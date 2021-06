Região Oceânica: Linha da 1001 estaria cortando caminho

De acordo com usuários do sistema de transporte coletivo da Região Oceânica, o trajeto da linha de ônibus 1910D – Itaipu x Castelo (Executivo), operada pela Auto Viação 1001, teve seu trajeto reduzido e deixou de atender os usuários residentes no trecho entre o Engenho do Mato e Av. Central.

Segundo relatos em grupos nas redes sociais, o fato foi amplamente divulgado, ontem (14), pelos rodoviários que trabalham na linha. Passageiros foram informados que, a partir desta terça-feira (15), os ônibus deixariam de circular nessa região devido a um suposto desentendimento entre duas empresas que operam na área, a própria Auto Viação 1001 e a Viação Pendotiba.

“Na manhã de ontem (14) fui informada, pelo motorista da 1001 que faz a linha Itaipu – Castelo, que a partir de hoje (15), eles não passarão mais no trecho entre o Engenho do Mato e Avenida Central. Segundo o motorista, é uma briga entre as empresas Pendotiba e a 1001, devido a última ter reduzido o valor da passagem”, relatou Mariana Souza.

Ela destaca ainda que “nessa história, quem será mais prejudicado somos nós, usuários que dependemos dessa linha que faz o trajeto direto para o Centro do Rio. Agora seremos obrigados a ter que pegar um ônibus, descer na Estrada Francisco da Cruz Nunes, para poder pegar outro ônibus para o Centro do Rio.”

Mariana também comenta que o motorista teve a preocupação e a consideração de avisar aos passageiros que embarcavam no coletivo, para não se arriscarem ficando no ponto esperando em vão pelo ônibus de manhã cedo, já que, naquela região, nesse horário ainda costuma estar escuro e bastante deserto, expondo os usuários ao risco de assaltos ou “coisas piores”.

Em nota, o Departamento de Transporte Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), informou que a alteração de trajeto não foi autorizada pela autarquia e reforçou que a fiscalização da linha será intensificada. A nota ainda esclarece que as reclamações podem ser registradas na Ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br, pelo telefone (21) 3883-4141, ou pelo whatsapp (21) 98596-8545.

A Viação Pendotiba, também por meio de nota, esclareceu que opera respeitando o cumprimento das regras previstas no contrato de concessão e normas estabelecidas pelo Detro-RJ. Toda empresa de transporte de passageiros precisa respeitar os limites de atuação, não podendo interferir em linhas e itinerários de outras empresas ou mesmo alterar o valor da tarifa à revelia. A empresa também esclarece que a linha operada pela Viação 1001 não tem autorização para atuar na região do Engenho do Mato e Av. Central.

Nossa reportagem também entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários (Setrerj) e com a empresa Auto Viação 1001, mas, até o momento, não obteve resposta sobre a denúncia relatada pelos usuários do sistema de transporte coletivo da Região Oceânica.