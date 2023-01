Rei Pelé já é nome de dois estádios pelo mundo

Não demorou mais do que dois dias para que países atendessem solicitação da Fifa de nomear um estádio com o nome de Pelé, que foi enterrado na última terça-feira (3) em São Paulo.

O primeiro foi Cabo Verde, na África. O Estádio Nacional passará a se chamara Rei Pelé. O estádio fica na capital, na cidade de Praia e tem capacidade para 15 mil pessoas.

A Colômbia é o segundo país a atender a solicitação. O governador de Meta anunciou que o estádio Bello Horizonte, da cidade Villavicencio, passará a carregar o nome Rei Pelé. Dessa forma, passa a se chamar Bello Horizonte Rei Pelé.

Além dos dois países, a Fifa também decidiu rebatizar o campo na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, como Estádio Pelé.

No Brasil, a avenida que passa ao lado do Maracanã, no Rio de Janeiro, também já recebeu o nome de Rei Pelé.