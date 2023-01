Reitor enfatiza papel da UFF na retomada da educação

Após se reunir com Lula, Antônio Cláudio da Nóbrega destacou importância da sincronia da instituição com o novo governo, para enfrentar os desafios da sociedade

Novos tempos para a UFF (Universidade Federal Fluminense). Esse foi o tom do encontro do reitor da instituição, Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última quinta-feira (19), no Palácio do Planalto, em Brasília. O evento serviu para apontar perspectivas para a universidade federal, que – assim como outras, Brasil afora – vinha sofrendo sucessivos cortes de verbas, nos últimos anos, por parte dos governos Temer/Bolsonaro.

No final da gestão de Jair Bolsonaro, o então Ministério da Economia voltou a bloquear, em dezembro, verbas de universidades e institutos federais, logo depois de ter anunciado, horas antes, um desbloqueio para o MEC (Ministério da Educação). À ocasião, a liberação orçamentária foi de R$ 344 milhões para as instituições.

Na avaliação do reitor, há, hoje, um novo horizonte para a educação brasileira. Isso porque o presidente Lula reafirmou o seu compromisso com a autonomia universitária, apoiando as instituições públicas de ensino e pesquisa. Para Antônio Cláudio, ter a garantia de que seja nomeado o dirigente escolhido pela comunidade é algo “extremamente importante”. Trata-se, segundo ele, de um fato concreto, que elimina tensões e instabilidades institucionais, nocivas a qualquer instituição.



Lula, ministros e reitores. Foto: Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto

“Em relação ao tema, Lula destacou o papel central da educação em seu projeto de governo e de nação. Não há desenvolvimento de um país sem investimento na educação e na ciência. O presidente também ressaltou a importância dos reitores na articulação com o Congresso Nacional, com as medidas necessárias de interesse do país, e uma maior conexão para enfrentar os desafios da sociedade. A UFF terá um papel central nesse processo; não só pelo seu tamanho e qualidade, mas, também, pela sua relação orgânica com o estado do Rio de Janeiro e os demais entes federativos do Brasil. Além disso, temos uma história de luta pela democracia e pela inclusão, elementos centrais nesse novo tempo”.



Outra marca importante e que demonstra, na análise do reitor da UFF, a ação articulada do Governo Federal, em prol do ensino superior, foi a presença de representantes de diferentes ministérios. Além do ministro da Educação, Camilo Santana, estavam presentes a Ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; o ministro da Casa Civil, Rui Costa; e o Secretário-Geral da Presidência, Márcio Macedo:

“Tudo isso, ao meu ver, mostra o movimento de preparação para um novo ciclo, sendo a educação o elemento central do desenvolvimento nacional de combate à pobreza, ao fascismo e às fakenews, e de ações em favor da sustentabilidade, do clima, da diversidade, entre outros. As universidades, neste contexto, têm um papel, não apenas no ensino superior, mas, também, de colaborar para todos os níveis de educação do país”.

Investimento

Na última quinta-feira (19), o ministro da Educação, Camilo Santana anunciou reajuste nas bolsas do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O ministro ressaltou ainda que o investimento no Prouni (Programa Universidade Para Todos) e no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior) estão garantidos.

Camilo Santana disse que, até o final de janeiro, anunciará reajuste das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Sem informar percentuais, revelou ainda que já foram feitos estudos e que há garantia no orçamento para o aumento.

Legenda da foto de destaque: O reitor Antônio Cláudio e a bancada do Rio de reitores das universidades e institutos federais. Divulgação.