Registro de óbitos diários é o menor em 69 dias

De acordo com o boletim do consórcio de imprensa, o Brasil registou em 24h, 934 óbitos. Em 69 dias é a primeira vez que o registro de óbitos diários fica abaixo de mil. Com isso o país chega a um total de 422.418 mortes desde o começo da pandemia. Também foram registrados 31.591 novos casos; agora, são 15.182.219 ocorrências desde a chegada da Covid-19 no país.

A média móvel de óbitos caiu pelo nono dia seguido, atingindo 2.092, índice 15% inferior ao visto 14 dias atrás. Já a média móvel de casos permanece estável: foi, hoje, de 61.177, 9% maior a de duas semanas atrás.

Veja a sequência da última semana na média móvel:

Segunda (3): 2.375

Terça (4): 2.361

Quarta (5): 2.329

Quinta (6): 2.251

Sexta (7): 2.158

Sábado (8): 2.131

Domingo (9): 2.092

Dezesseis estados atualizaram seus dados sobre vacinação contra a Covid-19 neste domingo. Ao todo, aplicaram 123.199 doses.

Em todo o país, 35.327.845 pessoas receberam a primeira dose de um imunizante, o equivalente a 16,68% da população brasileira. A segunda dose da vacina, por sua vez, foi aplicada em 17.746.983 pessoas, ou 8,38% da população nacional.