Regularização fundiária para comunidade do Engenho Velho

Depois das 417 famílias do Morro do Preventório, em Charitas, ganharem títulos de propriedade dos seus imóveis, a próxima comunidade na Região Metropolitana II que está para ser contemplada pelo Governo do Estado é a Engenho Velho, em Itaboraí. Cem uma ação que envolve, além do Estado, a administração municipal e apoio da Universidade Federal Fluminense (UFF).

De acordo com o Governo do Estado a iniciativa só foi possível em virtude de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria das Cidades, a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Prefeitura de Itaboraí para dar início ao projeto, que será executado com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional.

O processo de regularização fundiária é feito pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj) e a intenção é que até o final do ano sejam entregues 2.400 moradias. Até o momento já foram entregues 572 títulos. Segundo nota do Governo do Estado o documento equivale a um título de propriedade, com direito a inscrição no Registro Geral de Imóveis. “Regularização fundiária é prioridade na nossa gestão e, mais do que entregar um documento, estamos promovendo cidadania e garantindo o direito à moradia a muitas famílias. Só este ano, em meio à pandemia, entregamos quase mil títulos de propriedade”, contou o secretário das Cidades, Juarez Fialho.

O processo antes da entrega também é longo e passa desde o mapeamento da comunidade, identificação dos proprietários e cadastros socioeconômico das famílias, com o registro dos lotes ocupados. No último dia 10 uma cerimônia no Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de Sousa, em Charitas, marcou a entrega dos 417 títulos para moradores da comunidade do Preventório. A solenidade contou com a presença do governador Wilson Witzel que entregou, de forma simbólica, o documento que legitima a propriedade dos imóveis.

A Prefeitura de Itaboraí foi questionada sobre esse processo mas até o fechamento dessa edição não se manifestou sobre o caso.