PATRIOTA
GERALDO TADEU MONTEIRO12767PDT
GERSON MANO DOS PROJETOS10333REPUBLICANOS
GERSON RODRIGUES14144PTB
GETULIO JOSE36147AGIR
GEZILDA36087AGIR
GIGANTE DA SAÚDE90600PROS
GIL NAVAL14031PTB
GILBERTO BARRETO O CODA33555PMN
GILBERTO LIMA23333CIDADANIA
GILDA BEATRIZ55100PSD
GILSINEI DE FREITAS MOREIRA27011DC
GILSON FLORES55510PSD
GILVAN PASSOS36333AGIR
GIOVANI RATINHO77000SOLIDARIEDADE
GIOVANNA ALMEIDA80000UP
GISELE LUZ55044PSD
GISELLE GOBBI55023PSD
GISELLE MONTEIRO22822PL
GIULIANO MATTOS28456PRTB
GLAUCIA OLIVEIRA51117PATRIOTA
GLAUCO SIMAS33123PMN
GLEICE CORRÊA20078PSC
GLEICE FERNANDES44002UNIÃO
GLICIA DO MANGUEIRAL15077MDB
GLÓRIA RIQUEZA A  ABELHINHA43767PV
GOMES NETO27005DC
GORETTE14277PTB
GRACE GOMES19800PODE
GREG DUARTE27007DC
GREIDE MORENO15550MDB
GUARA12182PDT
GUGA DA AMBULÂNCIA15280MDB
GUILHERME MAYER11300PP
GUILHERME MEME10505REPUBLICANOS
GUILHERME SCHLEDER55555PSD
GUIMARÃES27668DC
GUSTAVO BUENO50005PSOL
GUSTAVO SCHMIDT70777AVANTE
GUSTAVO TUTUCA11212PP
GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA90333PROS
GUTO NADER44789UNIÃO
HAENDEL BONECO14142PTB
HÉLCIO ANGELO11000PP
HELDER ABRAHÃO15031MDB
HELENA SILVA28002PRTB
HELIO FERREIRA28999PRTB
HENRIQUE KORMAN30456NOVO
HENRIQUE NEVES PASTOR E AMIGO28233PRTB
HENRIQUE SILVA27444DC
HÉRIKA DA VIRTUOSA22100PL
HERIKINHA JAPA55299PSD
IARA 13 DE MAIO20013PSC
IGOR BARROS30430NOVO
ILSON ARAUJO28193PRTB
INACIO GERALDO15931MDB
ÍNDIA ARMELAU22322PL
ÍNDIA GUERREIRA14394PTB
INÊS PANDELÓ13633PT
INEZ BELARMINO77003SOLIDARIEDADE
INGRED SILVEIRA22202PL
INGRID OLIVEIRA18888REDE
INGRIDE DO CORAÇÃO35555PMB
INSPETOR BEDIN33556PMN
IOLANDA MARINHO44004UNIÃO
IRMÃO JOSE SABONÁRIO36126AGIR
ISA DI MORAIS27008DC
ISAAC MODESTO12070PDT
ISMAEL DAVID12456PDT
IURY PADILHA27133DC
IVAN INÁCIO10541REPUBLICANOS
IVAN RODRIGUES ELIAS18111REDE
IZA DUTRA44194UNIÃO
J GERALDO22675PL
J. RICARDO20000PSC
JACK90922PROS
JACKSON TEM TEM28111PRTB
JACQUELINE XAVIER11520PP
JADERSON ANDRADE19852PODE
JAIR BITTENCOURT22300PL
JALMIR JÚNIOR28888PRTB
JAMIL JORGE20247PSC
JANAINA NAZARETH12224PDT
JANINE HEINE10270REPUBLICANOS
JANIO MENDES12601PDT
JAPA DO BRASIL51624PATRIOTA
JAQUELINE PAZ20002PSC
JARI40100PSB
JARIB DO SÍTO70016AVANTE
JARRO PIPAS33333PMN
JB PERICÃO14015PTB
JC AUGUSTO CHAPOLIN20093PSC
JEFFERSON VINCO50222PSOL
JESUÉ ALVES28157PRTB
JO ARAUJO35161PMB
JÔ DA SAUDE14013PTB
JOAN35234PMB
JOÃO BATISTA14700PTB
JOÃO DA LOCADORA77133SOLIDARIEDADE
JOÃO DO FRETE36077AGIR
JOÃO EUDES DA SAÚDE40222PSB
JOÃO FAMÍLIA36021AGIR
JOÃO LEOMI28033PRTB
JOÃO PIMENTA10190REPUBLICANOS
JOÃO PIRES55021PSD
JOAO VALOIS19999PODE
JOÃO VICTOR FAMÍLIA55222PSD
JOE VENTURA18180REDE
JOEL COSTA23258CIDADANIA
JOEL MACHADO10987REPUBLICANOS
JOHN JOHN15033MDB
JOICE NICOLAU44133UNIÃO
JONAS LICURGO14239PTB
JÔNATAS MAIA45777PSDB
JORGE ALMEIDA90200PROS
JORGE BORGES GAMBÁ44688UNIÃO
JORGE CERQUEIRA35033PMB
JORGE FELIPPE NETO70800AVANTE
JORGE LARA18333REDE
JORGE LUIZ MATIAS77004SOLIDARIEDADE
JORGE MACEDO45650PSDB
JORGE MENDES36007AGIR
JORGE MOTTA70234AVANTE
JORGE MURILO13133PT
JORGE PEREIRA70633AVANTE
JORGE SANTOS33633PMN
JORGE TAMPA35789PMB
JORGINHO40333PSB
JORGINHO DO SOCIAL45105PSDB
JORGINHO VISAO19103PODE
JOSE CARLOS SCHVALWB28222PRTB
JOSÉ EDUARDO PERES90112PROS
JOSE EVERALDO33301PMN
JOSÉ FILHO14800PTB
JOSÉ MACHADO XÔ DENGUE22448PL
JOSE MESSIAS35456PMB
JOSÉ OTÁVIO15615MDB
JOSÉ RICHARD22133PL
JOSE ROBERTO12121PDT
JOSELIA SILVA33800PMN
JOSÉLIA TAVARES14886PTB
JOSIAS MOREIRA HOMEM DO POVO12025PDT
JOSIMAR SALLES90107PROS
JOSINALDO BOMBEIRO27193DC
JOSUÉ MARQUES40551PSB
JOSUÉ MEDEIROS15444MDB
JOSY NASCIMENTO35008PMB
JOWAINE BRINCO18167REDE
JOY SUTER14223PTB
JOYCE CABELEIREIRA40140PSB
JUAN MEDEIROS90999PROS
JUAREZ DA SAÚDE77177SOLIDARIEDADE
JUAREZ WAILANTE33273PMN
JUCIARA FONTOURA51200PATRIOTA
JUÉCIO15116MDB
JULIANA DO TAXI19688PODE
JULIANA MANGELLI14003PTB
JULIANO MARTINS33696PMN
JULINHO DO AEROPORTO19613PODE
JULINHO JUJU20123PSC
JULINHO PROTÉTICO20630PSC
JÚLIO BOMBEIRO51193PATRIOTA
JÚLIO DO APLICATIVO27179DC
JULIO PAPÃO70177AVANTE
JULIO ROCHA36036AGIR
JUNINHO12333PDT
JUNIOR CALF51999PATRIOTA
JUNIOR JL35622PMB
JÚNIOR LIMA77001SOLIDARIEDADE
JUNIOR NEGÃO51111PATRIOTA
JUSSIE DA CESTA BÁSICA15001MDB
JUVELINO JÚNIOR27024DC
JVILLAR33389PMN
KADINHO DA AUTOESCOLA55977PSD
KADU NOVAES44410UNIÃO
KAKÁ10678REPUBLICANOS
KAKÁ CARDOSO10019REPUBLICANOS
KAMILA KISSUCO20622PSC
KARECA70159AVANTE
KÁTIA RANGEL40029PSB
KAWAN LOPES13050PT
KBÇA DAVID90700PROS
KEILA DO TOLDO36456AGIR
KELAINE GOULART11345PP
KELI SANTOS33410PMN
KEZIA REZENDE36653AGIR
KIKO SANTOS15456MDB
KLEBER SOUZA40678PSB
KLETER CORDEIRO27123DC
KRIOULA BRONZER15907MDB
LACY CAMARGO36200AGIR
LANA PIRES20365PSC
LANE SORRISO15125MDB
LAPROVITA55011PSD
LAURÃO DA MOTINHA77111SOLIDARIEDADE
LAURO FILHO23555CIDADANIA
LAURO MALDONADO77303SOLIDARIEDADE
LAYANA ARAUJO11788PP
LEANDRO ASSUMPÇÃO15101MDB
LEANDRO CUNHA40540PSB
LEANDRO DA SILVA51011PATRIOTA
LEANDRO DE PAULA70137AVANTE
LEANDRO MACEDO36023AGIR
LEANDRO MARQUES77788SOLIDARIEDADE
LEANDRO MATTOS27729DC
LEANDRO SERRI90001PROS
LEILA DA RADIOLOGIA51029PATRIOTA
LEILA SERPA DOS SANTOS35377PMB
LEIZA GARI15321MDB
LEKÃO55707PSD
LELECO DE COSTA BARROS20100PSC
LELECO MARÇAL27233DC
LENA’S HAIR35999PMB
LENE DA EDUCAÇÃO70068AVANTE
LENILTON RODRIGUES22566PL
LENNE CASTRO33775PMN
LEO COMUNIDADE43777PV
LÉO MASCOTÃO15580MDB
LÉO REZADOR33120PMN
LÉO TAÍ55635PSD
LEO VIEIRA20333PSC
LEON FARES90459PROS
LEONARDO GIORDANO65650PC do B
LEONARDO LEAL50656PSOL
LEONARDO TECO55029PSD
LEONARDO VASCONCELLOS44001UNIÃO
LEONEL DE ESQUERDA13012PT
LEONICE JERÔNIMO14022PTB
LETICIA ARSENIO19019PODE
LETICIA FLORÊNCIO13613PT
LÉU DO CINE E ROCK77013SOLIDARIEDADE
LIGIA COSTA44045UNIÃO
LIL14200PTB
LILI SOLDADORA45055PSDB
LILIAN BEHRING65656PC do B
LINCOLN RODRIGÃO36022AGIR
LINDAURA MOREIRA90777PROS
LIOMAR DE OLIVEIRA14110PTB
LIOSVALDO OLIVEIRA19600PODE
LIS SALGUEIRO12999PDT
LÍVIA OLIVEIRA55855PSD
LOCUTOR CLEBINHO77444SOLIDARIEDADE
LOCUTOR ROGÉRIO BARBOSA23423CIDADANIA
LORINHO BÚZIOS70092AVANTE
LORRUAMA POSSAT90177PROS
LOURDES LISBÔA70404AVANTE
LU DO ARTESANTO33044PMN
LU DO BRECHÓ14295PTB
LUAN MONTEIRO29029PCO
LUANA MOTA12180PDT
LUCIA MACHADO51333PATRIOTA
LÚCIA MALTA15038MDB
LUCIANA DA EDUCAÇÃO33553PMN
LUCIANA DE TINGUÁ23444CIDADANIA
LUCIANA KREISCHER14233PTB
LUCIANA LINS77777SOLIDARIEDADE
LUCIANA OROZIMBO15667MDB
LUCIANA PEREZ19159PODE
LUCIANA TAMBURINI19021PODE
LUCIANA XAVIER70889AVANTE
LUCIANE COSTA12022PDT
LUCIANE MELLO55234PSD
LUCIANE SANTIAGO44222UNIÃO
LUCIANO AMADEU PROTETOR27300DC
LUCIANO GARCIA19345PODE
LUCIANO MEDEIROS55181PSD
LUCIANO MINEIRINHO20444PSC
LUCIANO TABU45010PSDB
LUCIANO VIANA28303PRTB
LUCIARA AMIL44566UNIÃO
LUCIDARLEN NOVAES35020PMB
LUCINHA55620PSD
LUCIO DUARTE28161PRTB
LUIS ANTÔNIO20555PSC
LUIS BIBÃO33021PMN
LUIS MÁXIMO27127DC
LUIS MINEIRO70024AVANTE
LUIS PONTES33017PMN
LUIS SAMPAIO77323SOLIDARIEDADE
LUISA SANT’ANNA27035DC
LUIZ BARBOSA40114PSB
LUIZ CLAUDIO DA LOTERIA11707PP
LUIZ CLAUDIO NUNES33066PMN
LUIZ CLAUDIO RIBEIRO55567PSD
LUIZ CORREIA NOTES14747PTB
LUIZ DA SILVA12144PDT
LUIZ FERNANDO DO SOCIAL43021PV
LUIZ PAULO55678PSD
LUIZ SALOMÃO13121PT
LUIZA DE MARILAC51551PATRIOTA
LUIZA ZWANG10234REPUBLICANOS
LULA RODRIGUES77456SOLIDARIEDADE
LURDINHA MAIA19119PODE
LUZIA ESPERANÇA20673PSC
LUZIA NEVES70654AVANTE
LUZIENE QUEIROZ12336PDT
LYGIA CAMPOS36177AGIR
MACACO BOMBEIRO11193PP
MACILIO NUNES22962PL
MÃE DAYSE13029PT
MÃE MARTA D’YEMOJA90321PROS
MAESTRO DANIEL77022SOLIDARIEDADE
MAGNO FERNANDES70707AVANTE
MAGUINHO DEBOSSAN36963AGIR
MAGUINHO NASCIMENTO40956PSB
MAIARA BATISTA12020PDT
MAICON NASCIMENTO14023PTB
MAJOR ALIPIO28199PRTB
MAJOR DOUGLAS19190PODE
MAJOR LEAL27500DC
MAJOR LUIGI33762PMN
MAJOR VANIA JULIANO90009PROS
MANOEL DO PEIXE20214PSC
MANOEL PARENTE19220PODE
MARCEL SILVANO13333PT
MARCELAO DA VAN35131PMB
MARCELINHO90555PROS
MARCELINO D’ ALMEIDA11369PP
MARCELL CASTRO23023CIDADANIA
MARCELLA CIGANA77770SOLIDARIEDADE
MARCELLA MAGALHÃES55125PSD
MARCELLE BELIZÁRIO27006DC
MARCELLO FREITAS19919PODE
MARCELLO GUERREIRO70944AVANTE
MARCELO BARRIL51222PATRIOTA
MARCELO BEZERRA22442PL
MARCELO CABELEIREIRO27427DC
MARCELO COSME12421PDT
MARCELO COSTA44100UNIÃO
MARCELO DA CONSTRUÇÃO19777PODE
MARCELO DINO44124UNIÃO
MARCELO DO SHOFAR14017PTB
MARCELO DO TAXI44007UNIÃO
MARCELO FRITZ19010PODE
MARCELO LAJES36111AGIR
MARCELO LEITE77377SOLIDARIEDADE
MARCELO MACEDO36000AGIR
MARCELO MANHÃES11800PP
MARCELO MATOS O JACARÉ12603PDT
MARCELO MELO14081PTB
MARCELO MENEZES30616NOVO
MARCELO MORENO28100PRTB
MARCELO OPÇAO36031AGIR
MARCELO SESSIM11125PP
MARCELO SIMÃO11011PP
MARCELUS EDGREN51122PATRIOTA
MÁRCIA BAIANA23360CIDADANIA
MARCIA DAS GALÁXIAS10910REPUBLICANOS
MARCIA DO POVO40008PSB
MARCIA MELLO22221PL
MARCIA RIBEIRO12045PDT
MARCILIO FERREIRA23282CIDADANIA
MARCINHA13667PT
MARCIO ALMIRO36444AGIR
MÁRCIO ARCHANJO22399PL
MÁRCIO CANELLA44123UNIÃO
MARCIO CARNEIRO20190PSC
MÁRCIO FERREIRA70134AVANTE
MÁRCIO GUALBERTO22070PL
MARCIO HUGO36555AGIR
MARCIO NOGUEIRA19456PODE
MÁRCIO SORRISO70810AVANTE
MARCO PEREIRA11153PP
MARCO RODRIGUES35500PMB
MARCO SAN10567REPUBLICANOS
MARCOS ABRAHÃO70123AVANTE
MARCOS ANDRE27567DC
MARCOS DA SAÚDE27192DC
MARCOS DAJUDA28028PRTB
MARCOS DEDAO19654PODE
MARCOS FELICIDADE27333DC
MARCOS MARINS55800PSD
MARCOS MULLER44333UNIÃO
MARCOS NOBRE19078PODE
MARCOS RANGEL36888AGIR
MARCOS SALVADOR15011MDB
MARCOS ZAMENHOF50362PSOL
MARCOS ZENAIDE30003NOVO
MARCUS MENEZES55220PSD
MARCUS VINICIUS BOQUINHA77100SOLIDARIEDADE
MARIA BERTOCHE50021PSOL
MARIA DA GLORIA36951AGIR
MARIA DA PENHA10510REPUBLICANOS
MARIA DO MEIER51666PATRIOTA
MARIA FERNANDA36097AGIR
MARIA FERNANDA PINTO DRAXLER70146AVANTE
MARIA IZABEL SEIXAS70421AVANTE
MARIA SANTOS44003UNIÃO
MARIANA BOSSAN40888PSB
MARIANA VICTOR44455UNIÃO
MARILÉA DA SAÚDE13888PT
MARILEIDE ALVES77748SOLIDARIEDADE
MARILENA DA SAÚDE14555PTB
MARINA DO MST13713PT
MARINA LIMA33966PMN
MÁRIO DA SAÚDE33059PMN
MARIO GOMES10700REPUBLICANOS
MARIO NEWTON20770PSC
MARIO PENNA27107DC
MARIO SERGIO LEAL CORDEIRO11113PP
MÁRIO VIANNA44551UNIÃO
MARIOZAM36987AGIR
MARIZA NOBRE14365PTB
MARLON GUIDO11012PP
MARLOS COSTA13010PT
MARLUCIA GUSMÃO35105PMB
MARQUINHO BOMBEIRO15177MDB
MARQUINHO CORONEL33315PMN
MARQUINHO DA CASCATINHA27222DC
MARQUINHO DAS COMUNIDADES43555PV
MARQUINHO FARIA45045PSDB
MARQUINHO OI44635UNIÃO
MARQUINHO PESSANHA14122PTB
MARQUINHOS CESARÃO51432PATRIOTA
MARTA TARGINO90977PROS
MARUZA ABREU28055PRTB
MARYSTELLA GOMES45118PSDB
MASSARANDUBA15190MDB
MAURÍCIO BATISTA44623UNIÃO
MAURÍCIO BELLINI27363DC
MAURINHO BRANCO90011PROS
MAURO CESAR15381MDB
MAURO JORDÃO27027DC
MAX MEIRA77030SOLIDARIEDADE
MAYA LEAL15012MDB
MAZINHO DO SINDICATO90290PROS
MC VOVÔ DO FUNK27345DC
MEL CARDOZO40456PSB
MEL MELADO33337PMN
MESTRE BRUCE LUCIO PAZ20956PSC
MESTRE CHANG LEE45099PSDB
MESTRE HULK11236PP
MICA36321AGIR
MICHEL CARMONA90121PROS
MICHEL MARINS10011REPUBLICANOS
MICHELE MARCELINO40707PSB
MICHELLE DO SALÃO15163MDB
MICHELLE SOUZA27017DC
MIGUEL JUNIOR90021PROS
MILTON RANGEL51010PATRIOTA
MIRALDO CORRETOR20111PSC
MIRIAM GUERREIRA15002MDB
MIRIAM LETICIA19031PODE
MIRIAM SIQUEIRA33009PMN
MIRO SEGURANÇA33234PMN
MIRUNGA44098UNIÃO
MISS MARLI DRUMOND20015PSC
MISSIONÁRIA ANA CRISTINA35318PMB
MISSIONÁRIA ANTONIA27577DC
MISSIONÁRIA ELIETE28467PRTB
MISSIONÁRIA LEA70022AVANTE
MISSIONÁRIA LORENA FERNANDA10777REPUBLICANOS
MIZINHO35224PMB
MOISES MERELLES70164AVANTE
MOISÉS QUEIROZ55025PSD
MOLINA12335PDT
MOMBAÇA40040PSB
MÔNICA ARMADA13135PT
MÔNICA FONSÊCA DA SAÚDE11110PP
MÔNICA FRANCISCO50888PSOL
MONICA SOARES90180PROS
MUNIR NETO55777PSD
MURILO SALES70037AVANTE
MYRIA CARVALHO35856PMB
NAIDE RIBEIRO50056PSOL
NAJARA POGIAN36913AGIR
NALDO45147PSDB
NALVA DO BAZAR18288REDE
NAMARA GURUPY14014PTB
NANDO DO AMBAI90888PROS
NATALIA SANTOS PORTODASASVOZES11013PP
NATAN SOARES14444PTB
NATHALIA CARVALHO10003REPUBLICANOS
NATHALIA MATUCH51024PATRIOTA
NATHÁLIA MOZER21021PCB
NAUSTRIA13123PT
NEA MARIOZZ77722SOLIDARIEDADE
NEGO DA SILVA90911PROS
NEIDE VELOSO51717PATRIOTA
NEIDELLY FARIAS70277AVANTE
NEILA RIBEIRO28378PRTB
NELSON GONÇALVES55190PSD
NETO RODRIGUES22150PL
NEUZINHA JORNALEIRA  MÃE TÁ ON70124AVANTE
NEY DIAS10014REPUBLICANOS
NEY JOSÉ77568SOLIDARIEDADE
NICOLE SOLLBERG13180PT
NILO SERGIO14614PTB
NILSON O ABENÇOADO22223PL
NILVINHA BARBOSA27015DC
NILZA PAULA51616PATRIOTA
NIVEA HELENA36569AGIR
NIZETE SANTOS70312AVANTE
NOEL DA FARMÁCIA77114SOLIDARIEDADE
NOEL DE CARVALHO77233SOLIDARIEDADE
NOEMI DA CHATUBA27221DC
NORINHO45735PSDB
NORIVAL ORNELLAS11001PP
NORMA SANTOS10999REPUBLICANOS
NORY MARTINS14252PTB
O PADRINHO40659PSB
OCTAVIO SAMPAIO44120UNIÃO
ODAIR TOMÉ10033REPUBLICANOS
ONASSIS19900PODE
ORLANDO GONZAGA35139PMB
OSEIAS MARTINS10654REPUBLICANOS
OTACILIO FILHO20230PSC
OTO DA FETAGRI65111PC do B
OTONI DE PAULA PAI15022MDB
PABLO DA CONDE28288PRTB
PABLO GUIMARÃES28007PRTB
PABLO SILVA10008REPUBLICANOS
PADRINHO70767AVANTE
PAI CLÁUDIO15356MDB
PAI MARCELO DE OXOSSI40666PSB
PASTOR ADILSON27828DC
PASTOR ALEXANDRE NASCIMENTO19555PODE
PASTOR EZEQUIEL28122PRTB
PASTOR GOMES11933PP
PASTOR HELERSON DANIEL10023REPUBLICANOS
PASTOR IVAN SANTOS36160AGIR
PASTOR JONAS LIMA20854PSC
PASTOR JOSÉ CARLOS DOMINGOS44080UNIÃO
PASTOR LUIZINHO15866MDB
PASTOR MARCO AURÉLIO14011PTB
PASTOR MARCOS ELIAS20120PSC
PASTOR RENATO DORIE51998PATRIOTA
PASTOR RICARDO GUEDES10124REPUBLICANOS
PASTOR RONALDO PESSANHA35608PMB
PASTOR SAMUEL GONZAGA70030AVANTE
PASTOR SEBASTIÃO13590PT
PASTOR SIDNEY SOUZA51775PATRIOTA
PASTOR TADEU15007MDB
PASTOR WIDISON70722AVANTE
PASTORA JAQUELINE SIMÕES35977PMB
PASTORA LUCIA27777DC
PASTORA MARLI LEAL10189REPUBLICANOS
PASTORA SILA36012AGIR
PATRÍCIA LOPES23233CIDADANIA
PATRICK ROZA51777PATRIOTA
PAULINHA SILVA51621PATRIOTA
PAULINHO33119PMN
PAULINHO AGUIAR45555PSDB
PAULINHO DAMASCENO36223AGIR
PAULINHO DE JONAS27969DC
PAULINHO DO TRÂNSITO23170CIDADANIA
PAULINHO FUTSAL23800CIDADANIA
PAULINHO OROZIMBO90133PROS
PAULO ANTUNES12120PDT
PAULO CEBOLA70384AVANTE
PAULO CESAR28822PRTB
PAULO EDUARDO GOMES50001PSOL
PAULO FERNANDES36777AGIR
PAULO GONTIJO55553PSD
PAULO MATERIAL DE CONSTRUCAO20003PSC
PAULO MATILETI13104PT
PAULO NOGUEIRA18133REDE
PAULO RAMOS12345PDT
PAULO RODRIGUES45111PSDB
PAULO SANTANA90000PROS
PAULO TEIXEIRA10222REPUBLICANOS
PEDRA27669DC
PEDRO GARRIDO51630PATRIOTA
PEDRO HENRIQUE CORRÊA50917PSOL
PELÉ DO SOCIAL44446UNIÃO
PÊPE DE ITAOCA23062CIDADANIA
PETER BRANDÃO35775PMB
PIERRE DE JESUS70731AVANTE
PIERRE REIS20021PSC
POGGIAN36210AGIR
PQD NILO DA MARÉ15603MDB
PR CARLOS PENHA77789SOLIDARIEDADE
PR MARCELA CRISTINA77023SOLIDARIEDADE
PR STELLA DEDO DE DEUS77117SOLIDARIEDADE
PR VÂNIA AGUIAR14127PTB
PR. MARCOS GONÇALVES14840PTB
PRATINHA40013PSB
PRIMO RENATO51123PATRIOTA
PRÍNCIPE DOM PEDRO90511PROS
PRISCILA UNIÃO77778SOLIDARIEDADE
PRISCILLA CANEDO13456PT
PROF ALMEIDA27113DC
PROF FRANÇA51331PATRIOTA
PROF JORDÃO33456PMN
PROF JOSEMAR50500PSOL
PROF JOSIMAR MOTA70000AVANTE
PROF LEANDRO CHUPETA27888DC
PROF MILTON JR70888AVANTE
PROF RENATO BATISTA40713PSB
PROF ROGÉRIO DUARTE77077SOLIDARIEDADE
PROF ZÉ PAULO NEVES55155PSD
PROF. ANDRÉ MARTINS40142PSB
PROF. EDUARDO FORONI45216PSDB
PROF. MARCELO MARTINS40113PSB
PROF. PAULA LOUZADA20233PSC
PROFESSOR AILTON22446PL
PROFESSOR ALEXANDRE12050PDT
PROFESSOR ALVARO35777PMB
PROFESSOR CAPILÉ18183REDE
PROFESSOR CARLOS LOBO28800PRTB
PROFESSOR FLÁVIO70333AVANTE
PROFESSOR GERALDO HONÓRIO16161PSTU
PROFESSOR GUSTAVO13001PT
PROFESSOR ISAIAS TADEU11544PP
PROFESSOR ISRAEL40005PSB
PROFESSOR JACQUESON55077PSD
PROFESSOR JADER18612REDE
PROFESSOR JAIME40200PSB
PROFESSOR MAURO FERNANDES13388PT
PROFESSOR PAULO CASTANHEIRA90170PROS
PROFESSOR PEDRO PEPA55789PSD
PROFESSOR SÉRGIO AUGUSTO23190CIDADANIA
PROFESSOR VERISSINHO40068PSB
PROFESSOR WENDERSON DIAS50350PSOL
PROFESSORA  RITA ROMAO19332PODE
PROFESSORA ADRIANA DE MORAES51314PATRIOTA
PROFESSORA CLARICE13813PT
PROFESSORA GERLANE OLIVEIRA44462UNIÃO
PROFESSORA JANAÍNA RIBEIRO10401REPUBLICANOS
PROFESSORA SIMONE GUERRA19525PODE
PROFESSORA TANIA44998UNIÃO
PROTETORA PATRÍCIA VARGAS50100PSOL
PUDIM43013PV
QUILZA GOMES77124SOLIDARIEDADE
RACHEL NASSER19009PODE
RAFA APOIADORES DO BOLSONARO22138PL
RAFA DE MARTINS11234PP
RAFA GALOSSI50180PSOL
RAFAEL15159MDB
RAFAEL DA EMPADA10050REPUBLICANOS
RAFAEL HATAB30300NOVO
RAFAEL LOPES51171PATRIOTA
RAFAEL NEVES12027PDT
RAFAEL NOBRE44000UNIÃO
RAFAEL SODRE14190PTB
RAFAELA ALBERGARIA13474PT
RAFAELLE FIRMINO28088PRTB
RAIANA DE CHIQUINHO55022PSD
RAMIRES MENEZES90100PROS
RAMON BARAÚNA15155MDB
RAMON CARRERA55300PSD
RAMON DO LABORATÓRIO77562SOLIDARIEDADE
RAMON GAGO40500PSB
RAPHAEL COSTA40400PSB
RAPHAEL MONTENEGRO20178PSC
RAQUEL CHAVES77990SOLIDARIEDADE
RAQUEL QUINTANILHA51210PATRIOTA
REBECA GORDINHA14002PTB
REGINA DA HEMODIÁLISE20211PSC
REGINA DO SALGUEIRO44010UNIÃO
REGINA FECHÓ55533PSD
REGINALDO CARVALHO51737PATRIOTA
REGINALDO DEDEY18555REDE
REGINALDO SORÓ13998PT
REJANE REIS14112PTB
RENAN CURY77600SOLIDARIEDADE
RENAN DO FOGO51133PATRIOTA
RENAN FINNELLON44110UNIÃO
RENAN JORDY22111PL
RENAN LOPES44777UNIÃO
RENATA GUERRA22055PL
RENATA LIMPANDO O RIO90110PROS
RENATA SOUZA50007PSOL
RENATINHA DAS VARGENS20777PSC
RENATINHO28555PRTB
RENATO MACHADO13444PT
RENATO MIRANDA22345PL
RENATO PELLIZZARI40004PSB
RENATO RUFINO51555PATRIOTA
RENNAN CANTUARIA12321PDT
REY BIANNCHI14888PTB
REYNALDO VELLOSO70111AVANTE
RIBAMAR DADINHO13040PT
RIBEIRO SHOW45645PSDB
RICARDO BRUNET19024PODE
RICARDO DA KAROL12123PDT
RICARDO DAMIÃO14083PTB
RICARDO DO MATERIAL15023MDB
RICARDO GERANIUS55456PSD
RICARDO KAFA35355PMB
RICARDO OLIVEIRA35222PMB
RICARDO PAIZÃO18001REDE
RICARDO TINHA36061AGIR
RICARDO URBANO CORAÇÃO DE LEÃO11484PP
RICARDO WOLOSKER45170PSDB
RIGO DUARTE55232PSD
RITH GALDINO DA OSTOMIA19288PODE
ROBERTA CARVALHO51332PATRIOTA
ROBERTA GASPAR77769SOLIDARIEDADE
ROBERTA MAIA77711SOLIDARIEDADE
ROBERTINHO15151MDB
ROBERTO BAETA16016PSTU
ROBERTO LOUZADA51315PATRIOTA
ROBERTO MARTINS10030REPUBLICANOS
ROBERTO MONTEIRO13065PT
ROBINHO DO GÁS27282DC
ROBINHO DO PASSATO35890PMB
ROBINHO LIBERDADE18000REDE
ROBSON ANDRÉ33222PMN
ROBSON DE OXOSSI10103REPUBLICANOS
ROBSON DO CARMO14075PTB
ROBSON LEITE13013PT
ROBSON SANTOS90690PROS
RODOLFO ELIAS10120REPUBLICANOS
RODOLFO MAYA70532AVANTE
RODOLFO PEDROSA FILHO70077AVANTE
RODRIGO AMORIM14222PTB
RODRIGO BACELLAR22789PL
RODRIGO DIGÃO51345PATRIOTA
RODRIGO FARIAS36543AGIR
RODRIGO FRANÇA40575PSB
RODRIGO GURGEL44022UNIÃO
RODRIGO MONDEGO13000PT
RODRIGO OLIVEIRA14027PTB
RODRIGO SALVADOR19889PODE
RODRIGO SANTANA55630PSD
RODRIGO VIZEU51500PATRIOTA
RODRIGO XUXA44156UNIÃO
ROGÉRIA QUARESMA22190PL
ROGÉRIO DA CADEIRA DE RODA77045SOLIDARIEDADE
ROGERIO DO SALÃO22651PL
ROGÉRIO MACHADO13014PT
ROGERIO REIS35127PMB
ROGÉRIO SANTOS51147PATRIOTA
ROMILDO VICTORINO33077PMN
ROMMEL CARDOZO28070PRTB
ROMUALDO WENDEROSCKY15160MDB
ROMULO BARRETO35022PMB
RONALD DO FALHA35129PMB
RONALD RIBEIRO18789REDE
RONALDINHO DA CEASA40023PSB
RONALDO ANQUIETA44159UNIÃO
RONALDO DRUMMOND51023PATRIOTA
RONALDO MOREIRA ACS55888PSD
RONALDO TIJUQUINHA36373AGIR
ROSANA BERGONE15222MDB
ROSANGELA DA CRUZ15678MDB
ROSE CAIÇARA33422PMN
ROSE CIPRIANO COLET.PERIFÉRICA50800PSOL
ROSE MARÍTIMA20888PSC
ROSELI BRITO18456REDE
ROSELI FERREIRA22003PL
ROSENVERG REIS15016MDB
ROSI CORDEIRO12013PDT
ROSIANE VALERIO28321PRTB
ROSILENE MUNIZ36651AGIR
ROSIMERI GOMES10199REPUBLICANOS
ROSSANA BARBOSA10369REPUBLICANOS
RUSSAO GOMES19100PODE
RUSSO15611MDB
RUYBERTO10017REPUBLICANOS
SABINO90120PROS
SALTINO SANTOS27456DC
SAM E LOBO BOM40999PSB
SAMARA DO LINO10200REPUBLICANOS
SAMUEL MALAFAIA22777PL
SANDRA ALBUQUERQUE30123NOVO
SANDRA ALEIXO45333PSDB
SANDRA MARA DOS BICHINHOS51427PATRIOTA
SANDRA RIBEIRO43606PV
SANDRA SALOMÃO55788PSD
SANDRO DA SAÚDE28078PRTB
SANTOS CAMELÔ77790SOLIDARIEDADE
SARA LIRA15920MDB
SARA REGINA27009DC
SARAH PONCIO90123PROS
SARGENTO CAMARA19199PODE
SARGENTO DA SILVA19762PODE
SARGENTO FLAVIA LOUZADA90762PROS
SARGENTO MARCUS DIAS51643PATRIOTA
SARGENTO SACRAMENTO44190UNIÃO
SARGENTO TIBÚRCIO51220PATRIOTA
SEBASTIAO COSTA12956PDT
SEBASTIÃO DE ANDRADE35802PMB
SEBASTIÃO DO CARRO DE SOM45778PSDB
SENDRA DA LIGHT70223AVANTE
SERGINHO 100%45005PSDB
SERGINHO MARAVILHA15867MDB
SERGINHO MONTEIRO50420PSOL
SERGINHO TAMO JUNTO15551MDB
SERGIO ALEXANDRE R FERREIRA33050PMN
SÉRGIO CONSELHEIRO27826DC
SERGIO FERNANDES55655PSD
SÉRGIO LUPPER43789PV
SERGIO OLIVEIRA35303PMB
SERGIO PAES50016PSOL
SERGIO SANOLI22652PL
SÉRGIO SAPÊ28050PRTB
SERJÃO DO SINDICATO15991MDB
SERRADO90500PROS
SGT ALEXANDRE MARTINS22762PL
SGT AQUICILEY F. ADÃO DO CAMPO10134REPUBLICANOS
SGT CALVETE28018PRTB
SGT HUGO JUNIOR28300PRTB
SGT VALENTIM19011PODE
SHEILA20998PSC
SHEILA BARBOSA15215MDB
SHIRLEI MARQUES29529PCO
SIDNEI FERREIRA27093DC
SIDNEY JESUS40323PSB
SILVANA CABELEIREIRA44033UNIÃO
SILVANA NASCIMENTO28667PRTB
SILVIA DE MENDONÇA13777PT
SILVIA HELENA77774SOLIDARIEDADE
SILVINA11400PP
SILVINHO DESPACHANTE10110REPUBLICANOS
SIMONE AMARAL36367AGIR
SIMONE FEITOSA77321SOLIDARIEDADE
SIMONE SCHUCHANOF33646PMN
SIRLEI14291PTB
SOL CAPPELLESSO15336MDB
SOLANGE ARAUJO19700PODE
SOLANGE MARINHO10121REPUBLICANOS
SOLANGE NAVAL77212SOLIDARIEDADE
SOLANGE PACHECO28282PRTB
SOLDADO TOBIAS77103SOLIDARIEDADE
SONEKA RIBEIRO33816PMN
SONIA LOPES22110PL
SONINHA OLIVEIRA28123PRTB
SORÓ35256PMB
SUB FATIMA11101PP
SUB FRANÇA28006PRTB
SUB MARCOS PAULO90490PROS
SUB TENENTE BERNARDO27190DC
SUBOFICIAL SEBASTIÃO RIBEIRO14114PTB
SUBTENENTE BRUNO NEVES70070AVANTE
SUBTENENTE RIBEIRO36911AGIR
SUBTENENTE SERGIO SILVA70772AVANTE
SUELI ESTEVES12129PDT
SUELLEN CRUZ28054PRTB
SUELLEN GOMES11188PP
SUZETE GUERREIRA40566PSB
SYLVINHO CABEÇA BRANCA15624MDB
TACIMAR HOENDEL22555PL
TAMYRES MARIANO33330PMN
TANDE VIEIRA90111PROS
TARCISIO TEIXEIRA90678PROS
TATIANA LABAREDA33789PMN
TATIANE MENDES28660PRTB
TATIANNY DA COLETIVA FEMINISTA50111PSOL
TEN NILTON DA SILVA33190PMN
TEREZA ARAPIUM18188REDE
TEREZINHA SOUZA ASSIST SOCIAL90591PROS
TERTULIANO20067PSC
TH JÓIAS15123MDB
THAIS DAMASCENO30444NOVO
THAÍSA BRASIL70600AVANTE
THAY VENTURINI27150DC
THIAGO COQUEIRO21100PCB
THIAGO DA MARMORARIA28369PRTB
THIAGO DE PAULA O AGUINHO13253PT
THIAGO GAGLIASSO22200PL
THIAGO MAINENTI23456CIDADANIA
THIAGO MEIJUEIRO23123CIDADANIA
THIAGO ORGÂNICO50444PSOL
THIAGO RANGEL19333PODE
THIAGO RESTEL70115AVANTE
THIAGO SALVINO51910PATRIOTA
THIAGO SILVA35493PMB
THIAGO VALÉRIO12090PDT
THIELLE FERRARI33187PMN
TIA ADELAIDE51057PATRIOTA
TIA CRIS27503DC
TIA DÉBORA DO SOCIAL27002DC
TIA DO CAFÉ40656PSB
TIA JU10123REPUBLICANOS
TIA LU DA RECICLAGEM40132PSB
TIA RAQUEL DO SOCIAL55126PSD
TIAGO DA NAZARENO27418DC
TIANA LEAL28600PRTB
TICIANA PRESTE40121PSB
TICO DA MARÉ45560PSDB
TIMOR44744UNIÃO
TINA35776PMB
TIO CARLINHOS90077PROS
TIO NEGO18013REDE
TONHÃO DE SANTA CRUZ14254PTB
TONHO DE SOUZA12021PDT
TONY PAIXÃO35600PMB
TOSHI27014DC
TUNINHO VIRA VIROU11505PP
UBERLANDE LOURENÇO51667PATRIOTA
UELISON RUSSÃO35190PMB
UZIEL LIMA19225PODE
VAGNER MACHADO15233MDB
VAGUINHO NEGUINHO51234PATRIOTA
VAL CEASA51888PATRIOTA
VAL MELIGA22177PL
VALDECY DA SAÚDE22615PL
VALDINEA SIQUEIRA36127AGIR
VALDINEI MARTINS14321PTB
VALDIR CORREA33111PMN
VALDIR VIRGENS55384PSD
VALÉRIA DO LUCIANO27030DC
VALERIA OLIVEIRA90707PROS
VALERIA VILELA15969MDB
VALQUIRIA ELETRICISTA70952AVANTE
VAN JHONSON15100MDB
VANDINHA DO MUCAJÁ28769PRTB
VANDINHO DA GRAFICA12222PDT
VANDRO FAMÍLIA77500SOLIDARIEDADE
VANESSA AFONSO20202PSC
VANESSA FELIPPE12800PDT
VANESSA FERREIRA27433DC
VANESSA GOMES SAMPAIO70774AVANTE
VANILDA RANGEL20024PSC
VERDIANO70002AVANTE
VERINHA18306REDE
VERÔNICA LIMA13580PT
VERONICA SANTIAGO40021PSB
VETERANO EDMAR27023DC
VICENTE GADELHA27010DC
VILMA GUERREIRA DA ZONA OESTE27033DC
VINICIUS COZZOLINO44555UNIÃO
VINICIUS RODRIGUES29229PCO
VIRGINIA PINTO VÓ DO ZAP22180PL
VITOR JOGADOR19599PODE
VITOR JUNIOR12000PDT
VITOR PAULO28700PRTB
VIVI DAS DIVAS77069SOLIDARIEDADE
VIVIANE CARVALHO28059PRTB
WALDIR FIRMINO12007PDT
WALLACE ANABAL36644AGIR
WALLACE NEGÃO DO FUNK11714PP
WALNEY ROCHA14000PTB
WALSILVA14020PTB
WALTER LEIRAS55321PSD
WANDER OLIVEIRA WO10644REPUBLICANOS
WANDERSON NOGUEIRA12712PDT
WELBERT PEDRO22333PL
WELLINGTON DELFINO29429PCO
WELLINGTON ENEAS35056PMB
WELLINGTON JOSE19779PODE
WELLINGTON PACIENCIA19857PODE
WELLINGTON RICARDO51619PATRIOTA
WENDEL BRITTO90022PROS
WENDELL77333SOLIDARIEDADE
WERNECK14404PTB
WESLEY TEIXEIRA40777PSB
WILIAM PRADO15003MDB
WILL BRAGANÇA28077PRTB
WILLIAM BARCELLOS19619PODE
WILLIAM DA MARÉ90010PROS
WILLIANS OLIVEIRA33231PMN
WILSON DE TRÊS FONTES90629PROS
WILTON SILVEIRA14140PTB
XANDY NORMAL70133AVANTE
XNEGRÃO ACIOLI70014AVANTE
XUXA MEL77708SOLIDARIEDADE
YARA HAQUIM30330NOVO
YARITZA50069PSOL
YURI50700PSOL
ZALI SÓ ALEGRIA20722PSC
ZÉ ANTÔNIO77302SOLIDARIEDADE
ZÉ DA ÓTICA70999AVANTE
ZÉ DO RIO40122PSB
ZEIDAN13103PT
ZEZE AMIGA DE FE12666PDT
ZEZINHO DA SAÚDE45336PSDB
ZEZINHO DO CAMINHÃO10444REPUBLICANOS
ZIMAR DA DENGUE44900UNIÃO
ZIRIGUIDIM28651PRTB
ZITO55345PSD
ZOINHO90116PROS
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