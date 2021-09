Rei de bateria do Sossego participa do primeiro ensaio da agremiação

Juarez Souza presença na quadra da Azul e Brando de Niterói na quarta-feira (8)

Enquanto a incerteza ainda paira sobre a realização do Carnaval 2022, as escolas de samba seguem retomando as atividades na expectativa da retomada da folia no ano que vem. E a agremiação niteroiense Acadêmicos do Sossego já está no planejamento para os possíveis desfiles na Sapucaí.

O Rei de Bataria da escola do Largo da Batalha, Juarez Souza, participou de um ensaio na quarta-feira (8) na quadra da escola, onde pode sentir a animação e a alegria dos integrantes da Sossego.

Estudante de medicina e maquiador profissional de noivas, Souza reside em Fortaleza, na capital do Ceará, mas fez questão de participar do primeiro ensaio da bateria Swing da Batalha, visando o carnaval de 2022, no qual a Azul e Branco de Niterói levará para a Sapucaí o enredo “Visões Xamânicas”, desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues.

“Aproveitei o feriado da independência para conseguir uma folga nos estudos e no trabalho e vir reverenciar minha bateria. Estar aqui no primeiro ensaio é um momento de muita emoção”, contou o Rei.

Esbanjando estilo e com uma proposta diferente do tradicional, Juarez apostou em uma roupa assinada pelo renomado estilista Guilherme Alves, composto por camisa com estampa de zebra nas cores azul e preto, cravejada com cristais nas mesmas cores e calça azul escuro.

Responsável pela bateria da Sossego, Mestre Laion comentou sobre a chegada do Rei para 2022.

“Juarez chegou com força total e com muito gás ao nosso time. Vem sendo um grande parceiro incansável pela nossa bateria e está sempre buscando o melhor para nossa escola. Estamos conversando muito e podem ter certeza de que a participação dele vai abrilhantar ainda mais a nossa apresentação. O nosso objetivo é fechar a noite de sexta-feira de carnaval com chave de ouro”, contou Laion.

Conhecido por suas inovações e criatividade durante os desfiles, o mestre também falou sobre o trabalho que vem sendo feito com a Swing da Batalha.

“Faz parte do nosso trabalho buscar inovações e interações com o público. Estamos trabalhando com algumas paradinhas e buscando o melhor pensamento dentro da letra do samba. Podem esperar muitas surpresas e muita ousadia em 2022” disse o mestre.

Mesmo sendo muito querido na comunidade por seu carisma e simpatia, foi o samba no pé de Juarez que atraiu os olhares dos presentes na noite desta quarta, provando que se o carnaval fosse hoje, o Rei já estaria pronto para brilhar na Sapucaí.

“Tenho buscado dar o meu melhor mesmo com a pandemia e todas as restrições que ela impõe. Aprendi a sambar sozinho, mas hoje faço aulas de aprimoramento com o professor Gabriel Castro, para tirar alguns vícios de movimentos, além de aprender firulas e técnicas novas que vão me ajudar no desfile”, explicou Juarez.