Região Oceânica tem trânsito intenso no último domingo de 2021

O tempo ensolarado do último domingo de 2021 fez com que boa parte dos niteroienses buscassem as praias da Região Oceânica como uma opção de lazer. Contudo, o grande fluxo de veículos fez com que congestionamentos fossem registrados desde a manhã até as primeiras horas da tarde.

De acordo com a plataforma Waze, a Avenida Quintino Bocaiúva, em São Francisco, que liga a Zona Sul ao Túnel Charitas-Cafubá, registrou, às 13h, trânsito com média de velocidade em 8 km/h. A Avenida Dr Raul de Oliveira Rodrigues, na chegada à Região Oceânica, estava com velocidade média de apenas 3 km/h.

Para quem usa a rota passando pelo Largo da Batalha e Cantagalo, a situação também não é fácil. Relatos de motoristas afirmam que o deslocamento entre o Cemitério Parque da Colina e a Praia de Camboinhas, uma das principais da região, está durando cerca de 55 minutos.

Quem utiliza o caminho via Cantagalo também enfrenta trânsito intenso – Foto: A Tribuna

Pelas redes sociais, motoristas relataram o engarrafamento intenso. “Estou indo para a praia, mas creio que esteja um inferno de lotada. Estou no trânsito na [Estrada] Fróes”, disse uma Niteroiense. “O Engarrafamento para sair de Piratininga está na praia! O morador não pode ir a um mercado, farmácia”, emendou outra cidadã.

Operação Praias

A NitTrans informou que participa da Operação Praias, que integra o planejamento da Operação Verão nos fins de semana e feriados, até março de 2022, das 9h às 22h, com 24 operadores de trânsito e dez viaturas, sendo cinco motocicletas e cinco automóveis, atuando na orientação do trânsito nas vias de acesso e entorno das praias da cidade.

Itaipuaçu

Com as praias niteroienses cheias, o distrito de Itaipuaçu, em Maricá, se tornou uma opção atrativa. Contudo, a região também enfrenta trânsito intenso. Também segundo o Waze, a Avenida Zumbi dos Palmares, que dá acesso à orla, apresentava trânsito intenso às 14h35min, com média de velocidade em 7 km/h.