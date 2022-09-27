RELAÇÃO COMPLETA DA CANDIDATOS

|PRESIDENTE
|Número
|Partido
|CIRO GOMES
|12
|PDT
|CONSTITUINTE EYMAEL
|27
|DC
|FELIPE D’AVILA
|30
|NOVO
|JAIR BOLSONARO
|22
|PL
|LÉO PÉRICLES
|80
|UP
|LULA
|13
|PT
|PADRE KELMON
|14
|PTB
|SIMONE TEBET
|15
|MDB
|SOFIA MANZANO
|21
|PCB
|SORAYA THRONICKE
|44
|UNIÃO
|VERA
|16
|PSTU
|GOVERNADOR
|Número
|Partido
|CLÁUDIO CASTRO
|22
|PL
|CYRO GARCIA
|16
|PSTU
|EDUARDO SERRA
|21
|PCB
|JULIETE
|80
|UP
|LUIZ EUGÊNIO
|29
|PCO
|MARCELO FREIXO
|40
|PSB
|PAULO GANIME
|30
|NOVO
|RODRIGO NEVES
|12
|PDT
|WILSON WITZEL
|35
|PMB
|SENADOR
|Número
|Partido
|ALESSANDRO MOLON
|400
|PSB
|ANDRE CECILIANO
|133
|PT
|ANTONIO HERMANO
|290
|PCO
|BÁRBARA SINEDINO
|160
|PSTU
|CABO DACIOLO
|120
|PDT
|CLARISSA
|444
|UNIÃO
|DANIEL SILVEIRA
|142
|PTB
|HIRAN ROEDEL
|211
|PCB
|ITAGIBA
|700
|AVANTE
|PROF. HELVIO COSTA
|277
|DC
|RAUL
|800
|UP
|ROMÁRIO
|222
|PL
|SUED HAIDAR
|355
|PMB
|DEPUTADO FEDERAL
|Número
|Partido
|“A VERA”
|7050
|AVANTE
|ABRAÃO BRAZ
|3017
|NOVO
|ADELZON ALVES
|4300
|PV
|ADEMIR MELO
|1956
|PODE
|ADEMIR PANCOTE
|9095
|PROS
|ADENIR BRETAS
|1512
|MDB
|ADILSON REIS
|3670
|AGIR
|ADRIANO PEQUENO
|1918
|PODE
|ADRIANO RODRIGUES
|4501
|PSDB
|ADRIELY OSÓRIO
|4048
|PSB
|AGUINALDO MARTINS
|2332
|CIDADANIA
|ALAINE JAPONESA
|9097
|PROS
|ALAN ANDRADE
|3663
|AGIR
|ALAN BOSA
|4571
|PSDB
|ALANZINHO
|7017
|AVANTE
|ALBERTO BRIZOLA
|4414
|UNIÃO
|ALBERTO DA 17
|4517
|PSDB
|ALDINHO HUNGRIA
|1544
|MDB
|ALENCAR DACIOLO
|1200
|PDT
|ALESSANDRA MARQUES
|2989
|PCO
|ALESSANDRA SANTOS
|1990
|PODE
|ALEX CAMPANHAO
|5071
|PSOL
|ALEX SANDRO VIGILANTE
|3693
|AGIR
|ALEXANDRE CARVALHO
|2824
|PRTB
|ALEXANDRE COIMBRA
|3317
|PMN
|ALEXANDRE DA COLÔNIA
|7725
|SOLIDARIEDADE
|ALEXANDRE FREITAS
|1900
|PODE
|ALEXANDRE MADEIRA
|4003
|PSB
|ALEXANDRE METELLO OIPAZ
|5150
|PATRIOTA
|ALEXANDRE MUNIZ
|3303
|PMN
|ALEXANDRE OLIVEIRA
|5580
|PSD
|ALEXANDRE PIMENTEL
|2822
|PRTB
|ALEXANDRE SALGADO
|7727
|SOLIDARIEDADE
|ALEXANDRE WEISSHUHN
|3012
|NOVO
|ALEXANDRINA FALCÃO
|7710
|SOLIDARIEDADE
|ALINE NASCIMENTO
|2805
|PRTB
|ALMIR MOURA
|5180
|PATRIOTA
|ALTINEU CORTES
|2269
|PL
|ALVES ASSISTENTE SOCIAL
|1426
|PTB
|AMANDINHA DO DEDÉ
|2016
|PSC
|ANA CLAUDIA
|5101
|PATRIOTA
|ANA PAULA GOLDBACH
|1405
|PTB
|ANA PAULA SAMI JORGE
|7009
|AVANTE
|ANATIELY BARBOSA
|7772
|SOLIDARIEDADE
|ANDERSON AMORIM
|2730
|DC
|ANDERSON BARRETO
|2883
|PRTB
|ANDERSON BRAVO
|3307
|PMN
|ANDERSON PILOTO
|4078
|PSB
|ANDERSON VILELA
|1153
|PP
|ANDRÉ AFFONSO
|2850
|PRTB
|ANDRE ARIGONI
|3609
|AGIR
|ANDRÉ BARROS
|5042
|PSOL
|ANDRE COSTA
|2356
|CIDADANIA
|ANDRÉ DE GILSON
|5525
|PSD
|ANDRÉ FALA MIRANDA
|1138
|PP
|ANDRE LAZARONI
|4321
|PV
|ANDRE MONICA
|1211
|PDT
|ANDRÉ SANTIAGO
|1533
|MDB
|ANDREA CASSA
|5023
|PSOL
|ANDREA GUIMARÃES
|9033
|PROS
|ANDRÉA LUCIA LÖFGREN
|7051
|AVANTE
|ANDREA PAOLA A ARACI EMPREGADA
|2864
|PRTB
|ANDREA SORVETÃO
|1027
|REPUBLICANOS
|ANDREA VIEIRA
|1258
|PDT
|ANDREIA ZITO
|5545
|PSD
|ANGÉLICA MARCELINO
|1505
|MDB
|ANSELMO FOTÓGRAFO
|5198
|PATRIOTA
|ANTONIA FONTENELLE
|1008
|REPUBLICANOS
|ANTONIA LEITE BARBOSA
|2323
|CIDADANIA
|ANTÔNIO EUDES
|4080
|PSB
|ANTÔNIO LUIZ
|1023
|REPUBLICANOS
|AQUILES BARRETO
|5544
|PSD
|ARANHA
|1357
|PT
|ARIEL MARTINS
|1406
|PTB
|ARIMATHÉA
|4010
|PSB
|ARLEAN BUENO TAXISTA
|1003
|REPUBLICANOS
|ARLEY SANTOS
|3507
|PMB
|AROLDINHO FEDERAL
|2225
|PL
|AROLDO NASCIMENTO
|1475
|PTB
|ARTHUR COSTA
|1101
|PP
|ARY JORGE FAMÍLIA
|9080
|PROS
|ASSIS FREITAS
|6500
|PC do B
|ATAIDE JUNIOR
|1121
|PP
|ÁTILA A. NUNES
|5507
|PSD
|AUGUSTO ECO
|1888
|REDE
|AUREO RIBEIRO
|7733
|SOLIDARIEDADE
|BABÁ
|5051
|PSOL
|BACABAL
|1213
|PDT
|BALTAZAR
|4450
|UNIÃO
|BANDEIRA DE MELLO
|4000
|PSB
|BARACK OBAMA
|3696
|AGIR
|BARBARA BERNARDES
|1527
|MDB
|BARBARA CRISTINA
|3355
|PMN
|BEATRIZ
|2826
|PRTB
|BEATRIZ MELO
|2959
|PCO
|BEATRIZ NASCIMENTO
|2035
|PSC
|BEBETO
|1433
|PTB
|BEBETO TETRA
|5577
|PSD
|BED LENNY
|2812
|PRTB
|BENEDITA DA SILVA
|1377
|PT
|BERE DOS ANJOS
|3637
|AGIR
|BERNARDO ABREU
|3021
|NOVO
|BETH LYRA
|3375
|PMN
|BETTY LAGE
|1144
|PP
|BIA PONTES
|4006
|PSB
|BIANCA MACHADO
|2267
|PL
|BIANCA NALDY
|3669
|AGIR
|BILICO PAIM
|5136
|PATRIOTA
|BINHO FAVELA
|1388
|PT
|BIÓLOGO HENRIQUE
|4090
|PSB
|BISPA ROSILENE OLIMPIO
|1277
|PDT
|BISPO ANTÔNIO CARLOS
|1135
|PP
|BISPO JOÃO LEITE
|1500
|MDB
|BISPO JOSIAS CARVALHO DA JUMEB
|3550
|PMB
|BISPO PAULO SANTOS
|3505
|PMB
|BONECO
|1933
|PODE
|BONITÃO
|7055
|AVANTE
|BRENO RIO
|1266
|PDT
|BRUNO LOPES
|1980
|PODE
|BRUNO NASCIMENTO
|1091
|REPUBLICANOS
|CABO ALONSIMAR
|1903
|PODE
|CABO JORDANE CABRAL
|7021
|AVANTE
|CAETANO ALBUQUERQUE
|2949
|PCO
|CAIO LOPES
|2002
|PSC
|CAIO VIANNA
|5589
|PSD
|CAMILA MARINS
|1329
|PT
|CAMILLA SANTIAGO
|3698
|AGIR
|CANTORA ANA GONÇALVES
|3330
|PMN
|CAPITÃ BRASIL
|1401
|PTB
|CAPITÃO PAULO SILVA
|5161
|PATRIOTA
|CAPITÃO RAFAEL O COELHÃO
|7766
|SOLIDARIEDADE
|CAPITÃO RAMOS
|3681
|AGIR
|CARLA PIRANDA
|4333
|PV
|CARLA ROSA
|3515
|PMB
|CARLÃO DA AGRICULTURA
|5140
|PATRIOTA
|CARLINHO DA RECICLAGEM
|1236
|PDT
|CARLINHO DA SAÚDE
|7715
|SOLIDARIEDADE
|CARLINHOS DA PROF ODETTE
|1455
|PTB
|CARLINHOS JACARÉ
|3360
|PMN
|CARLINHOS MECÂNICO
|1113
|PP
|CARLINHOS PRÓ-MENOR
|9051
|PROS
|CARLINHOS SANTANA
|1588
|MDB
|CARLOS ALEXANDRE
|3616
|AGIR
|CARLOS BAÍA DA RÁDIO
|2350
|CIDADANIA
|CARLOS CORTES
|1593
|MDB
|CARLOS CRUZ
|1214
|PDT
|CARLOS DARCY BERSOT
|1169
|PP
|CARLOS FAREH
|5144
|PATRIOTA
|CARLOS JORDY
|2211
|PL
|CARLOS MACEDO
|5156
|PATRIOTA
|CARLOS ONTIVEROS
|1218
|PDT
|CARLOS PERRÉTO
|2736
|DC
|CARLOS RUSSO
|1912
|PODE
|CARLOS SANTANA
|2007
|PSC
|CAROL MIDORI
|1140
|PP
|CAROL SPONZA
|3001
|NOVO
|CAROLINA FILHA DE ALAIR CORRÊA
|4445
|UNIÃO
|CAROLINA LACERDA
|9066
|PROS
|CARVALHAL
|3561
|PMB
|CASSIO AVELAR
|9004
|PROS
|CASSIO LOPES
|1407
|PTB
|CATIA CRUZ
|1068
|REPUBLICANOS
|CATIA NASCIMENTO
|5132
|PATRIOTA
|CAUTELA
|9056
|PROS
|CAVALIERI
|1104
|PP
|CEL PROF JOÃO NEVES
|3003
|NOVO
|CÉLIA ARAÚJO
|3080
|NOVO
|CELSO CAMPISTA
|2725
|DC
|CEZINHA DO MERCADO
|5120
|PATRIOTA
|CHAPINHA
|1132
|PP
|CHARBEL CAPAZ
|3039
|NOVO
|CHARLES ADVENTE
|1467
|PTB
|CHARLLES BATISTA
|2299
|PL
|CHAROPINHO 22
|2752
|DC
|CHEILINHA
|2715
|DC
|CHICÃO BULHÕES
|5553
|PSD
|CHICO ALENCAR
|5050
|PSOL
|CHICO D’ANGELO
|1210
|PDT
|CHININHA
|7787
|SOLIDARIEDADE
|CHIQUINHO BRAZÃO
|4401
|UNIÃO
|CHRIS DA QUATRO PATINHAS
|2264
|PL
|CHRIS NERI
|5133
|PATRIOTA
|CHRIS TONIETTO
|2214
|PL
|CHRISTINO ÁUREO
|1155
|PP
|CINTIA SAVELLI
|1123
|PP
|CLAUDIA DO BRECHÓ
|9049
|PROS
|CLAUDIA FERREIRA
|3353
|PMN
|CLAUDIA MARTA
|4505
|PSDB
|CLAUDIA SANTOS
|5165
|PATRIOTA
|CLAUDINHO DO SOM
|2755
|DC
|CLAUDINHO PÉ NO CHÃO
|1394
|PT
|CLAUDIO CHUMBINHO
|4441
|UNIÃO
|CLAUDIO LUIZ
|1292
|PDT
|CLÉBIO LOPES JACARÉ
|4499
|UNIÃO
|CLEIDE GARI
|2398
|CIDADANIA
|CLEMELSON DA SAÚDE
|7016
|AVANTE
|CLOVINHO
|5189
|PATRIOTA
|COMANDANTE RIBEIRO AFONSO
|1920
|PODE
|COMANDANTE SARMENTO
|1082
|REPUBLICANOS
|COMANDANTE SERGIO
|1154
|PP
|CORONEL BUSNELLO
|5554
|PSD
|CORONEL CAJUEIRO
|4434
|UNIÃO
|CORONEL CLAUDIA LOVAIN
|5530
|PSD
|CORONEL GUILHERME
|5170
|PATRIOTA
|CORONEL LERMEN
|2882
|PRTB
|CORONEL MARCIO
|2040
|PSC
|CORONEL MELO
|4447
|UNIÃO
|CORONEL PAULO AFONSO
|1290
|PDT
|CORONEL PERRY SOUZA
|3366
|PMN
|CORONEL RABELO
|1490
|PTB
|CORONEL ROBADEY
|1193
|PP
|CORONEL WILLIAM SODRÉ
|1051
|REPUBLICANOS
|COSME DA SILVEIRA
|2774
|DC
|CRIS FERNANDES
|4555
|PSDB
|CRIS MOTA
|7060
|AVANTE
|CRISTIANE FRANCO
|3633
|AGIR
|CRISTIANE HUBACK
|1043
|REPUBLICANOS
|CRISTIANE PEREIRA
|5516
|PSD
|CRISTIANO
|7751
|SOLIDARIEDADE
|CRISTIANO ALMEIDA
|7788
|SOLIDARIEDADE
|CRISTIANO MORAGAS
|2001
|PSC
|CRISTINA MEL
|4443
|UNIÃO
|CRISTOVÃO
|5151
|PATRIOTA
|CUTRIM
|2817
|PRTB
|DANI CUNHA
|4477
|UNIÃO
|DANI MAIA
|4554
|PSDB
|DANIEL FERNANDES
|2888
|PRTB
|DANIEL MOFACTO
|1402
|PTB
|DANIEL SORANZ
|5588
|PSD
|DANIELA DO WAGUINHO
|4412
|UNIÃO
|DANIELLE CARVALHO
|2809
|PRTB
|DANIELLE SANTANA
|2334
|CIDADANIA
|DANNY BABALU
|1282
|PDT
|DARIO FERREIRA
|2860
|PRTB
|DAVI SOUZA
|1202
|PDT
|DAVID MUNIZ DINIZ
|3326
|PMN
|DAYVIANE GARCIA
|3030
|NOVO
|DE SÁ
|2758
|DC
|DÉBORA MONTEIRO
|2804
|PRTB
|DEBORAH FARAH
|5102
|PATRIOTA
|DEDINHO
|5541
|PSD
|DEL
|5565
|PSD
|DELANEY
|2720
|DC
|DELEGADA PAULA MARY
|4411
|UNIÃO
|DELEGADO ALEXANDRE SARAIVA
|4007
|PSB
|DELEGADO ALLAN TURNOWSKI
|2227
|PL
|DELEGADO ANTÔNIO FURTADO
|4493
|UNIÃO
|DELEGADO FERNANDO VELOSO
|2230
|PL
|DELEGADO MARCUS VINICIUS
|9010
|PROS
|DELEGADO RAMAGEM
|2217
|PL
|DELEY
|5599
|PSD
|DENA MOURA
|3538
|PMB
|DENILSON PRATA
|5055
|PSOL
|DENILSON SOUZA
|1368
|PT
|DENIS DE PAULA
|2877
|PRTB
|DENIS MOURA
|7072
|AVANTE
|DERÊ
|5007
|PSOL
|DEULER
|1511
|MDB
|DEYSON THOMÉ
|1151
|PP
|DICA
|4419
|UNIÃO
|DIMAS GADELHA
|1301
|PT
|DINHO TRINDADE
|7077
|AVANTE
|DOM SERRA
|2707
|DC
|DONATO
|1999
|PODE
|DOUTOR DANILO
|1133
|PP
|DOUTOR KLEBINHO
|1950
|PODE
|DOUTOR LUIZINHO
|1177
|PP
|DOUTORA EDIANNE ABREU
|2226
|PL
|DOUTORA LUCIA COSTA
|1370
|PT
|DR ANDRE CAMPISTA
|1914
|PODE
|DR ANGELA TENORIO
|1953
|PODE
|DR ANTÔNIO ANTUNES
|2855
|PRTB
|DR AUGUSTO CESAR
|2322
|CIDADANIA
|DR BRUNO CHAGAS
|3333
|PMN
|DR CAIO REIS
|7066
|AVANTE
|DR EDUARDO TERRA
|2873
|PRTB
|DR FLÁVIO
|2245
|PL
|DR FLÁVIO ANTUNES
|2320
|CIDADANIA
|DR GUSTAVO DO SANEAMENTO
|2828
|PRTB
|DR J.SANTANA
|1172
|PP
|DR LAÉRCIO DO CARMO
|2816
|PRTB
|DR LOBÃO
|1344
|PT
|DR LUIZ ELPIDIO
|3565
|PMB
|DR MARCIO DIAS
|7028
|AVANTE
|DR MÁRCIO VILARÓ
|2742
|DC
|DR PAULO CÉSAR
|5569
|PSD
|DR PAULO RODRIGUES
|1930
|PODE
|DR ROBSON SANTANA
|5167
|PATRIOTA
|DR RODRIGO TEIXEIRA
|3580
|PMB
|DR SADINOEL
|5567
|PSD
|DR WAGNER GAMA
|7085
|AVANTE
|DR WELINGTON AGUIAR
|2077
|PSC
|DR WELLINGTON BRUNO
|2301
|CIDADANIA
|DR. ALCIO PEREIRA
|1017
|REPUBLICANOS
|DR. ELIMAR
|1056
|REPUBLICANOS
|DR. EMERSON ALBERTO
|7076
|AVANTE
|DR. GOMES
|3500
|PMB
|DR. HENRIQUE PAES
|4522
|PSDB
|DR. JOÃO VAZ
|1081
|REPUBLICANOS
|DRA DIVA VALENTINI
|2708
|DC
|DRA FLÁVIA FRÓES
|4413
|UNIÃO
|DRA LETÍCIA COSTA
|2200
|PL
|DRA LUCIANA OLIVEIRA
|7747
|SOLIDARIEDADE
|DRA MALU ALCANTARA
|9002
|PROS
|DRA MARCIA WALLIER
|9060
|PROS
|DRA SARITA PAIVA
|2866
|PRTB
|DRª VIVIAN ALENCAR
|5597
|PSD
|DRA. ROSE CABRAL
|3635
|AGIR
|DRA. ALEXANDRA MENEZES
|1118
|PP
|DRA. ALZIRA MARQUES
|3553
|PMB
|DRA. AURORA
|1427
|PTB
|DRA. MARTHA CARDOSO
|1044
|REPUBLICANOS
|DRA. ROSELENE MARTINS
|1465
|PTB
|DUDA CARVALHO
|4500
|PSDB
|DUDU DOIS D
|7790
|SOLIDARIEDADE
|DUDU SOARES
|7730
|SOLIDARIEDADE
|DUUGOMES
|4544
|PSDB
|ED RAPOSO
|1461
|PTB
|EDIMILSON MIGOWSKI
|2224
|PL
|EDSON DO PEIXE
|2312
|CIDADANIA
|EDSON SANTOS
|4077
|PSB
|EDUARDO BADU
|1007
|REPUBLICANOS
|EDUARDO DO BLOG
|1088
|REPUBLICANOS
|EDUARDO NEVES
|3551
|PMB
|EDUARDO TORRES
|1016
|REPUBLICANOS
|ELAINE MOURA
|2235
|PL
|ELAINE OLIVEIRA
|1251
|PDT
|ELBA BARCELLOS
|1525
|MDB
|ELIANE DA SAÚDE
|1166
|PP
|ELIANE JORDÃO “MÃE DA MANU”
|1078
|REPUBLICANOS
|ELIANE PIRES
|1232
|PDT
|ELIEL JR OCUPA BAIXADA
|5060
|PSOL
|ELIEL TREZEDECK
|2728
|DC
|ELISA SANCHES
|5169
|PATRIOTA
|ELISABETTA ZOTTOLO
|4005
|PSB
|ELISÂNGELA FREITAS
|2844
|PRTB
|ELIZ NASCIMENTO
|7044
|AVANTE
|ELIZABETH FERRAZ
|2274
|PL
|ELIZANGELA LOBO
|1905
|PODE
|ELYANE SOUZA
|4553
|PSDB
|EMANUEL MARQUES
|2351
|CIDADANIA
|EMERSON ZÉ NINGUÉM
|3655
|AGIR
|EMÍLIA AMOÊDO
|1305
|PT
|ENFERMEIRA KAREN VALLADARES
|5537
|PSD
|ENFERMEIRA REJANE
|6556
|PC do B
|EPHRAIN MARINS
|3020
|NOVO
|ERCILIA SILVEIRA
|5121
|PATRIOTA
|ERICA MADRINHA
|7780
|SOLIDARIEDADE
|ERICK VERMELHO
|1302
|PT
|ERIKA GAMA
|3627
|AGIR
|ERIKA PEIXOTO
|3331
|PMN
|ERIVELTO COSTA
|5105
|PATRIOTA
|ERIVELTON CANTOR
|7762
|SOLIDARIEDADE
|ESLEY RODRIGUES
|1217
|PDT
|ETHIENE
|3666
|AGIR
|EVANDRO MACHADO
|4502
|PSDB
|EZEQUIEL OLIVEIRA
|3338
|PMN
|FABIANO GONÇALVES
|2360
|CIDADANIA
|FABIANO OLIVEIRA
|4490
|UNIÃO
|FÁBIO BARAÚNA
|5089
|PSOL
|FABIO COSTA
|5527
|PSD
|FÁBIO MANAUS
|2747
|DC
|FABIO PERALTA
|3599
|PMB
|FAFA CAMINHONEIRA
|1926
|PODE
|FATIMA GONÇALVES OBA OBA
|1921
|PODE
|FATINHA
|5556
|PSD
|FELICIANO JOSÉ
|4577
|PSDB
|FELÍCIO LATERÇA
|1122
|PP
|FELIPE BORNIER
|4488
|UNIÃO
|FELIPE BRASILEIRO
|1570
|MDB
|FELIPE PEIXOTO
|5512
|PSD
|FERNANDA CAMPISTA
|7744
|SOLIDARIEDADE
|FERNANDA DA SOS
|3305
|PMN
|FERNANDA LEAL
|5508
|PSD
|FERNANDA LIRA
|1147
|PP
|FERNANDO FREITAS
|3608
|AGIR
|FERNANDO PAULADA
|1966
|PODE
|FILIPE MENDES
|2785
|DC
|FIUZA
|1551
|MDB
|FLAVIANA CARVALHO
|3078
|NOVO
|FLAVINHA FREITAS
|2800
|PRTB
|FLÁVIO GANEM
|7099
|AVANTE
|FLÁVIO HORTA
|2829
|PRTB
|FLAVIO PACCA
|1445
|PTB
|FLÁVIO TIZIU
|4009
|PSB
|FRANCELINO PAES
|1317
|PT
|FRANCISCO FLORIANO
|4480
|UNIÃO
|FRANK ALARCON
|1366
|PT
|FRANKLIN MOTA
|2833
|PRTB
|FROILAN
|4525
|PSDB
|FURLANI
|4410
|UNIÃO
|FUZILEIRO BRAZ
|1120
|PP
|GABI MARQUES
|1523
|MDB
|GABRIEL GARCIA
|1299
|PDT
|GABRIEL MARQUES
|2123
|PCB
|GABRIELA LIMA
|1331
|PT
|GABRIELA MORAIS
|1946
|PODE
|GABRIELA VARGAS
|3585
|PMB
|GABY DAMASCENO
|2000
|PSC
|GASPAR STEIN
|2846
|PRTB
|GAVIÃO
|5148
|PATRIOTA
|GEFERSON DO CQO
|3399
|PMN
|GELSON AZEVEDO
|2288
|PL
|GENERAL PAZUELLO
|2212
|PL
|GENIVALDO NOGUEIRA
|3520
|PMB
|GEORGE ITAL
|7781
|SOLIDARIEDADE
|GEORGE LEAN
|9011
|PROS
|GERALDINHO DO GELO
|4430
|UNIÃO
|GERSON PAULO
|3337
|PMN
|GERUSA JONHSON SANTOS
|7025
|AVANTE
|GESIEL LESSA
|4569
|PSDB
|GIGI
|7729
|SOLIDARIEDADE
|GIL ARRUZO
|3625
|AGIR
|GILBERTO COSTA
|3321
|PMN
|GILBERTO DANIEL
|1545
|MDB
|GILBERTO RODOVIARIO
|1928
|PODE
|GILBERTO SALARINI
|1520
|MDB
|GILBERTO VANDERLEI
|5025
|PSOL
|GILCEIA MACHADO
|1509
|MDB
|GILMAR MARTINS
|3359
|PMN
|GILSON DO CEFEN
|5513
|PSD
|GION FLOR
|7022
|AVANTE
|GISELE NASCIMENTO
|4478
|UNIÃO
|GISELE SANTOS
|2005
|PSC
|GLAIDSON ACÁCIO
|2710
|DC
|GLAUBER
|5080
|PSOL
|GLAUBER POUBEL
|9022
|PROS
|GLAUBER ROCHA
|1599
|MDB
|GLAUCIA BRENNY
|1117
|PP
|GLAUCIO MARCELO
|1451
|PTB
|GLAUCIO SANTOS
|3602
|AGIR
|GLORIA OLIVEIRA
|2827
|PRTB
|GRAÇA DO PT
|1367
|PT
|GUARINO VILHENA
|3537
|PMB
|GUGU QUARENTA
|1413
|PTB
|GUILHERME MENEZES
|7081
|AVANTE
|GUILHERME OLIVEIRA
|2013
|PSC
|GURGEL
|2238
|PL
|GUSTAVO FERREIRA
|7010
|AVANTE
|GUSTAVO HENRIQUE DANDO CHOQUE
|9081
|PROS
|GUSTAVO PEDRO
|2121
|PCB
|GUSTAVO SIMAS
|4421
|UNIÃO
|GUTEMBERG FONSECA
|2255
|PL
|GUTEMBERG REIS
|1516
|MDB
|HAMILTON ROCHA
|4358
|PV
|HAROLDO BUNN
|1199
|PP
|HAROLDO PEÇANHA
|7721
|SOLIDARIEDADE
|HELDER IVO DEDO DE DEUS
|7707
|SOLIDARIEDADE
|HELEN BARRETO
|1574
|MDB
|HELENA WITZEL
|3501
|PMB
|HELIMAR AZEVEDO
|2801
|PRTB
|HELINHO DO SINDICATO
|3612
|AGIR
|HELINHO SILVA
|1205
|PDT
|HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES
|2220
|PL
|HELOÍSA HELENA
|1818
|REDE
|HELOISA SANTOS
|3379
|PMN
|HENRIQUE SIMONARD
|2929
|PCO
|HENYS PINTO
|2802
|PRTB
|HERMAN GUEDES
|3015
|NOVO
|HERMITON MOURA VEM PRA DIREITA
|2244
|PL
|HUGO LEAL
|5510
|PSD
|HUGO TAVARES
|3620
|AGIR
|HUGUINHO
|5123
|PATRIOTA
|HUMBERTO ADAMI
|4055
|PSB
|IDA DEL RIO
|3013
|NOVO
|IGOR CRESPO
|7013
|AVANTE
|IGOR PORTO
|1945
|PODE
|INDIANARAE SIQUEIRA
|1369
|PT
|INDIO
|1276
|PDT
|IONE FAVELA
|1330
|PT
|IRACEMA TULSEN
|7064
|AVANTE
|IRMÃO AMORIM
|1598
|MDB
|IRMÃO CAIO
|4514
|PSDB
|ISABEL ACIMO
|3554
|PMB
|ISIS COSTA
|4567
|PSDB
|ITAGIBE CABRAL
|4440
|UNIÃO
|IVAN DA SAÚDE
|1030
|REPUBLICANOS
|IVANETE
|5057
|PSOL
|IVÂNIA MARTINS
|1176
|PP
|ÍVANO RODRIGUES
|3033
|NOVO
|JAILTON BEZERRA
|3508
|PMB
|JAIR PRODUÇÕES
|5178
|PATRIOTA
|JANA DO HOSPITAL
|9025
|PROS
|JANDIRA FEGHALI
|6565
|PC do B
|JANE LOUISE
|1131
|PP
|JANIO COSENDEY
|1145
|PP
|JAQUELINE LOPES
|2025
|PSC
|JARBAS DA MARÉ
|3320
|PMN
|JEAN CARLOS
|3699
|AGIR
|JEAN CARLOS INSTRUTOR
|2782
|DC
|JEAN PIERRE SALLES
|1923
|PODE
|JEANE DAMES
|2275
|PL
|JEFFERSON SOMBRA
|3310
|PMN
|JEFFERSON VIDAL
|1910
|PODE
|JESUS
|3645
|AGIR
|JÔ DUTRA
|4060
|PSB
|JOÃO BOSCO
|3689
|AGIR
|JOÃO DINIZ
|7040
|AVANTE
|JOAO MAURICIO
|2012
|PSC
|JOÃO ROBERTO GOULART
|1434
|PTB
|JOEL SANTANA
|9007
|PROS
|JOEL SANTOS
|5030
|PSOL
|JOHN WALKER
|3562
|PMB
|JOKLEYNE
|3619
|AGIR
|JÔNATHAS ROCHA AMÂNCIO
|1435
|PTB
|JONES MOURA
|5511
|PSD
|JORGE ABREU
|1569
|MDB
|JORGE BRAZ
|1011
|REPUBLICANOS
|JORGE COSTA
|2834
|PRTB
|JORGE DA HORA
|5107
|PATRIOTA
|JORGE ESTEVES
|9099
|PROS
|JORGE KATARINA
|1112
|PP
|JORGE LEIBE
|3570
|PMB
|JORGE LUIS DE ALMEIDA
|1488
|PTB
|JORGE LUKAS
|9030
|PROS
|JORGE MENDES
|4045
|PSB
|JORGE TURCO
|4420
|UNIÃO
|JORGINA
|2792
|DC
|JORGINHO FUEDE
|4545
|PSDB
|JOSE ANTONIO BATISTA
|1913
|PODE
|JOSÉ MAIA
|2853
|PRTB
|JOSÉ NINO
|9020
|PROS
|JOSÉ ÔNIX RÁDIO RIO BONITO
|4546
|PSDB
|JOSÉ SILVA ONG VIVER FELIZ
|4598
|PSDB
|JOSEF GERSTEL
|7071
|AVANTE
|JOSIANE CONFEITEIRA
|2756
|DC
|JULIANA DRUMOND
|5013
|PSOL
|JULIO GONÇALVES
|1055
|REPUBLICANOS
|JULIO KFURI
|2254
|PL
|JULIO LOPES
|1111
|PP
|JULLIENE SALVIANO
|1492
|PTB
|JUNINHO DO PNEU
|4400
|UNIÃO
|JUNINHO VIRGILIO
|4458
|UNIÃO
|JUNIOR CRUZ
|1006
|REPUBLICANOS
|JURANDIR SOUZA
|2731
|DC
|JUSCELINO ARAUJO
|7080
|AVANTE
|JUVENAL VITOR
|3340
|PMN
|KABEÇA BORRACHEIRO
|5021
|PSOL
|KAKÁ
|7752
|SOLIDARIEDADE
|KAKAU DA SAÚDE
|7749
|SOLIDARIEDADE
|KARINA WILBERG
|3036
|NOVO
|KARLA DE LUCAS DOS BICHINHOS
|5551
|PSD
|KATH DO NOVO
|3010
|NOVO
|KÁTIA
|2765
|DC
|KATIA MIKI
|2345
|CIDADANIA
|KATIA REGINA
|1228
|PDT
|KELY LOUZADA
|7767
|SOLIDARIEDADE
|KÊNIA DO DIDIU FONTOURA
|4065
|PSB
|KENIA SANTOS
|1989
|PODE
|KEREM
|1939
|PODE
|L BARRETO
|1450
|PTB
|LAURA CARNEIRO
|5566
|PSD
|LAURA GOMES
|4526
|PSDB
|LAURO BOTTO
|5593
|PSD
|LEANDRO COSTA
|2880
|PRTB
|LEANDRO FARIAS
|1998
|PODE
|LEANDRO NEVES
|1143
|PP
|LECA DA BICICLETA
|2751
|DC
|LEIDE SILVA
|1985
|PODE
|LENY FERREIRA
|9021
|PROS
|LEO BRASIL
|1099
|REPUBLICANOS
|LEO DA JOALHERIA
|1909
|PODE
|LÉO FRANCISCO
|4033
|PSB
|LÉO LEAL
|1578
|MDB
|LEO RODRIGUES
|1922
|PODE
|LEON GOMES
|1255
|PDT
|LEONARDO
|1580
|MDB
|LEONARDO ANDRADE
|3301
|PMN
|LEONARDO FURTADO
|1466
|PTB
|LEONARDO VIDAL
|3055
|NOVO
|LEONEL BRIZOLA
|1312
|PT
|LETICIA CABRAL
|2821
|PRTB
|LETICIA PIRES DO MEGAFONE
|1320
|PT
|LEVI
|4008
|PSB
|LÍDIA COSTA
|5175
|PATRIOTA
|LIGYDO BOMBEIRO
|4593
|PSDB
|LILI MORAIS
|3618
|AGIR
|LILIAM SÁ
|1414
|PTB
|LINDBERGH FARIAS
|1300
|PT
|LÍRIO
|1877
|REDE
|LORENA MORENA DO AÇAI
|1242
|PDT
|LOURDES PETRONILHO
|4054
|PSB
|LOURIVAL GOMES
|1189
|PP
|LU RUFINO MISS CADEIRANTE
|5575
|PSD
|LU SANTOS
|1072
|REPUBLICANOS
|LUANA MORETH
|7705
|SOLIDARIEDADE
|LUCAS MYRA
|7006
|AVANTE
|LUCÉLIA SANTOS
|4004
|PSB
|LUCIA HELENA
|5131
|PATRIOTA
|LUCIANA CALAÇA
|1013
|REPUBLICANOS
|LUCIANA NERY
|2700
|DC
|LUCIANA NOVAES
|1355
|PT
|LUCIANO VIEIRA
|2256
|PL
|LUCIO AGUIAR
|5160
|PATRIOTA
|LUIS CARLOS GOMES
|1010
|REPUBLICANOS
|LUIS CLAUDIO DE SANTANA
|1283
|PDT
|LUIS MAIA
|9044
|PROS
|LUIS SANTA CRUZ
|2732
|DC
|LUISA MARANHÃO
|2999
|PCO
|LUIZ ANTÔNIO
|1127
|PP
|LUIZ FERNANDO
|3023
|NOVO
|LUIZ LIMA
|2233
|PL
|LUIZ NOVAES
|4041
|PSB
|LUIZINHO SOS HOMEM
|3311
|PMN
|LULA DO QUIOSQUE
|3512
|PMB
|LULU ARAÚJO
|5002
|PSOL
|MABELLE PEREZ
|3344
|PMN
|MÃEDATA THAIS FERREIRA
|5010
|PSOL
|MAGALI NUNES
|2370
|CIDADANIA
|MAIARA FELÍCIO
|1307
|PT
|MAJOR ELITUSALEM
|3622
|AGIR
|MAJOR FABIANA
|2210
|PL
|MAJOR JOYCE
|1444
|PTB
|MAMC
|5088
|PSOL
|MANO JORGE
|1901
|PODE
|MANOEL FIGUEIREDO
|1937
|PODE
|MANOEL LIMA
|1203
|PDT
|MANOEL MATTOS
|3357
|PMN
|MANOEL NETO
|2333
|CIDADANIA
|MARADONA DE BANGU
|2711
|DC
|MARCÃO BORGES
|3316
|PMN
|MARCÃO GOMES
|2207
|PL
|MARCELINA RAMOS
|1026
|REPUBLICANOS
|MARCELINHO BOB
|1561
|MDB
|MARCELLO CAPPARELLI
|2234
|PL
|MARCELLO SICILIANO
|1188
|PP
|MARCELO BOSCHER
|2823
|PRTB
|MARCELO CALERO
|5501
|PSD
|MARCELO CRIVELLA
|1000
|REPUBLICANOS
|MARCELO HENRIQUE
|5127
|PATRIOTA
|MARCELO LEMOS
|5177
|PATRIOTA
|MARCELO LESSA
|7777
|SOLIDARIEDADE
|MARCELO NASCIMENTO
|3300
|PMN
|MARCELO QUEIROZ
|1100
|PP
|MARCELO RADAR
|7723
|SOLIDARIEDADE
|MARCELO TURBO
|9091
|PROS
|MARCIA CAMARGO
|1289
|PDT
|MARCIA HELENA
|2723
|DC
|MARCIA SILVA
|7737
|SOLIDARIEDADE
|MARCINHO ALVES
|1012
|REPUBLICANOS
|MARCIO CICA
|1045
|REPUBLICANOS
|MARCIO GARCIA
|2010
|PSC
|MARCIO GREEN
|3600
|AGIR
|MARCIO LABRE
|2252
|PL
|MARCIO MONTENEGRO
|2773
|DC
|MÁRCIO PONCIO
|9012
|PROS
|MARCO ANTÔNIO CABRAL
|1501
|MDB
|MARCO FURTADO
|3345
|PMN
|MARCOS ABRAHÃO FILHO
|7012
|AVANTE
|MARCOS BRAZ
|2213
|PL
|MARCOS DIAS
|3377
|PMN
|MARCOS FORÇA BRASIL
|2714
|DC
|MARCOS JARON
|7757
|SOLIDARIEDADE
|MARCOS NATALINO
|7745
|SOLIDARIEDADE
|MARCOS PIMENTEL
|1502
|MDB
|MARCOS RIBEIRO
|4001
|PSB
|MARCOS RR SOARES
|4444
|UNIÃO
|MARCOS SANTO
|1534
|MDB
|MARCOS TAVARES
|1216
|PDT
|MARCOS UCHÔA
|4050
|PSB
|MARCUS LUCENNA
|4015
|PSB
|MARCUS VINICIUS MARTINS
|2310
|CIDADANIA
|MARCUS VINICIUS NESKAU
|1484
|PTB
|MARGARIDA
|4418
|UNIÃO
|MARGOTH CARDOSO
|1323
|PT
|MARI NOGUEIRA
|2100
|PCB
|MARIA DE JESUS
|3621
|AGIR
|MARIA DO CARMO
|2818
|PRTB
|MARIA EMILIA VOSS
|1042
|REPUBLICANOS
|MARIA ISABEL
|5502
|PSD
|MARIA JOSÉ
|2716
|DC
|MARIA MACHADO
|1573
|MDB
|MARIANGÉLICA HERDY
|5523
|PSD
|MARILYN WERNER
|7704
|SOLIDARIEDADE
|MARINARA
|2270
|PL
|MARIO RAMOS
|3378
|PMN
|MARIO VILLAS BOAS
|9050
|PROS
|MARIZA RODRIGUES
|7037
|AVANTE
|MARIZETE JORNALISTA
|5108
|PATRIOTA
|MARLI ALVES
|3611
|AGIR
|MARLUCIA DE BÚZIOS
|1562
|MDB
|MARQUES
|1311
|PT
|MARQUINHOS TAVARES
|2762
|DC
|MARTA SCAVUZZI
|7023
|AVANTE
|MATHEUS ANKIM
|1554
|MDB
|MAURÃO
|2209
|PL
|MAURIÇÃO
|9098
|PROS
|MAURÍCIO LOPES
|4455
|UNIÃO
|MAURICIO REIS
|3653
|AGIR
|MAURO BABO
|2030
|PSC
|MAX
|9090
|PROS
|MAX BRANDÃO
|5152
|PATRIOTA
|MAX GUILHERME
|2201
|PL
|MAZINHO
|1223
|PDT
|MEDINA
|4012
|PSB
|MENDES BRANDÃO
|1454
|PTB
|MESAC BOMBEIRO
|3393
|PMN
|MEZZOMO
|7001
|AVANTE
|MICHELE MEDEIROS
|7034
|AVANTE
|MIGUEL LYOTTA
|1474
|PTB
|MILENA CARDOSO
|2287
|PL
|MILLA PONTES
|2017
|PSC
|MIRANDA DOS PROJETOS SOCIAIS
|1526
|MDB
|MIRIA DA AGRICULTURA
|5199
|PATRIOTA
|MIRIANA AMARAL
|5020
|PSOL
|MIRIANE COBALEA
|4067
|PSB
|MIRO TEIXEIRA
|1222
|PDT
|MISINHO
|4470
|UNIÃO
|MISSIONÁRIA CARLA MAX VK
|4467
|UNIÃO
|MISSIONÁRIA ZULEIDE
|2803
|PRTB
|MIZAEL DO LANCHE
|1563
|MDB
|MM MARINHO
|1423
|PTB
|MOISES BOECHAT
|1235
|PDT
|MÔNICA BRASIL
|4518
|PSDB
|MONICA CURY
|1019
|REPUBLICANOS
|MONICA D’SÁ
|1907
|PODE
|MONICA FRAGA
|2052
|PSC
|MONICA FRANÇA
|9018
|PROS
|MÔNICA PAULA
|1110
|PP
|MONICA SILVA
|3314
|PMN
|MURILLO GOUVEA
|4452
|UNIÃO
|MURILO MORAES
|2712
|DC
|MYCHELLE
|2008
|PSC
|MYRIAN MARIA
|7731
|SOLIDARIEDADE
|NANDO DA NANCEL
|1160
|PP
|NANE CARVALHO
|4427
|UNIÃO
|NARAC
|1391
|PT
|NATÁLIA QUINQUINO
|7720
|SOLIDARIEDADE
|NAYARA ACHA PRESTES
|1038
|REPUBLICANOS
|NELSINHO GARI
|1517
|MDB
|NELSON DURÃO
|9009
|PROS
|NELSON JUNIOR
|4030
|PSB
|NELSON ROSA NETTO
|2869
|PRTB
|NENÉM
|4460
|UNIÃO
|NEREIDE PEDREGAL
|7045
|AVANTE
|NEY CAVALCANTE
|3652
|AGIR
|NILSON DINIZ
|1173
|PP
|NILTON SALOMÃO
|2304
|CIDADANIA
|NIU
|3031
|NOVO
|NIVALDA AGUIAR
|3308
|PMN
|NORLI CARLINI
|3556
|PMB
|OKINGA
|1221
|PDT
|ORLANDO ZACCONE
|1201
|PDT
|OSNIR GLADIADOR
|3640
|AGIR
|OTAVIO LEITE
|4456
|UNIÃO
|OTONI DE PAULA
|1522
|MDB
|OZORIO BARBOSA
|3623
|AGIR
|PAIVA
|2311
|CIDADANIA
|PAOLA SILVEIRA
|1441
|PTB
|PAPINHA
|1022
|REPUBLICANOS
|PASTOR ANDERSON COSTA
|2056
|PSC
|PASTOR DAVID ANTUNES
|9017
|PROS
|PASTOR DIDA
|3650
|AGIR
|PASTOR EBER SILVA
|5505
|PSD
|PASTOR HENRIQUE VIEIRA
|5033
|PSOL
|PASTOR JOEL SERRA
|1477
|PTB
|PASTOR JUNIOR TROVÃO
|1077
|REPUBLICANOS
|PASTOR LUIZ ANTÔNIO
|1001
|REPUBLICANOS
|PASTOR MARCELO PURI
|2797
|DC
|PASTOR MARTINHO MONTEIRO
|3318
|PMN
|PASTOR MAX MILLER
|1550
|MDB
|PASTOR SAMUEL
|1430
|PTB
|PASTORA BÁRBARA
|1503
|MDB
|PASTORA CARMINHA
|2825
|PRTB
|PASTORA GORETTI MAIA
|5155
|PATRIOTA
|PASTORA PAULA
|3549
|PMB
|PASTORA RITA SANTOS
|1415
|PTB
|PASTORA ROSI
|1168
|PP
|PASTORA SIDNEIA SANTOS
|1908
|PODE
|PATRICIA CARDOSO
|1288
|PDT
|PATRICIA DO POSTO
|1196
|PP
|PATRICIA LADEIRA
|5125
|PATRIOTA
|PATRICK DO NADINHO
|3610
|AGIR
|PAULA DO VOLEI
|1988
|PODE
|PAULA TRINGUELÊ
|4433
|UNIÃO
|PAULINHO BEBE
|9039
|PROS
|PAULO ANDERSON
|5159
|PATRIOTA
|PAULO CANTUARIA
|2303
|CIDADANIA
|PAULO CESAR
|1057
|REPUBLICANOS
|PAULO DOMICIANO
|1540
|MDB
|PAULO LEONE
|9015
|PROS
|PAULO MESSINA
|1929
|PODE
|PAULO SERGIO QUEIROZ
|1410
|PTB
|PEDIATRA ROBERTO CERDEIRA
|1412
|PTB
|PEDRINHO ADL
|1004
|REPUBLICANOS
|PEDRINHO DA CADEIRA DE RODAS
|9055
|PROS
|PEDRO AUGUSTO
|1180
|PP
|PEDRO MANSO
|2250
|PL
|PEDRO PAULO
|5555
|PSD
|PEDRO RIBEIRO
|1476
|PTB
|PETER SALOMÃO
|1478
|PTB
|PIETRO COMES
|3322
|PMN
|POLICIAL FEDERAL SERGINHO
|3521
|PMB
|POLICIAL FEDERAL SILVIOSANTANA
|2047
|PSC
|PR ANDERSON BARRETO
|3578
|PMB
|PR EVERALDO
|2022
|PSC
|PR PROF SERGIO LEITE
|7778
|SOLIDARIEDADE
|PR WAGNER AVELLAR
|1244
|PDT
|PRISCILA BOMBEIRA
|1993
|PODE
|PRISCILA RAINHA DO REBOQUE
|2215
|PL
|PRISCILA WAGNER
|7792
|SOLIDARIEDADE
|PROF DR MAURO ROSA
|3334
|PMN
|PROF GILMAR CARNEIRO
|5183
|PATRIOTA
|PROF JONATAS CASTELO BRANCO
|2020
|PSC
|PROF LEONARDO FRANÇA
|7011
|AVANTE
|PROF SANDRA BORGES
|4027
|PSB
|PROF. ARLINDO TEIXEIRA
|4046
|PSB
|PROFESSOR FABIANO
|5029
|PSOL
|PROFESSOR FÁBIO GARRIDO
|2876
|PRTB
|PROFESSOR JIMMY CORRÊA
|4405
|UNIÃO
|PROFESSOR JOZIEL
|5116
|PATRIOTA
|PROFESSOR LEANDRO AZEVEDO
|7755
|SOLIDARIEDADE
|PROFESSOR MARCELO HORTA
|3302
|PMN
|PROFESSOR MARCOS JULIANO
|3040
|NOVO
|PROFESSOR MÁXIMO LUSTOSA
|5012
|PSOL
|PROFESSOR NUNES
|3576
|PMB
|PROFESSOR UDERSON
|4389
|PV
|PROFESSOR VIRGILIO
|1399
|PT
|PROFESSOR WALBER
|3680
|AGIR
|PROFESSORA BIA NUNES
|1263
|PDT
|PROFESSORA DEBORA DE OLIVEIRA
|3552
|PMB
|PROFESSORA GLORINHA
|7004
|AVANTE
|PROFESSORA LUCIANA
|1572
|MDB
|PROFESSORA NATALIA SOARES
|5005
|PSOL
|PROFESSORA NIVEA
|2018
|PSC
|PROFESSORA SIRLEI
|3595
|PMB
|PROFESSORA SÔNIA
|2739
|DC
|PSICÓLOGA MARIA LUIZA
|2799
|DC
|QUIEL DO CANARINHO
|1015
|REPUBLICANOS
|QUIRINO
|2757
|DC
|RACHID
|5564
|PSD
|RAFAELA DE MELO
|2854
|PRTB
|RAFAELLA LEANDRO
|3644
|AGIR
|RAIZA MARINS
|2763
|DC
|RAMON NEVES
|4020
|PSB
|RAONE FERREIRA
|4070
|PSB
|RAQUEL COIFFER
|1507
|MDB
|RAQUEL GOMES
|5100
|PATRIOTA
|RAQUEL MACIEL
|1417
|PTB
|RAQUEL STASIAKI
|4422
|UNIÃO
|REGINA FONTE
|5027
|PSOL
|REIMONT
|1333
|PT
|REINALDO DE ALMEIDA
|2722
|DC
|REITOR PAULO ALONSO
|1060
|REPUBLICANOS
|RENAN FERREIRINHA
|5521
|PSD
|RENAN MARASSI
|2278
|PL
|RENATA COSTA
|2313
|CIDADANIA
|RENATA DO CABO CORREA
|3522
|PMB
|RENATA ESTEVES
|3535
|PMB
|RENATA MAGALHÃES
|5520
|PSD
|RENATA MONTEIRO
|1440
|PTB
|RENATINHO DA OFICINA
|1944
|PODE
|RENATO CAMPELLO
|1416
|PTB
|RENATO CARIELLO
|1245
|PDT
|RENATO MONTES
|2006
|PSC
|RENATO ZACA
|2223
|PL
|RENÊ FREITAS
|3000
|NOVO
|RICARDINHO GRATIDÃO
|7007
|AVANTE
|RICARDINHO NETUNO
|1066
|REPUBLICANOS
|RICARDO ABRÃO
|4498
|UNIÃO
|RICARDO ACIOLI
|7014
|AVANTE
|RICARDO ARANHA
|2899
|PRTB
|RICARDO BARBIERI
|5110
|PATRIOTA
|RICARDO LAURENTINO
|3328
|PMN
|RICARDO LODI
|1310
|PT
|RICARDO PERICAR
|2232
|PL
|RICARDO RANGEL
|2300
|CIDADANIA
|RITIELE MARIOTTI DO AÇAÍ
|3309
|PMN
|RIVERTON MUSSI
|1220
|PDT
|ROBERTA BARCELOS
|5004
|PSOL
|ROBERTO BARROSO
|1150
|PP
|ROBERTO EMIDIO
|1125
|PP
|ROBERTO MONTEIRO PAI
|2282
|PL
|ROBERTO SALES
|5515
|PSD
|ROBINHO FRANÇA
|4454
|UNIÃO
|ROBSON OLIVEIRA
|5517
|PSD
|RODRIGO KEKEU
|1360
|PT
|RODRIGO LAEBER
|7070
|AVANTE
|ROGÉRIO CABRAL
|4425
|UNIÃO
|ROGERIO DO VALLE
|5559
|PSD
|ROLAN MELO
|5106
|PATRIOTA
|ROMULO MATTOS
|3607
|AGIR
|ROMULO REIS
|2939
|PCO
|RONALD MIRANDA
|2791
|DC
|RONALDO LEONARDO
|3511
|PMB
|RONALDO RUSSO
|5118
|PATRIOTA
|RONALDO SEQUEIRA
|4503
|PSDB
|RONILDO FERREIRA
|2060
|PSC
|RONILDO SESSENTA
|3660
|AGIR
|RONNY SILVA
|7015
|AVANTE
|ROSA PEREIRA
|4056
|PSB
|ROSANE FELIX
|2221
|PL
|ROSANE SANTOS
|7090
|AVANTE
|ROSANGELA GOMES
|1033
|REPUBLICANOS
|ROSANGELA PEÇANHA
|1400
|PTB
|ROSANGELA STARSEC
|7799
|SOLIDARIEDADE
|ROSENI CAMILO PAES
|7074
|AVANTE
|ROSI NASCIMENTO
|2717
|DC
|RUAM GALHARDO
|1315
|PT
|RUBENS TEIXEIRA
|1977
|PODE
|RUDSON VELASQUES
|3545
|PMB
|RYAN ALBUQUERQUE
|2979
|PCO
|SAMUCA SILVA
|4465
|UNIÃO
|SANDOCLEY
|1021
|REPUBLICANOS
|SANDRA SAMPAIO
|3356
|PMN
|SANDRINHO ROCHA
|3315
|PMN
|SANDRO CEZAR
|1340
|PT
|SANDRO CRUZ
|4404
|UNIÃO
|SANDRO MATOS
|7700
|SOLIDARIEDADE
|SANDRO WOLVERINE
|2727
|DC
|SANTIAGO
|7753
|SOLIDARIEDADE
|SARGENTO AQUINO DO PAPA
|7789
|SOLIDARIEDADE
|SARGENTO PASSOS
|5112
|PATRIOTA
|SARGENTO PORTUGAL
|1911
|PODE
|SAULO CARVALHO
|3592
|PMB
|SELMA BC
|1514
|MDB
|SELMINHA SORRISO
|2344
|CIDADANIA
|SERGINHO NEGUINHO
|3688
|AGIR
|SERGIO FAENZA
|9000
|PROS
|SERGIO LOPES
|1422
|PTB
|SERGIO PORTO
|9001
|PROS
|SERGIO SOARES
|5550
|PSD
|SEU LUIZ AU AU
|3513
|PMB
|SGT MAIA
|3510
|PMB
|SHEILA ARÃO
|4310
|PV
|SHIRLEI SILVA
|3566
|PMB
|SHIRLENE MENDES
|9070
|PROS
|SHIRLEY ANGEL
|3601
|AGIR
|SHIRLEY CARVALHAES
|4423
|UNIÃO
|SIDNEY DINHO
|5128
|PATRIOTA
|SILAS SILVA DE OLIVEIRA
|2761
|DC
|SILVANINHA ARAUJO
|3502
|PMB
|SILVIO CASTRO
|1431
|PTB
|SIMONE PEREIRA MULHER GUERREIR
|1226
|PDT
|SIMONE SILVA
|2759
|DC
|SÍNDICA PAULA
|1420
|PTB
|SOL MIRANDA
|4044
|PSB
|SOLANGE SOUZA
|1935
|PODE
|SONINHA ANIBAL
|1530
|MDB
|SONINHA DE QUINTINO
|5503
|PSD
|SORAYA SANTOS
|2222
|PL
|SÓSTENES CAVALCANTE
|2277
|PL
|SOU GABY
|1555
|MDB
|SR VARANDAS
|1955
|PODE
|STELLA GAIO
|1224
|PDT
|SU CARECA
|1291
|PDT
|SUBOFICIAL ALEX SABINO
|1411
|PTB
|SUBOFICIAL BONIFÁCIO
|5122
|PATRIOTA
|SUBOFICIAL WAGNER COELHO
|1902
|PODE
|SUBTENENTE BRAGA
|5103
|PATRIOTA
|SUBTENENTE MAURO NASCIMENTO
|2858
|PRTB
|SUELLEN SANTOS
|7703
|SOLIDARIEDADE
|SULA DO CARMO
|7000
|AVANTE
|SULLIVAN PACHECO
|9089
|PROS
|SUZANE VASCONCELLOS
|3313
|PMN
|SYLVIO GOUVÊA
|1208
|PDT
|TAÍS ALMEIDA
|2832
|PRTB
|TALIRIA PETRONE
|5077
|PSOL
|TARCÍSIO MIRANDA
|1515
|MDB
|TARCÍSIO MOTTA
|5000
|PSOL
|TATÁ DO SOCIAL
|3342
|PMN
|TATIANA ROQUE
|4013
|PSB
|TAVEIROS
|4527
|PSDB
|TAYNÁ SENNA
|5570
|PSD
|TENENTE CORONEL ANDRÉA FIRMO
|1047
|REPUBLICANOS
|TENENTE LUCAS HENRIQUE
|1470
|PTB
|THAYNÁ GOULART
|2788
|DC
|THIAGO FONSECA
|7097
|AVANTE
|THIAGO LYRA
|3690
|AGIR
|THIAGO RABONI
|1940
|PODE
|THIAGO SANDERSON
|7712
|SOLIDARIEDADE
|THIAGO VASCONCELOS
|7088
|AVANTE
|THIAGO ZANATA
|1002
|REPUBLICANOS
|THIMOTEO CAVALCANTI
|7722
|SOLIDARIEDADE
|TIA CÉLIA
|4475
|UNIÃO
|TIA CÉLIA DA VILA GENY
|9075
|PROS
|TIA CLAUDIA DO ESCOLAR
|1567
|MDB
|TIA GLAUCIA
|1285
|PDT
|TIA IVANI
|9005
|PROS
|TIA VAN
|1991
|PODE
|TIAGO CUNHA
|7716
|SOLIDARIEDADE
|TIAGO FERNANDES
|3022
|NOVO
|TIAGO GOMES
|4021
|PSB
|TIÃOZINHO DO JACARÉ
|1074
|REPUBLICANOS
|TINHA AMARAL
|7033
|AVANTE
|TININHA
|3381
|PMN
|TIO ROGÉRIO DOS BRINQUEDOS
|1566
|MDB
|TITA
|4507
|PSDB
|TONINHO BONDADE
|1225
|PDT
|VALDO TAVARES
|1321
|PT
|VALÉRIA BAILÃO
|1115
|PP
|VALERIA THOME
|1404
|PTB
|VALTER MELLO
|3306
|PMN
|VANESSA BASONI
|5111
|PATRIOTA
|VÂNIA LUZ
|1600
|PSTU
|VENISSIUS
|1919
|PODE
|VERONICA COSTA
|2202
|PL
|VERONICA PENCO
|3648
|AGIR
|VIGILANTE JORGE ROSA
|1256
|PDT
|VILLER TAVARES
|3504
|PMB
|VINICIUS CAMARGO
|1616
|PSTU
|VINICIUS DIPLOMATA
|3396
|PMN
|VINICIUS FARAH
|4415
|UNIÃO
|VINNY É NÓS
|7702
|SOLIDARIEDADE
|VITÓRIA ALMEIDA
|9088
|PROS
|VIVIANE PETISCO
|4474
|UNIÃO
|WADIH DAMOUS
|1322
|PT
|WAGNER SENA
|1915
|PODE
|WALDECK CARNEIRO
|4040
|PSB
|WALDIR FERRAZ
|2206
|PL
|WALLACE PALA PALA
|9013
|PROS
|WALMER MACHADO
|7770
|SOLIDARIEDADE
|WANDO NASCIMENTO
|3506
|PMB
|WASHINGTON MACHADO
|7750
|SOLIDARIEDADE
|WASHINGTON QUAQUÁ
|1313
|PT
|WASHINGTON SOUZA
|3503
|PMB
|WELLINGTON RODRIGUES
|3588
|PMB
|WERNER SARAIVA
|7027
|AVANTE
|WESLEY DINIZ
|1303
|PT
|WILIANS VALENTE
|7020
|AVANTE
|WILLIAM SIRI
|5022
|PSOL
|WILSON BESERRA
|5500
|PSD
|WILSON PROTETOR
|3636
|AGIR
|XARA CARLOS BOA MORTE
|2033
|PSC
|YENNA
|1577
|MDB
|ZAQUEU TEIXEIRA
|5533
|PSD
|ZÉ ANDRÉ
|1020
|REPUBLICANOS
|ZÉ AUGUSTO NALIN
|5522
|PSD
|ZE BONITINHO
|2044
|PSC
|ZÉ CHALEIRA
|9092
|PROS
|ZE DA RASA
|3577
|PMB
|ZÉ DA TUIA
|7030
|AVANTE
|ZÉ MARIA
|1350
|PT
|ZEZÉ PORTO
|7714
|SOLIDARIEDADE
|ZICO PQD
|2777
|DC
|ZICRI KAINON
|3667
|AGIR
|ZILMARA BRANDÃO DA SILVA
|1108
|PP
|DEPUTADO ESTADUAL
|Número
|Partido
| ANA PAULA ETA GLORIA
|35677
|PMB
| PROFESSORA SANDRA DE SÁ
|10113
|REPUBLICANOS
|ABEL DA ILHA
|27852
|DC
|ABILENE
|70755
|AVANTE
|ABILIO CARDOSO
|10600
|REPUBLICANOS
|ABÍLIO PEDRA
|43123
|PV
|ADALBERTO SANTOS
|30555
|NOVO
|ADÃO
|35333
|PMB
|ADELSON GUEDES
|13011
|PT
|ADEMIR FRANÇA
|90199
|PROS
|ADILSON PIRES
|13620
|PT
|ADMILSON KATIRÉIA
|10264
|REPUBLICANOS
|ADRIANA BALTHAZAR
|55010
|PSD
|ADRIANA DIAS
|23780
|CIDADANIA
|ADRIANA KUTWAK
|36190
|AGIR
|ADRIANO ALVES
|36789
|AGIR
|ADRIANO AVERA
|18088
|REDE
|ADRIANO BERNARDO
|12789
|PDT
|ADRIANO MACIAS
|19001
|PODE
|ADRIELE EVELIN
|51190
|PATRIOTA
|AFFONSO MONNERAT
|11123
|PP
|AGUIMAR BERRIEL
|11900
|PP
|AGUINALDO LUIS
|33007
|PMN
|AGUINALDO MICUIM ENFERMAGEM
|51192
|PATRIOTA
|AILTON BARROS
|22001
|PL
|AIRTON DE CASTRO
|36678
|AGIR
|ALAN CUNHA
|10500
|REPUBLICANOS
|ALAN JOSE
|19111
|PODE
|ALAN LOPES
|22377
|PL
|ALAN NEGÃO
|36006
|AGIR
|ALANA PASSOS
|14120
|PTB
|ALBERTO SENSATO
|13455
|PT
|ALCA MOURA
|45145
|PSDB
|ALCIMAR BATISTA
|55255
|PSD
|ALCIR SOARES
|12113
|PDT
|ALCYR BARÃO
|12033
|PDT
|ALÊ CURY
|19072
|PODE
|ALESSANDRA ALMEIDA
|45000
|PSDB
|ALESSANDRA FREIRE
|44144
|UNIÃO
|ALESSANDRA MEL
|28996
|PRTB
|ALESSANDRA ROSALINO
|70200
|AVANTE
|ALESSANDRO TRINDADE
|13163
|PT
|ALEX AMARANTE
|55755
|PSD
|ALEX CABELUDO
|77223
|SOLIDARIEDADE
|ALEX CARIOCA
|27021
|DC
|ALEX FÁVARO DO HERÓIS DO RIO
|44808
|UNIÃO
|ALEX FREITAS
|77033
|SOLIDARIEDADE
|ALEX FREITAS BARTENDER
|13867
|PT
|ALEX LIMA
|13130
|PT
|ALEXANDER LAINO
|30678
|NOVO
|ALEXANDER SAAR
|11022
|PP
|ALEXANDRA LARENA
|28008
|PRTB
|ALEXANDRE ALENCAR
|35678
|PMB
|ALEXANDRE BONITO
|15333
|MDB
|ALEXANDRE BUENO
|45888
|PSDB
|ALEXANDRE DUQUE
|33355
|PMN
|ALEXANDRE FILIPPO
|33666
|PMN
|ALEXANDRE FONSECA
|50333
|PSOL
|ALEXANDRE FRANÇA
|27061
|DC
|ALEXANDRE KAIO
|77773
|SOLIDARIEDADE
|ALEXANDRE KNOPLOCH
|20022
|PSC
|ALEXANDRE LUCIO
|15762
|MDB
|ALEXANDRE MEDEIROS
|15974
|MDB
|ALEXANDRE PANTALEÃO
|50884
|PSOL
|ALEXANDRE PRADO
|44220
|UNIÃO
|ALEXANDRE SCHNEIDER
|77713
|SOLIDARIEDADE
|ALEXANDRO MOLETA
|15099
|MDB
|ALEXANDRO TAVARES
|13555
|PT
|ALINE FERNANDES
|90909
|PROS
|ALINE GONÇALVES
|23231
|CIDADANIA
|ALINE LEITÃO
|44456
|UNIÃO
|ALLAN FEIJÓ
|33022
|PMN
|ALLAN PASSOS
|35144
|PMB
|ALMEIDA DO PROGRESSO
|36723
|AGIR
|ALOISIO DA BIBLIOTECA
|77234
|SOLIDARIEDADE
|ALOYR ORSI
|27327
|DC
|ALUIZIO JUNIOR
|40123
|PSB
|ALZENIR
|44632
|UNIÃO
|AMANDA DINIZ
|35725
|PMB
|AMANDA SANTANA
|15136
|MDB
|AMARAL RAMOS
|35077
|PMB
|AMARILDO ORELHA
|28000
|PRTB
|AMAURI BATISTA
|11693
|PP
|AMAURY AMIGO DO POVO
|19633
|PODE
|AMAURY MORAES
|19666
|PODE
|AMELIA MACHADO
|19620
|PODE
|AMÓS
|15015
|MDB
|ANA CANTO
|40600
|PSB
|ANA CRISTINA
|55400
|PSD
|ANA DA RAMIRO
|33200
|PMN
|ANA DO JORNAL
|90005
|PROS
|ANA GUIMARÃES
|14018
|PTB
|ANA LEITE
|90213
|PROS
|ANA LÍDIA ALECRIM
|23300
|CIDADANIA
|ANA LUZIA
|70023
|AVANTE
|ANA PATRÍCIA
|51566
|PATRIOTA
|ANA UZEDA
|90300
|PROS
|ANÃO MONTANHA
|45369
|PSDB
|ANDERSON BOURNER
|10800
|REPUBLICANOS
|ANDERSON CAMPOS
|10022
|REPUBLICANOS
|ANDERSON MORAES
|22120
|PL
|ANDERSON SANTOS
|44244
|UNIÃO
|ANDERSON SILVA
|33103
|PMN
|ANDERSON SILVA JB
|40180
|PSB
|ANDRÉ CABEÇA
|27122
|DC
|ANDRE CALDAS
|28333
|PRTB
|ANDRÉ CORREA
|11321
|PP
|ANDRE DAS CLINICAS
|36686
|AGIR
|ANDRÉ GONÇALVES
|43333
|PV
|ANDRÉ LABARBA
|70705
|AVANTE
|ANDRÉ OLIVEIRA
|27167
|DC
|ANDRÉ QUIZOMBA
|40111
|PSB
|ANDRE RIOS
|36002
|AGIR
|ANDRÉ SALVADOR
|18018
|REDE
|ANDRE ZANELLA
|23111
|CIDADANIA
|ANDREA AFFONSO
|20051
|PSC
|ANDRÉA ARAUJO DTO. LGBT/ANIMAL
|30303
|NOVO
|ANDREA CASTRO
|20716
|PSC
|ANDREA CUNHA
|12384
|PDT
|ANDRÉA GERMANO
|11088
|PP
|ANDREA ROSENO
|12019
|PDT
|ANDREA VALE DA ORTOPEDIA
|20999
|PSC
|ANDRÉIA BATISTA
|27111
|DC
|ANDRÉIA BORGES
|28144
|PRTB
|ANDREIA DAMACENO
|12973
|PDT
|ANDREIA ELISA
|77300
|SOLIDARIEDADE
|ANDRÉIA PÁDUA
|14123
|PTB
|ANDRESSA CARLA
|33367
|PMN
|ANDRESSA TEX
|28322
|PRTB
|ANDREZINHO
|35111
|PMB
|ANDREZINHO CECILIANO
|13567
|PT
|ANGÉLICA BARROS
|45663
|PSDB
|ANNA PATRÍCIA
|22712
|PL
|ANNIBAL VELLOSO
|15111
|MDB
|ANTONIO AGUIA
|33707
|PMN
|ANTONIO ALMEIDA
|20288
|PSC
|ANTONIO DA DEDETIZADORA
|23210
|CIDADANIA
|ANTONIO DO SEGURO
|44987
|UNIÃO
|ANTONIO FONSECA
|90444
|PROS
|ANTONIO PEDRO
|14025
|PTB
|ANTONIO SOUZA
|12135
|PDT
|ARETHUZA DÓRIA
|77898
|SOLIDARIEDADE
|ARI SALLES
|28638
|PRTB
|ARIANA SOARES
|70004
|AVANTE
|ARILDO JUNIOR
|50200
|PSOL
|ARILTO CRUZ
|11375
|PP
|ARISTEU
|35011
|PMB
|ARLETE ALVES JENKINS DE LEMOS
|35001
|PMB
|ARMED RIO
|55432
|PSD
|ARTHUR BILLÉ
|77145
|SOLIDARIEDADE
|ARTHUR CORRÊA
|44122
|UNIÃO
|ARTHUR MONTEIRO
|19222
|PODE
|ARTUR DO TÊNIS
|77555
|SOLIDARIEDADE
|ARY GIROTA
|13222
|PT
|ASSIS MOTORISTA
|12057
|PDT
|ASSUÃ LOPES
|23321
|CIDADANIA
|ÁTILA NUNES
|55007
|PSD
|AUGUSTO RUSSO
|70010
|AVANTE
|AYLTON MATTOS
|12015
|PDT
|B UM TORRES
|36362
|AGIR
|BABI CRUZ
|19070
|PODE
|BAIANO FOTOGRAFIA
|12314
|PDT
|BARETTO
|35000
|PMB
|BEATRIZ MOURA
|19449
|PODE
|BEICINHO TATTOO
|44321
|UNIÃO
|BENÉ DO VITAL
|14234
|PTB
|BENJAMIN BERECO
|35100
|PMB
|BENNY BRIOLLY
|50555
|PSOL
|BENNY GUERREIRA
|33577
|PMN
|BERGUINHO CAVALCANTI
|36666
|AGIR
|BERNARD BATALHA
|30023
|NOVO
|BERNARDA THAILANIA
|50008
|PSOL
|BERNARDO POVOLERI
|90222
|PROS
|BERNARDO ROSSI
|77007
|SOLIDARIEDADE
|BERRIEL
|13513
|PT
|BETE DA PHOENIX
|28789
|PRTB
|BETINHO ALBERTASSI
|44088
|UNIÃO
|BETO DA FARMÁCIA
|44666
|UNIÃO
|BIA NOBREGA
|43437
|PV
|BIANKA BLANCA COLEGUINHA
|55771
|PSD
|BIRA DE RAMOS
|51635
|PATRIOTA
|BISPA ANDREA CARVALHO
|51300
|PATRIOTA
|BISPA ANDRÉA PADILHA
|11235
|PP
|BISPA NEULY BARROS
|12132
|PDT
|BISPO CELSO HORÁCIO
|77015
|SOLIDARIEDADE
|BISPO IVO NEVES
|35666
|PMB
|BOMBA
|35093
|PMB
|BOMBEIRA MARA DA SAUDE
|36193
|AGIR
|BOMBEIRO MARIO MARTINS
|28876
|PRTB
|BOMBEIRO SARMENTO
|90193
|PROS
|BRAZÃO
|44101
|UNIÃO
|BRUNA VIEIRA
|51889
|PATRIOTA
|BRUNO BOARETTO
|22369
|PL
|BRUNO BORGES
|30321
|NOVO
|BRUNO CAMPISTA
|20321
|PSC
|BRUNO CANDIDO
|12088
|PDT
|BRUNO COUTO
|33636
|PMN
|BRUNO DAUAIRE
|44888
|UNIÃO
|BRUNO KAZUHIRO
|45100
|PSDB
|BRUNO LESSA
|55000
|PSD
|BRUNO MARINI
|28022
|PRTB
|BRUNO PAI DA MARIA
|28318
|PRTB
|BRUNO POLÔNIO
|15999
|MDB
|BRUNO SATO
|27381
|DC
|BRUNO VIANNA
|55123
|PSD
|BUGUINHA FAROFÃO
|43000
|PV
|CABO SANSÃO
|70190
|AVANTE
|CABO TULLYUS
|10091
|REPUBLICANOS
|CABO WELITON
|35762
|PMB
|CACAU DE BRITO
|12100
|PDT
|CACAU MARQUES
|27001
|DC
|CAÇULINHA
|12122
|PDT
|CALEB BRAGA
|70345
|AVANTE
|CAMILA OLIVEIRA
|18800
|REDE
|CANDIDO SOUSA
|50097
|PSOL
|CANTOR RONALDO SANTOS
|19257
|PODE
|CANTORA BEATRIZ
|11121
|PP
|CANTORA GEORGETE ROCHA
|19077
|PODE
|CAP PAULO CHAGAS
|20017
|PSC
|CAPELÃO WILSON SILVA
|45123
|PSDB
|CAPITÃO ADILSON
|14551
|PTB
|CAPITÃO MATEUS
|36225
|AGIR
|CAPITÃO NEYFSON
|33003
|PMN
|CAPITÃO REIS
|90190
|PROS
|CAPITÃO SÉRGIO ALEXANDRE
|10001
|REPUBLICANOS
|CARLA MACHADO
|13321
|PT
|CARLA MEZES
|27178
|DC
|CARLA SAAR
|14141
|PTB
|CARLA TORRES
|22002
|PL
|CARLÃO CHAMBARELLI
|35123
|PMB
|CARLIN FAMÍLIA
|18618
|REDE
|CARLINHO DO TRAYLLER
|90790
|PROS
|CARLINHOS BNH
|11777
|PP
|CARLINHOS DA BARREIRA
|90320
|PROS
|CARLINHOS DESPACHANTE
|28001
|PRTB
|CARLINHOS DO SINDICATO
|45001
|PSDB
|CARLINHOS PRESIDENTE
|19000
|PODE
|CARLINHOS PURURUCA
|70015
|AVANTE
|CARLOS A S LOPES
|15698
|MDB
|CARLOS ALVARENGA
|33733
|PMN
|CARLOS CABRAL
|36020
|AGIR
|CARLOS EDUARDO CACÁ
|14111
|PTB
|CARLOS FERREIRA
|12029
|PDT
|CARLOS FRANCO
|55120
|PSD
|CARLOS JANUÁRIO
|22321
|PL
|CARLOS LOPES
|19901
|PODE
|CARLOS MACEDO
|10100
|REPUBLICANOS
|CARLOS MANHAES
|36360
|AGIR
|CARLOS MINC
|40000
|PSB
|CARLOS NENÉM
|45999
|PSDB
|CARLOS PEREIRA DE TANGUÁ
|19321
|PODE
|CAROL CAVALCANTE
|11015
|PP
|CAROL GUEDES
|55121
|PSD
|CAROL QUINTANA
|13044
|PT
|CAROLINA CACAU
|16555
|PSTU
|CAROLINA MYNSSEN
|22226
|PL
|CARVALHÃO
|22123
|PL
|CÁTHIA BARBOSA
|70555
|AVANTE
|CATIA FIUZA
|11020
|PP
|CÁTIA SIAS
|11211
|PP
|CEIA NASCIMENTO
|35889
|PMB
|CELENA SANTOS
|50013
|PSOL
|CELIA DO SALÃO
|36377
|AGIR
|CÉLIA JORDÃO
|22220
|PL
|CÉLIO GARI
|13100
|PT
|CELSO BOMBEIRO
|44778
|UNIÃO
|CELSO DA GRAMA
|18606
|REDE
|CELSO DALMASO
|51456
|PATRIOTA
|CESAR DAFLON
|19551
|PODE
|CESAR SUCUPIRA
|36024
|AGIR
|CHANTAL
|80180
|UP
|CHICO LIMA
|15188
|MDB
|CHICO MACHADO
|77611
|SOLIDARIEDADE
|CHICO VERAS
|12420
|PDT
|CHIQUINHO CIDADE DE DEUS
|15636
|MDB
|CHIQUINHO DA MANGUEIRA
|77345
|SOLIDARIEDADE
|CHRIS AGUIAR
|77667
|SOLIDARIEDADE
|CHRIS LOPES
|15555
|MDB
|CIDA LOUREIRO
|70208
|AVANTE
|CIDINHO SAMPAIO
|55200
|PSD
|CIPRIANO NOGUEIRA
|40186
|PSB
|CIRENE
|27100
|DC
|CIRO FERNANDES
|55999
|PSD
|CLARICE SANTOS
|55015
|PSD
|CLAUDETE COSTA
|13772
|PT
|CLAUDIA DO HIAGO
|33036
|PMN
|CLÁUDIA ROMA
|43456
|PV
|CLAUDIA SACRAMENTO
|40670
|PSB
|CLAUDIA VITALINO
|55102
|PSD
|CLAUDINEI SANTOS
|77134
|SOLIDARIEDADE
|CLAUDINHA
|10009
|REPUBLICANOS
|CLAUDINHA ENFERMEIRA
|33144
|PMN
|CLAUDINHO BOMBEIRO
|45444
|PSDB
|CLAUDINHO MACIEL
|33810
|PMN
|CLAUDIO CAIADO
|55622
|PSD
|CLÁUDIO CAVALCANTE
|13261
|PT
|CLAUDIO CYPRIANO
|20208
|PSC
|CLAUDIO DANTAS SAPATINHO
|11115
|PP
|CLAUDIO DO FORUM
|90007
|PROS
|CLAUDIO MEXICANO
|45474
|PSDB
|CLAUDIO PRADO
|11137
|PP
|CLAYTON LOPES
|14333
|PTB
|CLAYTON MOTTA
|33033
|PMN
|CLEBER GALVÊAS
|20006
|PSC
|CLEBER VAL
|12618
|PDT
|CLEBINHO
|11010
|PP
|COMANDANTE HILDELENE
|19191
|PODE
|COMANDANTE PAULO ROBERTO
|51001
|PATRIOTA
|COMANDANTE SERAFIM
|33369
|PMN
|COMANDANTE SÉRGIO WEYDT
|22522
|PL
|COMTE BITTENCOURT
|23601
|CIDADANIA
|CORONEL FIDALGO
|51221
|PATRIOTA
|CORONEL GERMANO
|44038
|UNIÃO
|CORONEL INOCENCIO
|19193
|PODE
|CORONEL JAIRO
|77123
|SOLIDARIEDADE
|CORONEL LIBANIO
|35193
|PMB
|CORONEL LINO
|10047
|REPUBLICANOS
|CORONEL MÉDICA EDNA QUEIROZ
|11771
|PP
|CORONEL RONDON
|14376
|PTB
|CORONEL SALEMA
|22500
|PL
|CORONEL WOLNEY DIAS
|11190
|PP
|COSME FELIPPSEN
|13300
|PT
|COUTO ATLETA
|11200
|PP
|COWBOY BELEZA
|77707
|SOLIDARIEDADE
|CRIS ALVES RAINHA
|12529
|PDT
|CRIS DA HORTA
|51251
|PATRIOTA
|CRIS FELIX
|14026
|PTB
|CRIS GÊMEAS
|44999
|UNIÃO
|CRIS PSICÓLOGA
|18607
|REDE
|CRISTIANE BARCELOS
|11220
|PP
|CRISTIANE DO LUIS FERNANDO
|45202
|PSDB
|CRISTIANE GUERRA
|45007
|PSDB
|CRISTIANE SILVA
|51016
|PATRIOTA
|CRISTIANO GELINHO
|19089
|PODE
|CRISTIANO MATTOS
|28851
|PRTB
|CRISTIANO OLIVEIRA
|20167
|PSC
|CRISTIANO SANTOS
|22931
|PL
|CRISTINA DE BRIZOLA
|12014
|PDT
|CRISTINA ROMANO
|40799
|PSB
|CYANA BEBÉ
|90390
|PROS
|DAG GOTARDO
|70122
|AVANTE
|DAIANA SILVA
|11414
|PP
|DAISY CALÁBRIA ZANATTA
|22711
|PL
|DAN O AMORIM
|11999
|PP
|DANI BALBI
|65123
|PC do B
|DANI CRUZ
|36306
|AGIR
|DANI EZEQUIEL
|22422
|PL
|DANI MONTEIRO
|50050
|PSOL
|DANIEL BARBOSA
|90560
|PROS
|DANIEL LUIZ MARTINS
|44200
|UNIÃO
|DANIEL MOURA
|51017
|PATRIOTA
|DANIEL PENNA-FIRME
|44556
|UNIÃO
|DANIELE RODOVIÁRIO
|20001
|PSC
|DANIELLE RODRIGUES
|28220
|PRTB
|DANIELLE SOUZA
|33833
|PMN
|DANIELLY DANTAS
|44621
|UNIÃO
|DANIELZINHO
|45222
|PSDB
|DANILO FUNKE
|55055
|PSD
|DANNIEL LIBRELON
|10000
|REPUBLICANOS
|DANNY VILLAS BOAS
|10010
|REPUBLICANOS
|DARA SANT’ANNA
|13031
|PT
|DAVI DO JEREMIAS
|28711
|PRTB
|DAVI PEROÁ
|27153
|DC
|DAVI PQD
|22444
|PL
|DAVID ELMÔR
|90090
|PROS
|DAY EIRAS
|19004
|PODE
|DAYSE PENNA
|30130
|NOVO
|DEBORA DE ALMEIDA
|33737
|PMN
|DEISE FRANKLIN
|40477
|PSB
|DEJACIR NOCO
|77556
|SOLIDARIEDADE
|DEJORGE PATRÍCIO
|51789
|PATRIOTA
|DELAROLI
|22222
|PL
|DELEGADA MARTHA ROCHA
|12040
|PDT
|DELEGADA VERONICA OLIVEIRA
|22580
|PL
|DELEGADO ANTONIO RICARDO
|19007
|PODE
|DELEGADO CARLOS AUGUSTO
|22045
|PL
|DELEGADO DAVI RODRIGUES
|19035
|PODE
|DELEGADO FEDERAL BERTOLUCCI
|22007
|PL
|DELEGADO RICARDO
|15000
|MDB
|DELON DA JUVENTUDE
|11404
|PP
|DENESON NEGÃO
|40234
|PSB
|DENISE CUSTÓDIO
|55088
|PSD
|DENISE VIEIRA
|23637
|CIDADANIA
|DIANA LIMA
|19991
|PODE
|DIDI CAMPELLO
|77277
|SOLIDARIEDADE
|DIEGO DINIZ
|35035
|PMB
|DIEGO MICHELINI
|33001
|PMN
|DIMAS
|40928
|PSB
|DIMISSON BOMBEIRO
|19300
|PODE
|DINHO DA FARMACIA
|36222
|AGIR
|DINHO GOMES PQD
|28762
|PRTB
|DINY MENEZES
|15507
|MDB
|DIOGO THOMPSON
|30007
|NOVO
|DIONISIO LINS
|11111
|PP
|DODÓ
|35265
|PMB
|DOMINGOS MEIRELLES
|40001
|PSB
|DONA KINA
|90256
|PROS
|DOUGLAS DO BEM
|40555
|PSB
|DOUGLAS GIGANTE
|33888
|PMN
|DOUGLAS GOMES
|22999
|PL
|DOUGLAS RUAS
|22022
|PL
|DOUTOR MILTON
|10400
|REPUBLICANOS
|DR ABEL DONATO DELUQUI
|70170
|AVANTE
|DR ALEXIS JAPIASSU
|12052
|PDT
|DR ALFREDO DENTISTA
|10002
|REPUBLICANOS
|DR ALTAIR ANDRADE
|90113
|PROS
|DR BERNARDO BARROS
|22000
|PL
|DR CLAYTON WILLE
|15122
|MDB
|DR DEODALTO
|22456
|PL
|DR FABIO BINHA
|19099
|PODE
|DR GILBERTO
|19123
|PODE
|DR HELINHO
|51060
|PATRIOTA
|DR HENRIQUE GALVÃO
|11711
|PP
|DR JOAO BAPTISTA
|19500
|PODE
|DR JORGE FERNANDO
|70009
|AVANTE
|DR JORGE LUCENA
|10888
|REPUBLICANOS
|DR JORGE LUIZ BRAGA
|51003
|PATRIOTA
|DR LINO
|28101
|PRTB
|DR LUIS CARLOS
|55233
|PSD
|DR MANTOVANI
|70007
|AVANTE
|DR MARCELLO AUTRAN
|11122
|PP
|DR MARCELO
|14327
|PTB
|DR PAULO MARCELO
|35444
|PMB
|DR PEDRO ARCHER
|11444
|PP
|DR RAFAEL BRASIEL
|33000
|PMN
|DR RHAMON NUNES
|90377
|PROS
|DR RICARDO BITENCOURT
|51007
|PATRIOTA
|DR SERGINHO
|22122
|PL
|DR VITÓRIO
|15888
|MDB
|DR ZEMA DURAS VERDADES
|77670
|SOLIDARIEDADE
|DR. ANDERSON CHAPOCA
|11612
|PP
|DR. ANDRÉ JENSEN
|90040
|PROS
|DR. ANDRÉ LOMBARDI
|20008
|PSC
|DR. CAMÕES
|11077
|PP
|DR. CURY HABIB
|35700
|PMB
|DR. EMANUEL TORQUATO
|40444
|PSB
|DR. GLÁUCIO TAI CHI
|40007
|PSB
|DR. JOÃO BOSCO
|45544
|PSDB
|DR. MARCELO BARROS
|14789
|PTB
|DR. MARCELO PEIXOTO
|11133
|PP
|DR. MARCIO MARCELO
|45678
|PSDB
|DR. MARCOS PAULO
|50000
|PSOL
|DR. MARIVALDO SENA
|11023
|PP
|DR. NORIVAL JÚNIOR
|20010
|PSC
|DR. PEDRO RICARDO
|90456
|PROS
|DR. RICARDO MENEZES
|55444
|PSD
|DR. RICARDO PIMENTEL
|55588
|PSD
|DR. SALOMÃO
|90122
|PROS
|DR. VLAMIR GOULART
|14999
|PTB
|DR. WELLINGTON OLIVEIRA
|10031
|REPUBLICANOS
|DR. ZÉ CARLOS
|11177
|PP
|DRA ANA CAVALCANTE
|90789
|PROS
|DRA FATIMA
|90900
|PROS
|DRA JESSICA MIRANDA
|36001
|AGIR
|DRA MARIA AMÉLIA
|33300
|PMN
|DRA RAQUEL
|44567
|UNIÃO
|DRA RHOAMA
|70900
|AVANTE
|DRA RITA SISTELLO
|11313
|PP
|DRA ROSE SERAFIM
|44111
|UNIÃO
|DRA TALITA BARBOSA
|12077
|PDT
|DRA TÁRCIA ALENCAR
|15115
|MDB
|DRA. DENISE CORDEIRO
|10111
|REPUBLICANOS
|DRA. IMACULADA
|10101
|REPUBLICANOS
|DRA. RENATA MELO
|19023
|PODE
|DRYKA BATISTA
|51126
|PATRIOTA
|DÚ GARI
|20200
|PSC
|DUDA MECANICO
|33645
|PMN
|DUDU MENOR
|33100
|PMN
|DULCE ANDRADE
|22170
|PL
|DULCINÉA BARROS
|10135
|REPUBLICANOS
|ED ARÊIAS
|10250
|REPUBLICANOS
|EDEVALDO OLIVEIRA
|20088
|PSC
|EDI CASA
|20507
|PSC
|EDI SÓ VITÓRIA
|20122
|PSC
|EDILAINE DA SAÚDE
|44012
|UNIÃO
|EDIMARA CELI
|55050
|PSD
|EDIMILSON GARCIA
|70669
|AVANTE
|EDINHO
|15165
|MDB
|EDINHO RODRIGUES
|33777
|PMN
|EDMILSON CARDOZO
|27200
|DC
|EDMUNDO COELHO
|19789
|PODE
|EDNA GOMES
|15433
|MDB
|EDNA PIRES
|51223
|PATRIOTA
|EDNALDO SILVA
|22350
|PL
|EDSON SALES
|12031
|PDT
|EDUARDO ACOSTA
|12212
|PDT
|EDUARDO CABRAL
|55111
|PSD
|EDUARDO CAVALIERE
|55001
|PSD
|EDUARDO FARIA
|19221
|PODE
|EDUARDO FELIX
|45637
|PSDB
|EDUARDO KITA
|70222
|AVANTE
|EDUARDO LOPES
|29329
|PCO
|EDUARDO ROSA
|11007
|PP
|EGGER
|27000
|DC
|ELAINE CHAVES
|12777
|PDT
|ELAINE CONSTANTINO
|10300
|REPUBLICANOS
|ELAINE DE MIRANDA
|28221
|PRTB
|ELAINE DE PAULA
|51443
|PATRIOTA
|ELAINE FERNANDES
|35551
|PMB
|ELAINE FERREIRA
|40440
|PSB
|ELANYR CALAZANS
|15277
|MDB
|ELENITA BARBOSA
|51065
|PATRIOTA
|ELIANE FARIAS
|20009
|PSC
|ELIANE MOREIRA
|45015
|PSDB
|ELIANE ZÓ
|11344
|PP
|ELIAS MONTES
|14456
|PTB
|ELIAS ROCHA
|28777
|PRTB
|ELIAS ROLO COMPRESSOR
|18140
|REDE
|ELIKA TAKIMOTO
|13021
|PT
|ELIS ALMEIDA
|55033
|PSD
|ELISA
|35707
|PMB
|ELISA MORAES
|22140
|PL
|ELISA SORRISO
|14007
|PTB
|ELISABETH DE OLIVIERA
|35322
|PMB
|ELISIA RANGEL
|12012
|PDT
|ÉLITA SILVA
|90003
|PROS
|ELMAIR NETO
|55013
|PSD
|ELOA MORAES
|13024
|PT
|ELSON PAZ
|11789
|PP
|ELTON CRISTO
|11222
|PP
|EMERSON SANTOS
|36280
|AGIR
|ENFERMEIRA ANA RODILÂNDIA
|40070
|PSB
|ENFERMEIRA ISABEL VIEIRA
|36433
|AGIR
|ENFERMEIRA JANAINA
|11456
|PP
|ENFERMEIRA LUCIANA ROSA
|11333
|PP
|ENFERMEIRA SONIA LIMA
|77275
|SOLIDARIEDADE
|ENO DO BALÃO
|33336
|PMN
|ENY FERREIRA
|70008
|AVANTE
|ERIAN OZÓRIO COLETIVAS
|18777
|REDE
|ERIC ALEX
|70513
|AVANTE
|ERICA BISPO
|51033
|PATRIOTA
|ERIKA COELHO
|55040
|PSD
|ESTELINHA DO CIEP
|12008
|PDT
|ESTER SALES
|35013
|PMB
|EUGENIA BONDIM
|12065
|PDT
|EURICO JÚNIOR
|43126
|PV
|EVALDO SANTANA
|27890
|DC
|EVANDREZA HENRIQUE
|44327
|UNIÃO
|EVANDRO HILÁRIO
|20456
|PSC
|EVANDRO LISBOA
|10610
|REPUBLICANOS
|EVANGELISTA ELCIMAR
|14331
|PTB
|EVERALDO TROMPETISTA
|36999
|AGIR
|FABI ROCINHA EM FOCO
|11002
|PP
|FABIANA CARVALHO
|27003
|DC
|FABIANE LOURIVAL
|77677
|SOLIDARIEDADE
|FABIANI VASCONCELLOS
|36123
|AGIR
|FABIANO BARCELLOS
|35116
|PMB
|FABIANO LEAL
|10321
|REPUBLICANOS
|FABINHO MARAVILHA
|51838
|PATRIOTA
|FABIO ARRUDA
|33999
|PMN
|FÁBIO BARRADAS
|30333
|NOVO
|FABIO CHARUTO
|51015
|PATRIOTA
|FABIO DA PAZ
|33373
|PMN
|FABIO GUEDES
|70097
|AVANTE
|FÁBIO MIGUEL
|40112
|PSB
|FÁBIO PALERMO
|28383
|PRTB
|FÁBIO PIRES
|20007
|PSC
|FÁBIO RAMOS
|44678
|UNIÃO
|FABIO SILVA
|44300
|UNIÃO
|FABRICIO BAIAO
|19022
|PODE
|FABRÍCIO DA MUDANÇA
|77222
|SOLIDARIEDADE
|FABRÍCIO PIMENTEL
|90800
|PROS
|FABRICIO QUEIROZ
|14422
|PTB
|FABRICIUS CARAVANA
|23777
|CIDADANIA
|FAFÁ CRIANÇA FELIZ
|33444
|PMN
|FELIPE BRITO OFICIAL
|44021
|UNIÃO
|FELIPE CARDOSO
|12023
|PDT
|FELIPE MICHEL
|11021
|PP
|FELIPE NINI
|14454
|PTB
|FELIPE VARGAS
|12369
|PDT
|FELIPINHO RAVIS
|77200
|SOLIDARIEDADE
|FERNANDA DE ADELAIDE
|19299
|PODE
|FERNANDA FRANCO
|29129
|PCO
|FERNANDA LOUBACK
|22228
|PL
|FERNANDA TAVARES
|35311
|PMB
|FERNANDO ATHAIDE
|40321
|PSB
|FERNANDO BRAZ
|28020
|PRTB
|FERNANDO COSTA E SILVA
|22551
|PL
|FERNANDO DIAS O BARBEIRO
|36136
|AGIR
|FERNANDO ELETRICISTA
|70117
|AVANTE
|FERNANDO FREITAS
|20234
|PSC
|FERNANDO KASINÃO
|22700
|PL
|FERNANDO METANOL
|10025
|REPUBLICANOS
|FERNANDO PALMARES
|40567
|PSB
|FERNANDO PFISTER
|23001
|CIDADANIA
|FERNANDO RUSSO
|35200
|PMB
|FERNANDO TAVARES
|51100
|PATRIOTA
|FERREIRA DO ALTERNATIVO
|36100
|AGIR
|FERREIRINHA
|40620
|PSB
|FILIPE DA SILVA
|22553
|PL
|FILIPE PEREIRA
|20020
|PSC
|FILIPE RR SOARES
|44444
|UNIÃO
|FILIPPE POUBEL
|22622
|PL
|FLAVIA CUIDADORA
|27004
|DC
|FLÁVIA DINIZ
|45013
|PSDB
|FLÁVIA DINIZ AFROPCD
|13131
|PT
|FLAVIO FARIAS
|10440
|REPUBLICANOS
|FLÁVIO ROCHA
|20177
|PSC
|FLAVIO SERAFINI
|50123
|PSOL
|FLORINDA LOMBARDI
|16123
|PSTU
|FRAGA
|20301
|PSC
|FRAN SANTARONI
|45773
|PSDB
|FRANCIANE MOTTA
|44288
|UNIÃO
|FRANCIS NASCIMENTO
|30272
|NOVO
|FRANÇOIS AMORIM
|10007
|REPUBLICANOS
|FRED PACHECO BANDA DOM
|33010
|PMN
|FREDERICO BARBOSA LEMOS
|77040
|SOLIDARIEDADE
|GABIGOL DA TORCIDA
|14009
|PTB
|GABRIEL GB
|80123
|UP
|GABRIEL VARGAS
|11555
|PP
|GABRIELA CHAFFIN
|12036
|PDT
|GARI BRUNO DA ROSA
|50300
|PSOL
|GENILSON GUIMARÃES
|33053
|PMN
|GEORGE NEDER
|30000
|NOVO
|GERALDO MAGELA
|51022
|PATRIOTA
|GERALDO TADEU MONTEIRO
|12767
|PDT
|GERSON MANO DOS PROJETOS
|10333
|REPUBLICANOS
|GERSON RODRIGUES
|14144
|PTB
|GETULIO JOSE
|36147
|AGIR
|GEZILDA
|36087
|AGIR
|GIGANTE DA SAÚDE
|90600
|PROS
|GIL NAVAL
|14031
|PTB
|GILBERTO BARRETO O CODA
|33555
|PMN
|GILBERTO LIMA
|23333
|CIDADANIA
|GILDA BEATRIZ
|55100
|PSD
|GILSINEI DE FREITAS MOREIRA
|27011
|DC
|GILSON FLORES
|55510
|PSD
|GILVAN PASSOS
|36333
|AGIR
|GIOVANI RATINHO
|77000
|SOLIDARIEDADE
|GIOVANNA ALMEIDA
|80000
|UP
|GISELE LUZ
|55044
|PSD
|GISELLE GOBBI
|55023
|PSD
|GISELLE MONTEIRO
|22822
|PL
|GIULIANO MATTOS
|28456
|PRTB
|GLAUCIA OLIVEIRA
|51117
|PATRIOTA
|GLAUCO SIMAS
|33123
|PMN
|GLEICE CORRÊA
|20078
|PSC
|GLEICE FERNANDES
|44002
|UNIÃO
|GLICIA DO MANGUEIRAL
|15077
|MDB
|GLÓRIA RIQUEZA A ABELHINHA
|43767
|PV
|GOMES NETO
|27005
|DC
|GORETTE
|14277
|PTB
|GRACE GOMES
|19800
|PODE
|GREG DUARTE
|27007
|DC
|GREIDE MORENO
|15550
|MDB
|GUARA
|12182
|PDT
|GUGA DA AMBULÂNCIA
|15280
|MDB
|GUILHERME MAYER
|11300
|PP
|GUILHERME MEME
|10505
|REPUBLICANOS
|GUILHERME SCHLEDER
|55555
|PSD
|GUIMARÃES
|27668
|DC
|GUSTAVO BUENO
|50005
|PSOL
|GUSTAVO SCHMIDT
|70777
|AVANTE
|GUSTAVO TUTUCA
|11212
|PP
|GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA
|90333
|PROS
|GUTO NADER
|44789
|UNIÃO
|HAENDEL BONECO
|14142
|PTB
|HÉLCIO ANGELO
|11000
|PP
|HELDER ABRAHÃO
|15031
|MDB
|HELENA SILVA
|28002
|PRTB
|HELIO FERREIRA
|28999
|PRTB
|HENRIQUE KORMAN
|30456
|NOVO
|HENRIQUE NEVES PASTOR E AMIGO
|28233
|PRTB
|HENRIQUE SILVA
|27444
|DC
|HÉRIKA DA VIRTUOSA
|22100
|PL
|HERIKINHA JAPA
|55299
|PSD
|IARA 13 DE MAIO
|20013
|PSC
|IGOR BARROS
|30430
|NOVO
|ILSON ARAUJO
|28193
|PRTB
|INACIO GERALDO
|15931
|MDB
|ÍNDIA ARMELAU
|22322
|PL
|ÍNDIA GUERREIRA
|14394
|PTB
|INÊS PANDELÓ
|13633
|PT
|INEZ BELARMINO
|77003
|SOLIDARIEDADE
|INGRED SILVEIRA
|22202
|PL
|INGRID OLIVEIRA
|18888
|REDE
|INGRIDE DO CORAÇÃO
|35555
|PMB
|INSPETOR BEDIN
|33556
|PMN
|IOLANDA MARINHO
|44004
|UNIÃO
|IRMÃO JOSE SABONÁRIO
|36126
|AGIR
|ISA DI MORAIS
|27008
|DC
|ISAAC MODESTO
|12070
|PDT
|ISMAEL DAVID
|12456
|PDT
|IURY PADILHA
|27133
|DC
|IVAN INÁCIO
|10541
|REPUBLICANOS
|IVAN RODRIGUES ELIAS
|18111
|REDE
|IZA DUTRA
|44194
|UNIÃO
|J GERALDO
|22675
|PL
|J. RICARDO
|20000
|PSC
|JACK
|90922
|PROS
|JACKSON TEM TEM
|28111
|PRTB
|JACQUELINE XAVIER
|11520
|PP
|JADERSON ANDRADE
|19852
|PODE
|JAIR BITTENCOURT
|22300
|PL
|JALMIR JÚNIOR
|28888
|PRTB
|JAMIL JORGE
|20247
|PSC
|JANAINA NAZARETH
|12224
|PDT
|JANINE HEINE
|10270
|REPUBLICANOS
|JANIO MENDES
|12601
|PDT
|JAPA DO BRASIL
|51624
|PATRIOTA
|JAQUELINE PAZ
|20002
|PSC
|JARI
|40100
|PSB
|JARIB DO SÍTO
|70016
|AVANTE
|JARRO PIPAS
|33333
|PMN
|JB PERICÃO
|14015
|PTB
|JC AUGUSTO CHAPOLIN
|20093
|PSC
|JEFFERSON VINCO
|50222
|PSOL
|JESUÉ ALVES
|28157
|PRTB
|JO ARAUJO
|35161
|PMB
|JÔ DA SAUDE
|14013
|PTB
|JOAN
|35234
|PMB
|JOÃO BATISTA
|14700
|PTB
|JOÃO DA LOCADORA
|77133
|SOLIDARIEDADE
|JOÃO DO FRETE
|36077
|AGIR
|JOÃO EUDES DA SAÚDE
|40222
|PSB
|JOÃO FAMÍLIA
|36021
|AGIR
|JOÃO LEOMI
|28033
|PRTB
|JOÃO PIMENTA
|10190
|REPUBLICANOS
|JOÃO PIRES
|55021
|PSD
|JOAO VALOIS
|19999
|PODE
|JOÃO VICTOR FAMÍLIA
|55222
|PSD
|JOE VENTURA
|18180
|REDE
|JOEL COSTA
|23258
|CIDADANIA
|JOEL MACHADO
|10987
|REPUBLICANOS
|JOHN JOHN
|15033
|MDB
|JOICE NICOLAU
|44133
|UNIÃO
|JONAS LICURGO
|14239
|PTB
|JÔNATAS MAIA
|45777
|PSDB
|JORGE ALMEIDA
|90200
|PROS
|JORGE BORGES GAMBÁ
|44688
|UNIÃO
|JORGE CERQUEIRA
|35033
|PMB
|JORGE FELIPPE NETO
|70800
|AVANTE
|JORGE LARA
|18333
|REDE
|JORGE LUIZ MATIAS
|77004
|SOLIDARIEDADE
|JORGE MACEDO
|45650
|PSDB
|JORGE MENDES
|36007
|AGIR
|JORGE MOTTA
|70234
|AVANTE
|JORGE MURILO
|13133
|PT
|JORGE PEREIRA
|70633
|AVANTE
|JORGE SANTOS
|33633
|PMN
|JORGE TAMPA
|35789
|PMB
|JORGINHO
|40333
|PSB
|JORGINHO DO SOCIAL
|45105
|PSDB
|JORGINHO VISAO
|19103
|PODE
|JOSE CARLOS SCHVALWB
|28222
|PRTB
|JOSÉ EDUARDO PERES
|90112
|PROS
|JOSE EVERALDO
|33301
|PMN
|JOSÉ FILHO
|14800
|PTB
|JOSÉ MACHADO XÔ DENGUE
|22448
|PL
|JOSE MESSIAS
|35456
|PMB
|JOSÉ OTÁVIO
|15615
|MDB
|JOSÉ RICHARD
|22133
|PL
|JOSE ROBERTO
|12121
|PDT
|JOSELIA SILVA
|33800
|PMN
|JOSÉLIA TAVARES
|14886
|PTB
|JOSIAS MOREIRA HOMEM DO POVO
|12025
|PDT
|JOSIMAR SALLES
|90107
|PROS
|JOSINALDO BOMBEIRO
|27193
|DC
|JOSUÉ MARQUES
|40551
|PSB
|JOSUÉ MEDEIROS
|15444
|MDB
|JOSY NASCIMENTO
|35008
|PMB
|JOWAINE BRINCO
|18167
|REDE
|JOY SUTER
|14223
|PTB
|JOYCE CABELEIREIRA
|40140
|PSB
|JUAN MEDEIROS
|90999
|PROS
|JUAREZ DA SAÚDE
|77177
|SOLIDARIEDADE
|JUAREZ WAILANTE
|33273
|PMN
|JUCIARA FONTOURA
|51200
|PATRIOTA
|JUÉCIO
|15116
|MDB
|JULIANA DO TAXI
|19688
|PODE
|JULIANA MANGELLI
|14003
|PTB
|JULIANO MARTINS
|33696
|PMN
|JULINHO DO AEROPORTO
|19613
|PODE
|JULINHO JUJU
|20123
|PSC
|JULINHO PROTÉTICO
|20630
|PSC
|JÚLIO BOMBEIRO
|51193
|PATRIOTA
|JÚLIO DO APLICATIVO
|27179
|DC
|JULIO PAPÃO
|70177
|AVANTE
|JULIO ROCHA
|36036
|AGIR
|JUNINHO
|12333
|PDT
|JUNIOR CALF
|51999
|PATRIOTA
|JUNIOR JL
|35622
|PMB
|JÚNIOR LIMA
|77001
|SOLIDARIEDADE
|JUNIOR NEGÃO
|51111
|PATRIOTA
|JUSSIE DA CESTA BÁSICA
|15001
|MDB
|JUVELINO JÚNIOR
|27024
|DC
|JVILLAR
|33389
|PMN
|KADINHO DA AUTOESCOLA
|55977
|PSD
|KADU NOVAES
|44410
|UNIÃO
|KAKÁ
|10678
|REPUBLICANOS
|KAKÁ CARDOSO
|10019
|REPUBLICANOS
|KAMILA KISSUCO
|20622
|PSC
|KARECA
|70159
|AVANTE
|KÁTIA RANGEL
|40029
|PSB
|KAWAN LOPES
|13050
|PT
|KBÇA DAVID
|90700
|PROS
|KEILA DO TOLDO
|36456
|AGIR
|KELAINE GOULART
|11345
|PP
|KELI SANTOS
|33410
|PMN
|KEZIA REZENDE
|36653
|AGIR
|KIKO SANTOS
|15456
|MDB
|KLEBER SOUZA
|40678
|PSB
|KLETER CORDEIRO
|27123
|DC
|KRIOULA BRONZER
|15907
|MDB
|LACY CAMARGO
|36200
|AGIR
|LANA PIRES
|20365
|PSC
|LANE SORRISO
|15125
|MDB
|LAPROVITA
|55011
|PSD
|LAURÃO DA MOTINHA
|77111
|SOLIDARIEDADE
|LAURO FILHO
|23555
|CIDADANIA
|LAURO MALDONADO
|77303
|SOLIDARIEDADE
|LAYANA ARAUJO
|11788
|PP
|LEANDRO ASSUMPÇÃO
|15101
|MDB
|LEANDRO CUNHA
|40540
|PSB
|LEANDRO DA SILVA
|51011
|PATRIOTA
|LEANDRO DE PAULA
|70137
|AVANTE
|LEANDRO MACEDO
|36023
|AGIR
|LEANDRO MARQUES
|77788
|SOLIDARIEDADE
|LEANDRO MATTOS
|27729
|DC
|LEANDRO SERRI
|90001
|PROS
|LEILA DA RADIOLOGIA
|51029
|PATRIOTA
|LEILA SERPA DOS SANTOS
|35377
|PMB
|LEIZA GARI
|15321
|MDB
|LEKÃO
|55707
|PSD
|LELECO DE COSTA BARROS
|20100
|PSC
|LELECO MARÇAL
|27233
|DC
|LENA’S HAIR
|35999
|PMB
|LENE DA EDUCAÇÃO
|70068
|AVANTE
|LENILTON RODRIGUES
|22566
|PL
|LENNE CASTRO
|33775
|PMN
|LEO COMUNIDADE
|43777
|PV
|LÉO MASCOTÃO
|15580
|MDB
|LÉO REZADOR
|33120
|PMN
|LÉO TAÍ
|55635
|PSD
|LEO VIEIRA
|20333
|PSC
|LEON FARES
|90459
|PROS
|LEONARDO GIORDANO
|65650
|PC do B
|LEONARDO LEAL
|50656
|PSOL
|LEONARDO TECO
|55029
|PSD
|LEONARDO VASCONCELLOS
|44001
|UNIÃO
|LEONEL DE ESQUERDA
|13012
|PT
|LEONICE JERÔNIMO
|14022
|PTB
|LETICIA ARSENIO
|19019
|PODE
|LETICIA FLORÊNCIO
|13613
|PT
|LÉU DO CINE E ROCK
|77013
|SOLIDARIEDADE
|LIGIA COSTA
|44045
|UNIÃO
|LIL
|14200
|PTB
|LILI SOLDADORA
|45055
|PSDB
|LILIAN BEHRING
|65656
|PC do B
|LINCOLN RODRIGÃO
|36022
|AGIR
|LINDAURA MOREIRA
|90777
|PROS
|LIOMAR DE OLIVEIRA
|14110
|PTB
|LIOSVALDO OLIVEIRA
|19600
|PODE
|LIS SALGUEIRO
|12999
|PDT
|LÍVIA OLIVEIRA
|55855
|PSD
|LOCUTOR CLEBINHO
|77444
|SOLIDARIEDADE
|LOCUTOR ROGÉRIO BARBOSA
|23423
|CIDADANIA
|LORINHO BÚZIOS
|70092
|AVANTE
|LORRUAMA POSSAT
|90177
|PROS
|LOURDES LISBÔA
|70404
|AVANTE
|LU DO ARTESANTO
|33044
|PMN
|LU DO BRECHÓ
|14295
|PTB
|LUAN MONTEIRO
|29029
|PCO
|LUANA MOTA
|12180
|PDT
|LUCIA MACHADO
|51333
|PATRIOTA
|LÚCIA MALTA
|15038
|MDB
|LUCIANA DA EDUCAÇÃO
|33553
|PMN
|LUCIANA DE TINGUÁ
|23444
|CIDADANIA
|LUCIANA KREISCHER
|14233
|PTB
|LUCIANA LINS
|77777
|SOLIDARIEDADE
|LUCIANA OROZIMBO
|15667
|MDB
|LUCIANA PEREZ
|19159
|PODE
|LUCIANA TAMBURINI
|19021
|PODE
|LUCIANA XAVIER
|70889
|AVANTE
|LUCIANE COSTA
|12022
|PDT
|LUCIANE MELLO
|55234
|PSD
|LUCIANE SANTIAGO
|44222
|UNIÃO
|LUCIANO AMADEU PROTETOR
|27300
|DC
|LUCIANO GARCIA
|19345
|PODE
|LUCIANO MEDEIROS
|55181
|PSD
|LUCIANO MINEIRINHO
|20444
|PSC
|LUCIANO TABU
|45010
|PSDB
|LUCIANO VIANA
|28303
|PRTB
|LUCIARA AMIL
|44566
|UNIÃO
|LUCIDARLEN NOVAES
|35020
|PMB
|LUCINHA
|55620
|PSD
|LUCIO DUARTE
|28161
|PRTB
|LUIS ANTÔNIO
|20555
|PSC
|LUIS BIBÃO
|33021
|PMN
|LUIS MÁXIMO
|27127
|DC
|LUIS MINEIRO
|70024
|AVANTE
|LUIS PONTES
|33017
|PMN
|LUIS SAMPAIO
|77323
|SOLIDARIEDADE
|LUISA SANT’ANNA
|27035
|DC
|LUIZ BARBOSA
|40114
|PSB
|LUIZ CLAUDIO DA LOTERIA
|11707
|PP
|LUIZ CLAUDIO NUNES
|33066
|PMN
|LUIZ CLAUDIO RIBEIRO
|55567
|PSD
|LUIZ CORREIA NOTES
|14747
|PTB
|LUIZ DA SILVA
|12144
|PDT
|LUIZ FERNANDO DO SOCIAL
|43021
|PV
|LUIZ PAULO
|55678
|PSD
|LUIZ SALOMÃO
|13121
|PT
|LUIZA DE MARILAC
|51551
|PATRIOTA
|LUIZA ZWANG
|10234
|REPUBLICANOS
|LULA RODRIGUES
|77456
|SOLIDARIEDADE
|LURDINHA MAIA
|19119
|PODE
|LUZIA ESPERANÇA
|20673
|PSC
|LUZIA NEVES
|70654
|AVANTE
|LUZIENE QUEIROZ
|12336
|PDT
|LYGIA CAMPOS
|36177
|AGIR
|MACACO BOMBEIRO
|11193
|PP
|MACILIO NUNES
|22962
|PL
|MÃE DAYSE
|13029
|PT
|MÃE MARTA D’YEMOJA
|90321
|PROS
|MAESTRO DANIEL
|77022
|SOLIDARIEDADE
|MAGNO FERNANDES
|70707
|AVANTE
|MAGUINHO DEBOSSAN
|36963
|AGIR
|MAGUINHO NASCIMENTO
|40956
|PSB
|MAIARA BATISTA
|12020
|PDT
|MAICON NASCIMENTO
|14023
|PTB
|MAJOR ALIPIO
|28199
|PRTB
|MAJOR DOUGLAS
|19190
|PODE
|MAJOR LEAL
|27500
|DC
|MAJOR LUIGI
|33762
|PMN
|MAJOR VANIA JULIANO
|90009
|PROS
|MANOEL DO PEIXE
|20214
|PSC
|MANOEL PARENTE
|19220
|PODE
|MARCEL SILVANO
|13333
|PT
|MARCELAO DA VAN
|35131
|PMB
|MARCELINHO
|90555
|PROS
|MARCELINO D’ ALMEIDA
|11369
|PP
|MARCELL CASTRO
|23023
|CIDADANIA
|MARCELLA CIGANA
|77770
|SOLIDARIEDADE
|MARCELLA MAGALHÃES
|55125
|PSD
|MARCELLE BELIZÁRIO
|27006
|DC
|MARCELLO FREITAS
|19919
|PODE
|MARCELLO GUERREIRO
|70944
|AVANTE
|MARCELO BARRIL
|51222
|PATRIOTA
|MARCELO BEZERRA
|22442
|PL
|MARCELO CABELEIREIRO
|27427
|DC
|MARCELO COSME
|12421
|PDT
|MARCELO COSTA
|44100
|UNIÃO
|MARCELO DA CONSTRUÇÃO
|19777
|PODE
|MARCELO DINO
|44124
|UNIÃO
|MARCELO DO SHOFAR
|14017
|PTB
|MARCELO DO TAXI
|44007
|UNIÃO
|MARCELO FRITZ
|19010
|PODE
|MARCELO LAJES
|36111
|AGIR
|MARCELO LEITE
|77377
|SOLIDARIEDADE
|MARCELO MACEDO
|36000
|AGIR
|MARCELO MANHÃES
|11800
|PP
|MARCELO MATOS O JACARÉ
|12603
|PDT
|MARCELO MELO
|14081
|PTB
|MARCELO MENEZES
|30616
|NOVO
|MARCELO MORENO
|28100
|PRTB
|MARCELO OPÇAO
|36031
|AGIR
|MARCELO SESSIM
|11125
|PP
|MARCELO SIMÃO
|11011
|PP
|MARCELUS EDGREN
|51122
|PATRIOTA
|MÁRCIA BAIANA
|23360
|CIDADANIA
|MARCIA DAS GALÁXIAS
|10910
|REPUBLICANOS
|MARCIA DO POVO
|40008
|PSB
|MARCIA MELLO
|22221
|PL
|MARCIA RIBEIRO
|12045
|PDT
|MARCILIO FERREIRA
|23282
|CIDADANIA
|MARCINHA
|13667
|PT
|MARCIO ALMIRO
|36444
|AGIR
|MÁRCIO ARCHANJO
|22399
|PL
|MÁRCIO CANELLA
|44123
|UNIÃO
|MARCIO CARNEIRO
|20190
|PSC
|MÁRCIO FERREIRA
|70134
|AVANTE
|MÁRCIO GUALBERTO
|22070
|PL
|MARCIO HUGO
|36555
|AGIR
|MARCIO NOGUEIRA
|19456
|PODE
|MÁRCIO SORRISO
|70810
|AVANTE
|MARCO PEREIRA
|11153
|PP
|MARCO RODRIGUES
|35500
|PMB
|MARCO SAN
|10567
|REPUBLICANOS
|MARCOS ABRAHÃO
|70123
|AVANTE
|MARCOS ANDRE
|27567
|DC
|MARCOS DA SAÚDE
|27192
|DC
|MARCOS DAJUDA
|28028
|PRTB
|MARCOS DEDAO
|19654
|PODE
|MARCOS FELICIDADE
|27333
|DC
|MARCOS MARINS
|55800
|PSD
|MARCOS MULLER
|44333
|UNIÃO
|MARCOS NOBRE
|19078
|PODE
|MARCOS RANGEL
|36888
|AGIR
|MARCOS SALVADOR
|15011
|MDB
|MARCOS ZAMENHOF
|50362
|PSOL
|MARCOS ZENAIDE
|30003
|NOVO
|MARCUS MENEZES
|55220
|PSD
|MARCUS VINICIUS BOQUINHA
|77100
|SOLIDARIEDADE
|MARIA BERTOCHE
|50021
|PSOL
|MARIA DA GLORIA
|36951
|AGIR
|MARIA DA PENHA
|10510
|REPUBLICANOS
|MARIA DO MEIER
|51666
|PATRIOTA
|MARIA FERNANDA
|36097
|AGIR
|MARIA FERNANDA PINTO DRAXLER
|70146
|AVANTE
|MARIA IZABEL SEIXAS
|70421
|AVANTE
|MARIA SANTOS
|44003
|UNIÃO
|MARIANA BOSSAN
|40888
|PSB
|MARIANA VICTOR
|44455
|UNIÃO
|MARILÉA DA SAÚDE
|13888
|PT
|MARILEIDE ALVES
|77748
|SOLIDARIEDADE
|MARILENA DA SAÚDE
|14555
|PTB
|MARINA DO MST
|13713
|PT
|MARINA LIMA
|33966
|PMN
|MÁRIO DA SAÚDE
|33059
|PMN
|MARIO GOMES
|10700
|REPUBLICANOS
|MARIO NEWTON
|20770
|PSC
|MARIO PENNA
|27107
|DC
|MARIO SERGIO LEAL CORDEIRO
|11113
|PP
|MÁRIO VIANNA
|44551
|UNIÃO
|MARIOZAM
|36987
|AGIR
|MARIZA NOBRE
|14365
|PTB
|MARLON GUIDO
|11012
|PP
|MARLOS COSTA
|13010
|PT
|MARLUCIA GUSMÃO
|35105
|PMB
|MARQUINHO BOMBEIRO
|15177
|MDB
|MARQUINHO CORONEL
|33315
|PMN
|MARQUINHO DA CASCATINHA
|27222
|DC
|MARQUINHO DAS COMUNIDADES
|43555
|PV
|MARQUINHO FARIA
|45045
|PSDB
|MARQUINHO OI
|44635
|UNIÃO
|MARQUINHO PESSANHA
|14122
|PTB
|MARQUINHOS CESARÃO
|51432
|PATRIOTA
|MARTA TARGINO
|90977
|PROS
|MARUZA ABREU
|28055
|PRTB
|MARYSTELLA GOMES
|45118
|PSDB
|MASSARANDUBA
|15190
|MDB
|MAURÍCIO BATISTA
|44623
|UNIÃO
|MAURÍCIO BELLINI
|27363
|DC
|MAURINHO BRANCO
|90011
|PROS
|MAURO CESAR
|15381
|MDB
|MAURO JORDÃO
|27027
|DC
|MAX MEIRA
|77030
|SOLIDARIEDADE
|MAYA LEAL
|15012
|MDB
|MAZINHO DO SINDICATO
|90290
|PROS
|MC VOVÔ DO FUNK
|27345
|DC
|MEL CARDOZO
|40456
|PSB
|MEL MELADO
|33337
|PMN
|MESTRE BRUCE LUCIO PAZ
|20956
|PSC
|MESTRE CHANG LEE
|45099
|PSDB
|MESTRE HULK
|11236
|PP
|MICA
|36321
|AGIR
|MICHEL CARMONA
|90121
|PROS
|MICHEL MARINS
|10011
|REPUBLICANOS
|MICHELE MARCELINO
|40707
|PSB
|MICHELLE DO SALÃO
|15163
|MDB
|MICHELLE SOUZA
|27017
|DC
|MIGUEL JUNIOR
|90021
|PROS
|MILTON RANGEL
|51010
|PATRIOTA
|MIRALDO CORRETOR
|20111
|PSC
|MIRIAM GUERREIRA
|15002
|MDB
|MIRIAM LETICIA
|19031
|PODE
|MIRIAM SIQUEIRA
|33009
|PMN
|MIRO SEGURANÇA
|33234
|PMN
|MIRUNGA
|44098
|UNIÃO
|MISS MARLI DRUMOND
|20015
|PSC
|MISSIONÁRIA ANA CRISTINA
|35318
|PMB
|MISSIONÁRIA ANTONIA
|27577
|DC
|MISSIONÁRIA ELIETE
|28467
|PRTB
|MISSIONÁRIA LEA
|70022
|AVANTE
|MISSIONÁRIA LORENA FERNANDA
|10777
|REPUBLICANOS
|MIZINHO
|35224
|PMB
|MOISES MERELLES
|70164
|AVANTE
|MOISÉS QUEIROZ
|55025
|PSD
|MOLINA
|12335
|PDT
|MOMBAÇA
|40040
|PSB
|MÔNICA ARMADA
|13135
|PT
|MÔNICA FONSÊCA DA SAÚDE
|11110
|PP
|MÔNICA FRANCISCO
|50888
|PSOL
|MONICA SOARES
|90180
|PROS
|MUNIR NETO
|55777
|PSD
|MURILO SALES
|70037
|AVANTE
|MYRIA CARVALHO
|35856
|PMB
|NAIDE RIBEIRO
|50056
|PSOL
|NAJARA POGIAN
|36913
|AGIR
|NALDO
|45147
|PSDB
|NALVA DO BAZAR
|18288
|REDE
|NAMARA GURUPY
|14014
|PTB
|NANDO DO AMBAI
|90888
|PROS
|NATALIA SANTOS PORTODASASVOZES
|11013
|PP
|NATAN SOARES
|14444
|PTB
|NATHALIA CARVALHO
|10003
|REPUBLICANOS
|NATHALIA MATUCH
|51024
|PATRIOTA
|NATHÁLIA MOZER
|21021
|PCB
|NAUSTRIA
|13123
|PT
|NEA MARIOZZ
|77722
|SOLIDARIEDADE
|NEGO DA SILVA
|90911
|PROS
|NEIDE VELOSO
|51717
|PATRIOTA
|NEIDELLY FARIAS
|70277
|AVANTE
|NEILA RIBEIRO
|28378
|PRTB
|NELSON GONÇALVES
|55190
|PSD
|NETO RODRIGUES
|22150
|PL
|NEUZINHA JORNALEIRA MÃE TÁ ON
|70124
|AVANTE
|NEY DIAS
|10014
|REPUBLICANOS
|NEY JOSÉ
|77568
|SOLIDARIEDADE
|NICOLE SOLLBERG
|13180
|PT
|NILO SERGIO
|14614
|PTB
|NILSON O ABENÇOADO
|22223
|PL
|NILVINHA BARBOSA
|27015
|DC
|NILZA PAULA
|51616
|PATRIOTA
|NIVEA HELENA
|36569
|AGIR
|NIZETE SANTOS
|70312
|AVANTE
|NOEL DA FARMÁCIA
|77114
|SOLIDARIEDADE
|NOEL DE CARVALHO
|77233
|SOLIDARIEDADE
|NOEMI DA CHATUBA
|27221
|DC
|NORINHO
|45735
|PSDB
|NORIVAL ORNELLAS
|11001
|PP
|NORMA SANTOS
|10999
|REPUBLICANOS
|NORY MARTINS
|14252
|PTB
|O PADRINHO
|40659
|PSB
|OCTAVIO SAMPAIO
|44120
|UNIÃO
|ODAIR TOMÉ
|10033
|REPUBLICANOS
|ONASSIS
|19900
|PODE
|ORLANDO GONZAGA
|35139
|PMB
|OSEIAS MARTINS
|10654
|REPUBLICANOS
|OTACILIO FILHO
|20230
|PSC
|OTO DA FETAGRI
|65111
|PC do B
|OTONI DE PAULA PAI
|15022
|MDB
|PABLO DA CONDE
|28288
|PRTB
|PABLO GUIMARÃES
|28007
|PRTB
|PABLO SILVA
|10008
|REPUBLICANOS
|PADRINHO
|70767
|AVANTE
|PAI CLÁUDIO
|15356
|MDB
|PAI MARCELO DE OXOSSI
|40666
|PSB
|PASTOR ADILSON
|27828
|DC
|PASTOR ALEXANDRE NASCIMENTO
|19555
|PODE
|PASTOR EZEQUIEL
|28122
|PRTB
|PASTOR GOMES
|11933
|PP
|PASTOR HELERSON DANIEL
|10023
|REPUBLICANOS
|PASTOR IVAN SANTOS
|36160
|AGIR
|PASTOR JONAS LIMA
|20854
|PSC
|PASTOR JOSÉ CARLOS DOMINGOS
|44080
|UNIÃO
|PASTOR LUIZINHO
|15866
|MDB
|PASTOR MARCO AURÉLIO
|14011
|PTB
|PASTOR MARCOS ELIAS
|20120
|PSC
|PASTOR RENATO DORIE
|51998
|PATRIOTA
|PASTOR RICARDO GUEDES
|10124
|REPUBLICANOS
|PASTOR RONALDO PESSANHA
|35608
|PMB
|PASTOR SAMUEL GONZAGA
|70030
|AVANTE
|PASTOR SEBASTIÃO
|13590
|PT
|PASTOR SIDNEY SOUZA
|51775
|PATRIOTA
|PASTOR TADEU
|15007
|MDB
|PASTOR WIDISON
|70722
|AVANTE
|PASTORA JAQUELINE SIMÕES
|35977
|PMB
|PASTORA LUCIA
|27777
|DC
|PASTORA MARLI LEAL
|10189
|REPUBLICANOS
|PASTORA SILA
|36012
|AGIR
|PATRÍCIA LOPES
|23233
|CIDADANIA
|PATRICK ROZA
|51777
|PATRIOTA
|PAULINHA SILVA
|51621
|PATRIOTA
|PAULINHO
|33119
|PMN
|PAULINHO AGUIAR
|45555
|PSDB
|PAULINHO DAMASCENO
|36223
|AGIR
|PAULINHO DE JONAS
|27969
|DC
|PAULINHO DO TRÂNSITO
|23170
|CIDADANIA
|PAULINHO FUTSAL
|23800
|CIDADANIA
|PAULINHO OROZIMBO
|90133
|PROS
|PAULO ANTUNES
|12120
|PDT
|PAULO CEBOLA
|70384
|AVANTE
|PAULO CESAR
|28822
|PRTB
|PAULO EDUARDO GOMES
|50001
|PSOL
|PAULO FERNANDES
|36777
|AGIR
|PAULO GONTIJO
|55553
|PSD
|PAULO MATERIAL DE CONSTRUCAO
|20003
|PSC
|PAULO MATILETI
|13104
|PT
|PAULO NOGUEIRA
|18133
|REDE
|PAULO RAMOS
|12345
|PDT
|PAULO RODRIGUES
|45111
|PSDB
|PAULO SANTANA
|90000
|PROS
|PAULO TEIXEIRA
|10222
|REPUBLICANOS
|PEDRA
|27669
|DC
|PEDRO GARRIDO
|51630
|PATRIOTA
|PEDRO HENRIQUE CORRÊA
|50917
|PSOL
|PELÉ DO SOCIAL
|44446
|UNIÃO
|PÊPE DE ITAOCA
|23062
|CIDADANIA
|PETER BRANDÃO
|35775
|PMB
|PIERRE DE JESUS
|70731
|AVANTE
|PIERRE REIS
|20021
|PSC
|POGGIAN
|36210
|AGIR
|PQD NILO DA MARÉ
|15603
|MDB
|PR CARLOS PENHA
|77789
|SOLIDARIEDADE
|PR MARCELA CRISTINA
|77023
|SOLIDARIEDADE
|PR STELLA DEDO DE DEUS
|77117
|SOLIDARIEDADE
|PR VÂNIA AGUIAR
|14127
|PTB
|PR. MARCOS GONÇALVES
|14840
|PTB
|PRATINHA
|40013
|PSB
|PRIMO RENATO
|51123
|PATRIOTA
|PRÍNCIPE DOM PEDRO
|90511
|PROS
|PRISCILA UNIÃO
|77778
|SOLIDARIEDADE
|PRISCILLA CANEDO
|13456
|PT
|PROF ALMEIDA
|27113
|DC
|PROF FRANÇA
|51331
|PATRIOTA
|PROF JORDÃO
|33456
|PMN
|PROF JOSEMAR
|50500
|PSOL
|PROF JOSIMAR MOTA
|70000
|AVANTE
|PROF LEANDRO CHUPETA
|27888
|DC
|PROF MILTON JR
|70888
|AVANTE
|PROF RENATO BATISTA
|40713
|PSB
|PROF ROGÉRIO DUARTE
|77077
|SOLIDARIEDADE
|PROF ZÉ PAULO NEVES
|55155
|PSD
|PROF. ANDRÉ MARTINS
|40142
|PSB
|PROF. EDUARDO FORONI
|45216
|PSDB
|PROF. MARCELO MARTINS
|40113
|PSB
|PROF. PAULA LOUZADA
|20233
|PSC
|PROFESSOR AILTON
|22446
|PL
|PROFESSOR ALEXANDRE
|12050
|PDT
|PROFESSOR ALVARO
|35777
|PMB
|PROFESSOR CAPILÉ
|18183
|REDE
|PROFESSOR CARLOS LOBO
|28800
|PRTB
|PROFESSOR FLÁVIO
|70333
|AVANTE
|PROFESSOR GERALDO HONÓRIO
|16161
|PSTU
|PROFESSOR GUSTAVO
|13001
|PT
|PROFESSOR ISAIAS TADEU
|11544
|PP
|PROFESSOR ISRAEL
|40005
|PSB
|PROFESSOR JACQUESON
|55077
|PSD
|PROFESSOR JADER
|18612
|REDE
|PROFESSOR JAIME
|40200
|PSB
|PROFESSOR MAURO FERNANDES
|13388
|PT
|PROFESSOR PAULO CASTANHEIRA
|90170
|PROS
|PROFESSOR PEDRO PEPA
|55789
|PSD
|PROFESSOR SÉRGIO AUGUSTO
|23190
|CIDADANIA
|PROFESSOR VERISSINHO
|40068
|PSB
|PROFESSOR WENDERSON DIAS
|50350
|PSOL
|PROFESSORA RITA ROMAO
|19332
|PODE
|PROFESSORA ADRIANA DE MORAES
|51314
|PATRIOTA
|PROFESSORA CLARICE
|13813
|PT
|PROFESSORA GERLANE OLIVEIRA
|44462
|UNIÃO
|PROFESSORA JANAÍNA RIBEIRO
|10401
|REPUBLICANOS
|PROFESSORA SIMONE GUERRA
|19525
|PODE
|PROFESSORA TANIA
|44998
|UNIÃO
|PROTETORA PATRÍCIA VARGAS
|50100
|PSOL
|PUDIM
|43013
|PV
|QUILZA GOMES
|77124
|SOLIDARIEDADE
|RACHEL NASSER
|19009
|PODE
|RAFA APOIADORES DO BOLSONARO
|22138
|PL
|RAFA DE MARTINS
|11234
|PP
|RAFA GALOSSI
|50180
|PSOL
|RAFAEL
|15159
|MDB
|RAFAEL DA EMPADA
|10050
|REPUBLICANOS
|RAFAEL HATAB
|30300
|NOVO
|RAFAEL LOPES
|51171
|PATRIOTA
|RAFAEL NEVES
|12027
|PDT
|RAFAEL NOBRE
|44000
|UNIÃO
|RAFAEL SODRE
|14190
|PTB
|RAFAELA ALBERGARIA
|13474
|PT
|RAFAELLE FIRMINO
|28088
|PRTB
|RAIANA DE CHIQUINHO
|55022
|PSD
|RAMIRES MENEZES
|90100
|PROS
|RAMON BARAÚNA
|15155
|MDB
|RAMON CARRERA
|55300
|PSD
|RAMON DO LABORATÓRIO
|77562
|SOLIDARIEDADE
|RAMON GAGO
|40500
|PSB
|RAPHAEL COSTA
|40400
|PSB
|RAPHAEL MONTENEGRO
|20178
|PSC
|RAQUEL CHAVES
|77990
|SOLIDARIEDADE
|RAQUEL QUINTANILHA
|51210
|PATRIOTA
|REBECA GORDINHA
|14002
|PTB
|REGINA DA HEMODIÁLISE
|20211
|PSC
|REGINA DO SALGUEIRO
|44010
|UNIÃO
|REGINA FECHÓ
|55533
|PSD
|REGINALDO CARVALHO
|51737
|PATRIOTA
|REGINALDO DEDEY
|18555
|REDE
|REGINALDO SORÓ
|13998
|PT
|REJANE REIS
|14112
|PTB
|RENAN CURY
|77600
|SOLIDARIEDADE
|RENAN DO FOGO
|51133
|PATRIOTA
|RENAN FINNELLON
|44110
|UNIÃO
|RENAN JORDY
|22111
|PL
|RENAN LOPES
|44777
|UNIÃO
|RENATA GUERRA
|22055
|PL
|RENATA LIMPANDO O RIO
|90110
|PROS
|RENATA SOUZA
|50007
|PSOL
|RENATINHA DAS VARGENS
|20777
|PSC
|RENATINHO
|28555
|PRTB
|RENATO MACHADO
|13444
|PT
|RENATO MIRANDA
|22345
|PL
|RENATO PELLIZZARI
|40004
|PSB
|RENATO RUFINO
|51555
|PATRIOTA
|RENNAN CANTUARIA
|12321
|PDT
|REY BIANNCHI
|14888
|PTB
|REYNALDO VELLOSO
|70111
|AVANTE
|RIBAMAR DADINHO
|13040
|PT
|RIBEIRO SHOW
|45645
|PSDB
|RICARDO BRUNET
|19024
|PODE
|RICARDO DA KAROL
|12123
|PDT
|RICARDO DAMIÃO
|14083
|PTB
|RICARDO DO MATERIAL
|15023
|MDB
|RICARDO GERANIUS
|55456
|PSD
|RICARDO KAFA
|35355
|PMB
|RICARDO OLIVEIRA
|35222
|PMB
|RICARDO PAIZÃO
|18001
|REDE
|RICARDO TINHA
|36061
|AGIR
|RICARDO URBANO CORAÇÃO DE LEÃO
|11484
|PP
|RICARDO WOLOSKER
|45170
|PSDB
|RIGO DUARTE
|55232
|PSD
|RITH GALDINO DA OSTOMIA
|19288
|PODE
|ROBERTA CARVALHO
|51332
|PATRIOTA
|ROBERTA GASPAR
|77769
|SOLIDARIEDADE
|ROBERTA MAIA
|77711
|SOLIDARIEDADE
|ROBERTINHO
|15151
|MDB
|ROBERTO BAETA
|16016
|PSTU
|ROBERTO LOUZADA
|51315
|PATRIOTA
|ROBERTO MARTINS
|10030
|REPUBLICANOS
|ROBERTO MONTEIRO
|13065
|PT
|ROBINHO DO GÁS
|27282
|DC
|ROBINHO DO PASSATO
|35890
|PMB
|ROBINHO LIBERDADE
|18000
|REDE
|ROBSON ANDRÉ
|33222
|PMN
|ROBSON DE OXOSSI
|10103
|REPUBLICANOS
|ROBSON DO CARMO
|14075
|PTB
|ROBSON LEITE
|13013
|PT
|ROBSON SANTOS
|90690
|PROS
|RODOLFO ELIAS
|10120
|REPUBLICANOS
|RODOLFO MAYA
|70532
|AVANTE
|RODOLFO PEDROSA FILHO
|70077
|AVANTE
|RODRIGO AMORIM
|14222
|PTB
|RODRIGO BACELLAR
|22789
|PL
|RODRIGO DIGÃO
|51345
|PATRIOTA
|RODRIGO FARIAS
|36543
|AGIR
|RODRIGO FRANÇA
|40575
|PSB
|RODRIGO GURGEL
|44022
|UNIÃO
|RODRIGO MONDEGO
|13000
|PT
|RODRIGO OLIVEIRA
|14027
|PTB
|RODRIGO SALVADOR
|19889
|PODE
|RODRIGO SANTANA
|55630
|PSD
|RODRIGO VIZEU
|51500
|PATRIOTA
|RODRIGO XUXA
|44156
|UNIÃO
|ROGÉRIA QUARESMA
|22190
|PL
|ROGÉRIO DA CADEIRA DE RODA
|77045
|SOLIDARIEDADE
|ROGERIO DO SALÃO
|22651
|PL
|ROGÉRIO MACHADO
|13014
|PT
|ROGERIO REIS
|35127
|PMB
|ROGÉRIO SANTOS
|51147
|PATRIOTA
|ROMILDO VICTORINO
|33077
|PMN
|ROMMEL CARDOZO
|28070
|PRTB
|ROMUALDO WENDEROSCKY
|15160
|MDB
|ROMULO BARRETO
|35022
|PMB
|RONALD DO FALHA
|35129
|PMB
|RONALD RIBEIRO
|18789
|REDE
|RONALDINHO DA CEASA
|40023
|PSB
|RONALDO ANQUIETA
|44159
|UNIÃO
|RONALDO DRUMMOND
|51023
|PATRIOTA
|RONALDO MOREIRA ACS
|55888
|PSD
|RONALDO TIJUQUINHA
|36373
|AGIR
|ROSANA BERGONE
|15222
|MDB
|ROSANGELA DA CRUZ
|15678
|MDB
|ROSE CAIÇARA
|33422
|PMN
|ROSE CIPRIANO COLET.PERIFÉRICA
|50800
|PSOL
|ROSE MARÍTIMA
|20888
|PSC
|ROSELI BRITO
|18456
|REDE
|ROSELI FERREIRA
|22003
|PL
|ROSENVERG REIS
|15016
|MDB
|ROSI CORDEIRO
|12013
|PDT
|ROSIANE VALERIO
|28321
|PRTB
|ROSILENE MUNIZ
|36651
|AGIR
|ROSIMERI GOMES
|10199
|REPUBLICANOS
|ROSSANA BARBOSA
|10369
|REPUBLICANOS
|RUSSAO GOMES
|19100
|PODE
|RUSSO
|15611
|MDB
|RUYBERTO
|10017
|REPUBLICANOS
|SABINO
|90120
|PROS
|SALTINO SANTOS
|27456
|DC
|SAM E LOBO BOM
|40999
|PSB
|SAMARA DO LINO
|10200
|REPUBLICANOS
|SAMUEL MALAFAIA
|22777
|PL
|SANDRA ALBUQUERQUE
|30123
|NOVO
|SANDRA ALEIXO
|45333
|PSDB
|SANDRA MARA DOS BICHINHOS
|51427
|PATRIOTA
|SANDRA RIBEIRO
|43606
|PV
|SANDRA SALOMÃO
|55788
|PSD
|SANDRO DA SAÚDE
|28078
|PRTB
|SANTOS CAMELÔ
|77790
|SOLIDARIEDADE
|SARA LIRA
|15920
|MDB
|SARA REGINA
|27009
|DC
|SARAH PONCIO
|90123
|PROS
|SARGENTO CAMARA
|19199
|PODE
|SARGENTO DA SILVA
|19762
|PODE
|SARGENTO FLAVIA LOUZADA
|90762
|PROS
|SARGENTO MARCUS DIAS
|51643
|PATRIOTA
|SARGENTO SACRAMENTO
|44190
|UNIÃO
|SARGENTO TIBÚRCIO
|51220
|PATRIOTA
|SEBASTIAO COSTA
|12956
|PDT
|SEBASTIÃO DE ANDRADE
|35802
|PMB
|SEBASTIÃO DO CARRO DE SOM
|45778
|PSDB
|SENDRA DA LIGHT
|70223
|AVANTE
|SERGINHO 100%
|45005
|PSDB
|SERGINHO MARAVILHA
|15867
|MDB
|SERGINHO MONTEIRO
|50420
|PSOL
|SERGINHO TAMO JUNTO
|15551
|MDB
|SERGIO ALEXANDRE R FERREIRA
|33050
|PMN
|SÉRGIO CONSELHEIRO
|27826
|DC
|SERGIO FERNANDES
|55655
|PSD
|SÉRGIO LUPPER
|43789
|PV
|SERGIO OLIVEIRA
|35303
|PMB
|SERGIO PAES
|50016
|PSOL
|SERGIO SANOLI
|22652
|PL
|SÉRGIO SAPÊ
|28050
|PRTB
|SERJÃO DO SINDICATO
|15991
|MDB
|SERRADO
|90500
|PROS
|SGT ALEXANDRE MARTINS
|22762
|PL
|SGT AQUICILEY F. ADÃO DO CAMPO
|10134
|REPUBLICANOS
|SGT CALVETE
|28018
|PRTB
|SGT HUGO JUNIOR
|28300
|PRTB
|SGT VALENTIM
|19011
|PODE
|SHEILA
|20998
|PSC
|SHEILA BARBOSA
|15215
|MDB
|SHIRLEI MARQUES
|29529
|PCO
|SIDNEI FERREIRA
|27093
|DC
|SIDNEY JESUS
|40323
|PSB
|SILVANA CABELEIREIRA
|44033
|UNIÃO
|SILVANA NASCIMENTO
|28667
|PRTB
|SILVIA DE MENDONÇA
|13777
|PT
|SILVIA HELENA
|77774
|SOLIDARIEDADE
|SILVINA
|11400
|PP
|SILVINHO DESPACHANTE
|10110
|REPUBLICANOS
|SIMONE AMARAL
|36367
|AGIR
|SIMONE FEITOSA
|77321
|SOLIDARIEDADE
|SIMONE SCHUCHANOF
|33646
|PMN
|SIRLEI
|14291
|PTB
|SOL CAPPELLESSO
|15336
|MDB
|SOLANGE ARAUJO
|19700
|PODE
|SOLANGE MARINHO
|10121
|REPUBLICANOS
|SOLANGE NAVAL
|77212
|SOLIDARIEDADE
|SOLANGE PACHECO
|28282
|PRTB
|SOLDADO TOBIAS
|77103
|SOLIDARIEDADE
|SONEKA RIBEIRO
|33816
|PMN
|SONIA LOPES
|22110
|PL
|SONINHA OLIVEIRA
|28123
|PRTB
|SORÓ
|35256
|PMB
|SUB FATIMA
|11101
|PP
|SUB FRANÇA
|28006
|PRTB
|SUB MARCOS PAULO
|90490
|PROS
|SUB TENENTE BERNARDO
|27190
|DC
|SUBOFICIAL SEBASTIÃO RIBEIRO
|14114
|PTB
|SUBTENENTE BRUNO NEVES
|70070
|AVANTE
|SUBTENENTE RIBEIRO
|36911
|AGIR
|SUBTENENTE SERGIO SILVA
|70772
|AVANTE
|SUELI ESTEVES
|12129
|PDT
|SUELLEN CRUZ
|28054
|PRTB
|SUELLEN GOMES
|11188
|PP
|SUZETE GUERREIRA
|40566
|PSB
|SYLVINHO CABEÇA BRANCA
|15624
|MDB
|TACIMAR HOENDEL
|22555
|PL
|TAMYRES MARIANO
|33330
|PMN
|TANDE VIEIRA
|90111
|PROS
|TARCISIO TEIXEIRA
|90678
|PROS
|TATIANA LABAREDA
|33789
|PMN
|TATIANE MENDES
|28660
|PRTB
|TATIANNY DA COLETIVA FEMINISTA
|50111
|PSOL
|TEN NILTON DA SILVA
|33190
|PMN
|TEREZA ARAPIUM
|18188
|REDE
|TEREZINHA SOUZA ASSIST SOCIAL
|90591
|PROS
|TERTULIANO
|20067
|PSC
|TH JÓIAS
|15123
|MDB
|THAIS DAMASCENO
|30444
|NOVO
|THAÍSA BRASIL
|70600
|AVANTE
|THAY VENTURINI
|27150
|DC
|THIAGO COQUEIRO
|21100
|PCB
|THIAGO DA MARMORARIA
|28369
|PRTB
|THIAGO DE PAULA O AGUINHO
|13253
|PT
|THIAGO GAGLIASSO
|22200
|PL
|THIAGO MAINENTI
|23456
|CIDADANIA
|THIAGO MEIJUEIRO
|23123
|CIDADANIA
|THIAGO ORGÂNICO
|50444
|PSOL
|THIAGO RANGEL
|19333
|PODE
|THIAGO RESTEL
|70115
|AVANTE
|THIAGO SALVINO
|51910
|PATRIOTA
|THIAGO SILVA
|35493
|PMB
|THIAGO VALÉRIO
|12090
|PDT
|THIELLE FERRARI
|33187
|PMN
|TIA ADELAIDE
|51057
|PATRIOTA
|TIA CRIS
|27503
|DC
|TIA DÉBORA DO SOCIAL
|27002
|DC
|TIA DO CAFÉ
|40656
|PSB
|TIA JU
|10123
|REPUBLICANOS
|TIA LU DA RECICLAGEM
|40132
|PSB
|TIA RAQUEL DO SOCIAL
|55126
|PSD
|TIAGO DA NAZARENO
|27418
|DC
|TIANA LEAL
|28600
|PRTB
|TICIANA PRESTE
|40121
|PSB
|TICO DA MARÉ
|45560
|PSDB
|TIMOR
|44744
|UNIÃO
|TINA
|35776
|PMB
|TIO CARLINHOS
|90077
|PROS
|TIO NEGO
|18013
|REDE
|TONHÃO DE SANTA CRUZ
|14254
|PTB
|TONHO DE SOUZA
|12021
|PDT
|TONY PAIXÃO
|35600
|PMB
|TOSHI
|27014
|DC
|TUNINHO VIRA VIROU
|11505
|PP
|UBERLANDE LOURENÇO
|51667
|PATRIOTA
|UELISON RUSSÃO
|35190
|PMB
|UZIEL LIMA
|19225
|PODE
|VAGNER MACHADO
|15233
|MDB
|VAGUINHO NEGUINHO
|51234
|PATRIOTA
|VAL CEASA
|51888
|PATRIOTA
|VAL MELIGA
|22177
|PL
|VALDECY DA SAÚDE
|22615
|PL
|VALDINEA SIQUEIRA
|36127
|AGIR
|VALDINEI MARTINS
|14321
|PTB
|VALDIR CORREA
|33111
|PMN
|VALDIR VIRGENS
|55384
|PSD
|VALÉRIA DO LUCIANO
|27030
|DC
|VALERIA OLIVEIRA
|90707
|PROS
|VALERIA VILELA
|15969
|MDB
|VALQUIRIA ELETRICISTA
|70952
|AVANTE
|VAN JHONSON
|15100
|MDB
|VANDINHA DO MUCAJÁ
|28769
|PRTB
|VANDINHO DA GRAFICA
|12222
|PDT
|VANDRO FAMÍLIA
|77500
|SOLIDARIEDADE
|VANESSA AFONSO
|20202
|PSC
|VANESSA FELIPPE
|12800
|PDT
|VANESSA FERREIRA
|27433
|DC
|VANESSA GOMES SAMPAIO
|70774
|AVANTE
|VANILDA RANGEL
|20024
|PSC
|VERDIANO
|70002
|AVANTE
|VERINHA
|18306
|REDE
|VERÔNICA LIMA
|13580
|PT
|VERONICA SANTIAGO
|40021
|PSB
|VETERANO EDMAR
|27023
|DC
|VICENTE GADELHA
|27010
|DC
|VILMA GUERREIRA DA ZONA OESTE
|27033
|DC
|VINICIUS COZZOLINO
|44555
|UNIÃO
|VINICIUS RODRIGUES
|29229
|PCO
|VIRGINIA PINTO VÓ DO ZAP
|22180
|PL
|VITOR JOGADOR
|19599
|PODE
|VITOR JUNIOR
|12000
|PDT
|VITOR PAULO
|28700
|PRTB
|VIVI DAS DIVAS
|77069
|SOLIDARIEDADE
|VIVIANE CARVALHO
|28059
|PRTB
|WALDIR FIRMINO
|12007
|PDT
|WALLACE ANABAL
|36644
|AGIR
|WALLACE NEGÃO DO FUNK
|11714
|PP
|WALNEY ROCHA
|14000
|PTB
|WALSILVA
|14020
|PTB
|WALTER LEIRAS
|55321
|PSD
|WANDER OLIVEIRA WO
|10644
|REPUBLICANOS
|WANDERSON NOGUEIRA
|12712
|PDT
|WELBERT PEDRO
|22333
|PL
|WELLINGTON DELFINO
|29429
|PCO
|WELLINGTON ENEAS
|35056
|PMB
|WELLINGTON JOSE
|19779
|PODE
|WELLINGTON PACIENCIA
|19857
|PODE
|WELLINGTON RICARDO
|51619
|PATRIOTA
|WENDEL BRITTO
|90022
|PROS
|WENDELL
|77333
|SOLIDARIEDADE
|WERNECK
|14404
|PTB
|WESLEY TEIXEIRA
|40777
|PSB
|WILIAM PRADO
|15003
|MDB
|WILL BRAGANÇA
|28077
|PRTB
|WILLIAM BARCELLOS
|19619
|PODE
|WILLIAM DA MARÉ
|90010
|PROS
|WILLIANS OLIVEIRA
|33231
|PMN
|WILSON DE TRÊS FONTES
|90629
|PROS
|WILTON SILVEIRA
|14140
|PTB
|XANDY NORMAL
|70133
|AVANTE
|XNEGRÃO ACIOLI
|70014
|AVANTE
|XUXA MEL
|77708
|SOLIDARIEDADE
|YARA HAQUIM
|30330
|NOVO
|YARITZA
|50069
|PSOL
|YURI
|50700
|PSOL
|ZALI SÓ ALEGRIA
|20722
|PSC
|ZÉ ANTÔNIO
|77302
|SOLIDARIEDADE
|ZÉ DA ÓTICA
|70999
|AVANTE
|ZÉ DO RIO
|40122
|PSB
|ZEIDAN
|13103
|PT
|ZEZE AMIGA DE FE
|12666
|PDT
|ZEZINHO DA SAÚDE
|45336
|PSDB
|ZEZINHO DO CAMINHÃO
|10444
|REPUBLICANOS
|ZIMAR DA DENGUE
|44900
|UNIÃO
|ZIRIGUIDIM
|28651
|PRTB
|ZITO
|55345
|PSD
|ZOINHO
|90116
|PROS