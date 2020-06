Regras para delivery e drive-thru são editadas em SG

O prefeito José Luiz Nanci (Cidadania) publicou um decreto na quinta-feira (04) adequando as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, no que diz respeito ao funcionamento dos comércios na cidade. Desta maneira, foram adicionadas novas regras autorizando o serviço de delivery e drive-thru para todos os estabelecimentos comerciais de São Gonçalo. As medidas de isolamento social valem até a próxima segunda-feira (8).

Segundo ele, o serviço de drive-thru poderá funcionar todos os dias da semana, das 9h às 20h. Para isso, o estabelecimento precisa ter estacionamento próprio ou terceirizado, onde o cliente vai adquirir o produto sem sair do veículo em nenhum momento.

“Permanece vedado o consumo local em bares, restaurantes, padarias, supermercados, entre outros estabelecimentos congêneres. O serviço de chaveiro foi adicionado à lista de atividades essenciais e tem permissão para funcionar a partir de agora”, disse em nota a Prefeitura.

As regras para o drive-thru serão fiscalizadas para que o estabelecimento respeite os seguintes protocolos em relação ao atendimento ao cliente: Atender um cliente por vez; Garantir que o consumidor não saia de seu veículo para realizar ou retirar o pedido e efetuar o pagamento; Realizar a entrega de produtos e encaminhar o cliente para a saída da área do drive-thru o mais rápido possível; Garantir a distância mínima de dois metros entre os veículos; Respeitar a lotação total de cada área delimitada para a circulação de veículos e pessoas; Higienizar as embalagens dos produtos antes da entrega; Evitar a utilização de sacolas plásticas e similares, quando possível.

De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Gonçalo registrou mais sete óbitos em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19), ontem, chegando a 233 no total. Ao todo, São Gonçalo contabiliza 9038 casos suspeitos, 2.000 confirmados, 660 descartados, 365 curados, 233 óbitos confirmados e 28 óbitos em investigação. O bairro com maior incidência de infectados é o Jardim Catarina, com 101 pessoas até o momento.