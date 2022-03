Reitor da UERJ deixa o cargo para lançar candidatura

Durante a realização do Encontro Internacional Democracia e Igualdade, que contou com a presença do ex-presidente e atual candidato, Lula, e da ex-presidente Dilma Rousseff, o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo Lodi, comunicou seu afastamento do cargo na tarde dessa quarta-feira (30).“Estou renunciando ao meu mandato como reitor depois de um ano e nove meses para me colocar a disposição desse projeto de resgate da democracia, da justiça social e da educação brasileira”, declarou Ricardo Lodi.

Lodi em seu discurso lembrou dos avanços realizados nesses dois anos e três meses de gestão, apesar das dificuldades enfrentadas em função da pandemia de Covid-19. Segundo ele, a Uerj se tornou referência por meio do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe) no tratamento da doença e das sequelas da mesma, da Policlínica Piquet Carneiro (PPC) com mais de 80 mil testagens realizadas e do Posto de Vacinação do Maracanã, imunizando cerca de 85 mil pessoas. Uma das medidas para evitar a evasão escolar, a Uerj instituiu várias ações destinadas à permanência estudantil. Entre elas, o Plano de Inclusão Digital, que ofereceu cerca de 10 mil tablets e 12 mil pacotes de dados para os alunos cotistas e em vulnerabilidade social, bem como os auxílios para alimentação, transporte, creche, material didático, uniforme e moradia.

“Tais medidas foram possíveis em função da inversão de prioridades. Buscamos os recursos que a Constituição Federal destinava à educação e que nunca haviam sido pagos à Uerj, permitindo que a dotação anual passasse de R$ 36 milhões para R$ 171 milhões”. afirmou o reitor. Além desses benefícios, foram implementadas novas bolsas para fomentar a pesquisa científica, a extensão e a capacitação dos técnicos, por meio de programas como o Prociência, o Prodocência, o Pró-extensão e o Protec.

O ex-Reitor comentou o fato da Uerj retomar seu projeto de expansão, com a implantação de novos campus em Cabo Frio, Vaz Lobo e Zona Oeste, além da nova sede do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj). Ainda lembrou os vários polos de Extensão e Cultura nas cidades de Magé, Paty do Alferes, Barra Mansa, Valença, Resende, Madureira, Cabo Frio, Três Rios, Itaguaí, Niterói, Maricá, além da Serrinha, no bairro de Madureira, oferecendo atividades culturais, artísticas e esportivas e aulas de pré-vestibular social.